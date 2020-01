2018: Ari Behn under et intervju med VG for ganske nøyaktig ett år siden. Foto: Frode Hansen, VG

Tømmer lageret for Ari Behns «Inferno»

Forlegger Arve Juritzen opplyser at flere tusen bøker er blitt sendt ut til bokhandlerne de siste dagene.

Etterspørselen etter Ari Behns kunstverk vært massiv etter 47-åringen tok sitt eget liv 1. juledag. Nå jobber forleggeren hans med å sende ut eksemplarer av hans siste bok.

– Nå har vi bare 200 bøker igjen på lager, de er ute i løpet av kvelden, forteller forlegger Arve Juritzen (59) til VG.

Han sikter til fjorårsboken «Inferno», der Behn i tekst og bilder utbroderte det store, overskyggende mørket.

– Jeg har på en måte revet hjertet ut. Vært naken, uttalte Behn selv da boken ble lansert.

– Det er brutalt, rått og ærlig. En bok som skildrer et kaos, et følelsesmessig mørke, en sårhet, en opplevelse av ikke å finne seg selv i alt det mørke. Forhåpentligvis er det lys likevel, lød det fra forfatteren den gangen.

E-bok

Om boken skal bli trykket i nytt opplag, er ikke bestemt.

– Men «Inferno» ble lansert som e-bok i dag, sier Juritzen.

BISETTELSEN: Arve Juritzen utenfor Oslo domkirke fredag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

En sorgtung Arve Juritzen skrev på Facebook etter Behns død at «det er for tidlig i dag å lese hans siste bok «Inferno» på nytt. Nå er tekstene og maleriene ikke lenger en bok».

«Men jeg klarte ikke å la være, «Inferno» har vært en klo siden vi redigerte og ga den ut for ett år siden. Ari hadde skrevet om alt, malt alt, om mørket, nedturene, det vonde, slutten. Mye måtte jeg redigere bort, likevel ble det smertefullt. For ærlig? Jeg kjempet for å få en optimistisk slutt, men Ari var bestemt. Siste maleri skulle være «Gone», siste ord skulle være kiste. Det er en rå og vakker tekst, men ikke for i dag».

– Det var en vanskelig tekst, i dag er den helt umulig. Fremover vil «Inferno» stå som en helt unik fortelling om det vanskeligste, uttalte Juritzen til VG i forrige uke.

SISTE BOK: Ari Behns kunstroman fra 2018. Foto: Paul Kleiven

VGs anmelder skrev i sin dom over utgivelsen i fjor at «det er umulig å ikke lese denne boken, med den strindbergske tittelen «Inferno», som noe annet enn skrive- og maleterapi.»

Bak på «Inferno» skrev Behn om seg selv:

«Jeg er en noksagt. Jeg har alltid vært for intens. Full av ord og altfor mye kraft. Uten balanse. Enten-eller. Taus og pågående. Blyg og skamløs. Jeg klarte ikke å holde igjen. Jeg lot det brenne».

Han la ikke skjul på at boken var basert på de siste årenes personlige erfaringer:

– Det har forandret meg. Jeg har lært mye om meg selv. Det har vært smerte, lidelse, tap, savn sorg... nesten død innimellom. Men også det motsatte – vakre møter og fine øyeblikk, forklarte Behn.

I løpet av 20 år ga Ari Behn ut syv romaner og novellesamlinger.

Ari Behn ble bisatt fra Oslo domkirke fredag. Talen til eldstedatteren, Maud Angelica Behn (16), gikk inn i alles hjerter:

Publisert: 06.01.20 kl. 20:03

