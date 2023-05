DØDE FØR SISTE BOK: Lucinda Riley fikk ikke med seg finalen på sitt store prosjekt «De syv søstre». Førsteopplaget er på hele 72.500 eksemplarer.

Syv søstre-finale: Hold dere fast og les! Anmeldelse: Lucinda Riley og Harry Whittaker: «Atlas»

For en ferd Lucinda Riley la ut på! Nå er reisen rundt jorden og åtte bøker slutt. Den siste fullført av sønnen Harry Whittaker etter hennes død.

Romanen «Atlas» må sies å være en arbeidsseier.

Det er et stort skriveteknisk løft å pusle sammen syv menneskers liv fra syv store mursteinsbøker – med alskens frempek i romanene som her er hentet inn – fram mot et virkelig crescendo i denne boken:

Hvem var egentlig søstrenes far? Hva var historien til Atlas?

Jo da, det er mye Lucinda Riley i «Atlas», men det er også mange etapper som får et mer langdrygt teknisk preg. Det er tross alt mye som skal nøstes opp i, og ikke minst: Det er et mylder av navn og familierelasjoner gjennom tre generasjoner i syv tidligere bøker å holde styr på.

Da Lucinda døde av kreft i 2021 ble det sønnen Harry Whittaker som måtte fullføre morens prosjekt.

– Egentlig en umulig oppgave, sier Harry Whittaker selv til VG.

Han skriver i forordet til «Atlas» at han fra moren hadde et 30 siders dokument med dialoger for en eventuell filmproduksjon, og dessuten alt som er skrevet om Pa Salt.

Og det åpenbart snekret atskillig videre av Whittaker. Her er lange dialogbaserte kapitler som driver storyen fremover, iblant blir det for mye. Men det er en fin kontinuitet og videreføring av språket fra Rileys tidligere bøker.

Det var umulig å forestille seg hva som kom da jeg i 2015 anmeldte første bok i serien «De syv søstre».

OSLO-VENN: Harry Whittaker var nettopp på sitt andre norgesbesøk på et halvt år – for å promotere boken han har fullført etter morens død.

Det var den gang klart at Lucinda Riley, en produktiv irsk forfatter med stor kommersielt talent, slo på stortrommen.

Bøkene har fulgt som perler på en snor, om de seks søstrene som ble adoptert av den mystiske, eksentriske og styrtrike, Pa Salt. Med en syvende søster savnet.

De seks vokste opp i et eventyrlig slott, Atlantis, i Genève, og etter farens død får de underfundige spor og reiser verden over for å finne sitt opphav.

Alle de syv bøkene om de syv søstrene har fulgt Lucinda Rileys vinnerkonsept med fortellerglede og alskens viktig og uviktig research fra alle verdenshjørner – i sammensatte parallellfortellinger mellom nåtid og fortid.

Det er ingen nobel verdenslitteratur, men romanene har vært ukomplisert underholdningslitteratur på sitt beste.

Riley har solgt i millioner, hun har konstant ligget på salgstoppen i Norge. Nå trykker Cappelen Damm et førsteopplag på hele 72.500 - og er snart oppe i totalt 2 millioner solgte eksemplarer.

Nå er den altså her, den åttende boken der vi skal få alle svar, ja, på bokens forside står salgssjablongen «Alt vil bli avslørt».

Atlas er farens egentlige navn. Han kalte seg Pa Salt fordi han hele sitt liv ble forfulgt, fra han var en ung foreldreløs gutt fra i Sibir til han er en gammel rik mann med syv døtre.

Kreeg Eszu er den onde ånd gjennom alle bøkene, med en like ondsinnet sønn som har lagt seg etter døtrene.

Atlas flykter fra Sibir og havner i Frankrike hos gode hjelpere og møter sin kjære Elle (et barnehjemsbarn) og de to møter nye hjelpere i alle land mens de flykter fra Eszu.

Men så blir Elle borte, og Atlas leter – verden over. Det er da det skjer, under letingen dukker det ene foreldreløse barnet etter det andre opp, som Pa Salt tar til seg og oppdrar med gode hjelpere, i Genève.

Dette lærer søstrene om ved å lese Pa Salts dagbok, mens de er om bord på luksusskipet Titanen – for å strø Pa Salts aske på havet. De leser, snakker, overraskes og overraskes igjen – mennesker fra Atlas liv og søstrenes knyttes sammen.

Ganske fikst, ganske komplisert – og litt langdrygt.

NÆRE: Lucinda Riley og Harry Whittaker avbildet for noen få år siden. Foto: PRIVAT

Som alltid er spennet i en Riley-bok er vidt og eksotisk – fra den russiske revolusjonen til den greske tilbaketrukne øya Dilos.

Atlas far var tsarens personlige astrolog, og lærer opp sin sønn til å følge stjernebildene og især stjerneklyngen Pleiadene – «De syv søstre». I Alhambra har en sannsigerske gitt Atlas spådom og retning.

Oversetter Benedicta Windt-Wal har vært med helt fra start, og gir også denne gang stoffet en trygg og god atmosfære.

Bordet er belagt med alle underholdningssjangerens termer og tablåer. Riley-fans vil trolig gi seg ende over.

Denne anmelder falt nesten litt av lasset i den heidundrende avrundingen i romanen.

Om alt er avslørt? Jo da, her er forklaringer, løsninger og faktisk ganske mye attåt.

Hold dere fast og les selv.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes