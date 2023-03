FØRSTEPLASS: Katrine Wessel Aas avslutter bokserien om familien Winther med et brak.

Norges «hemmelige» feelgood-dronning til topps: Selger aller mest

Katrine Wessel Aas (52) går i dag helt til topps på den norske boklista – og siste bok i serien om familien Winther fra Trondheim selger akkurat nå mer enn Jojo Moyes nye bok.

– Helt spesielt og surrealistisk, sier Katrine Wessel Aas om førsteplassen på den norske bestselgerlisten.

Boken «Størst av alt» er nummer 11 og den aller siste om familien Winther – og leserne har tydeligvis ventet på slutten. Boken selger denne uken mer enn superbestselgeren Jojo Moyes’ nye bok.

– I dag kan jeg få lov til å si at jeg er feelgood-dronning, på ekte. Alle bøkene mine har vært inne på lista, men jeg har ikke gått helt til topps tidligere, sier Wessel Aas.

Leserne har for lengst oppdaget den norske serien som nå konkurrerer med feelgoodforfattere som Lucinda Riley og Jojo Moyes, men Wessel Aas har likevel ikke fått mye oppmerksomhet her hjemme i Norge.

Til tross for at totalopplaget på serien er på hele 600.000 eksemplarer.

PRODUKTIV: Katrine Wessel Aas har skrevet 30 bøker siden debuten i 2016. Serien om familien Winther teller 11 bøker, samt en spin off julespesial.

– Du kan godt kalle henne Norges «hemmelige» feelgood-dronning. Fra den første boken kom i 2018, har dette vokst sakte, men sikkert – og flere og flere har oppdaget henne. Nå er hun på toppen, sier forlegger Wenche Haugsand i Pitch forlag som utgir bokserien.

Hun forteller at forlaget i 2017 bestemte seg for å skape en norsk feelgood-suksess som kunne ta opp konkurransen med de internasjonale stjernene i sjangeren som er enormt populær i Norge.

– Vi visste det ville bli vanskelig, men seks år senere er dette blitt en fantastisk suksesshistorie. I tillegg har serien nådd nesten enda mer ut i Danmark, og den gjør det bra i Sverige.

– Der heter hun bare Katrine Wessel – for Ass funket ikke så bra internasjonalt, og særlig ikke på engelsk, ler Haugsand som nå håper å selge rettighetene til flere land.

Leserne vil ha mer

Forfatter Katrine Wessel Aas er glad for å avslutte Winther-serien med et pang.

– Å toppe Boklista med siste bok, ble en flott finale. Et verdig punktum for serien som har tatt all min tid de siste årene. Det er rart å forlate karakterene som har levd i hodet mitt dag og natt. Jeg lurer nok like mye som leserne mine på hva som skjer videre, sier Wessel Aas.

Allerede tikker tilbakemeldingene inn fra lesere som har lest siste bok.

– De har gledet og gruet seg til denne boken. Selv om mange melder at de ikke vil at det skal være slutt, så skjønner de forhåpentligvis at jeg måtte sette strek.

Og hun kan avsløre at én gren av familien, den engelske delen, får leve litt videre.

– For et par år siden ga jeg ut en julespesial som handlet om den engelske delen av familien, og til høsten følger jeg opp denne. Så du kan si at jeg ikke forlater dem helt, men Winther-dynastiet i Trondheim er forbi.

Lov å drømme seg bort

Historien om den velstående familien i Købmannsgata i Trondheim starter i 1898 – og leserne får følge byens ledende sosietetskvinne Cecilia Winther og resten av familien hennes.

– Feelgood handler jo om å drømme seg litt bort. Jeg vet også at leserne setter stor pris på at de også får følge menneskene både «upstairs» og «downstairs» – som i Downton Abbey.

– Og selv om jeg ikke er historiker, prøver jeg å gi et så godt historisk bilde som mulig, sier Wessel Aas.

Hun har selv vokst opp i Trondheim, men er nå bosatt på Bekkestua i Bærum.

– Det har vært ekstra hyggelig å skrive seg litt tilbake, og serien er på mange måter en kjærlighetserklæring til Trondheim.

Etter debuten som forfatter i 2016 har hun hatt en enorm produksjon: Hele 30 bøker er det blitt.

– Jeg har utgitt to-tre bøker i året, så jeg har skrevet uten pause disse årene. Det er hardt arbeid, men all responsen fra leserne inspirerer meg – og jeg har en slags innebygget motor som holder meg gående.

