DØDE I 2021: Kjersti Holmen ble 65 år gammel. Bildet er fra 2011.

Utgir bok om søsteren Kjersti Holmen: Åpner opp om sykdommen

Liv Holmen (79) skriver om skuespillersøsteren Kjersti Holmens liv i boken «Til Kjersti. Savner deg» – og åpner opp om demens-diagnosen som preget de siste årene av skuespillerens liv.

Kortversjonen Liv Holmen (79), søster til den avdøde skuespilleren Kjersti Holmen, har skrevet en biografi kalt «Til Kjersti. Savner deg».

I boken, som utgis 18. september, åpner hun opp om demens-diagnosen som preget Kjersti Holmens siste år før hun døde i september 2021. demens.

Både Kjersti Holmens samboer Sverre Anker Ousdal og hennes nærmeste familie har ifølge Holmen og forlaget godkjent utgivelsen.

Holmen har skrevet boken for å hylle sin søster samt belyse utfordringene rundt demens.

Biografien inneholder også bidrag fra familie, venner, kolleger, og demensforsker Anne Øksengård og teaterkritiker Jon Selås.

Utgiveren, Pitch-forlegger Wenche Haugsand, beskriver boken som en "annerledes biografi" og en "minnebok". Vis mer

– Kjersti var en stor skuespiller, en av de største, sies det om henne. Jeg ønsker å ære henne slik hun fortjener, men vil også skrive om det uforutsigbare livet, om sykdom og sorg, skriver Liv Holmen i bokens forord.

Boken har fått tittelen «Til Kjersti. Savner deg» og kommer ut 18. september.

Her forteller Liv Holmen om søsterens liv – og for første gang om demens-diagnosen som tok mer og mer over frem til hun døde i september 2021, 65 år gammel.

Både Liv Holmen og forlaget Pitch understreker at boken utgis med velsignelse av både Kjersti Holmens samboer Sverre Anker Ousdal og hennes nærmeste familie.

– Det hadde vært helt umulig for meg å skrive denne boken uten det, sier Holmen.

STORESØSTER: Liv Holmen (79) begynte å skrive for å bearbeide sorgen etter søsteren Kjersti Holmens død.

I bokens skriver Holmen at hun lurer på hvordan søsteren ville ha reagert på at hun ikke bare skriver om skuespillerroller og berømmelse, men også om sykdom og sårbarhet:

«Jeg håper at du forstår hvor viktig det er å belyse denne sykdommen, så tabubelagt, hvor tungt det er for pårørende å se sine kjære forsvinne, hvor viktig det er at det blir gitt god omsorg, at dette er en sykdom som kan ramme hvem som helst av oss, at denne boken om deg kanskje kan gjøre det mindre farlig (...)»

Til VG utdyper Liv Holmen at hun skrev boken fordi hun ville at det skulle stå igjen noe etter Kjersti – både som scenekunstner og medmenneske.

– Og når jeg skulle skrive denne boken om min søster, ville det være umulig å gjøre det uten å nevne sykdommen, sier Holmen.

«ANNERLEDES BIOGRAFI»: Det sier forlaget om boken om Kjersti Holmen.

Hun forteller at det har vært viktig å forsøke å få frem historien så riktig som mulig.

– Jeg tror på en måte at jeg har skrudd litt av på følelsene mens jeg har skrevet boken. Kanskje forsøkt å ta en mer profesjonell rolle. Men arbeidet med boken har også vært en del av min egen sorgprosess, og jeg har oppdaget ting ved meg selv – og ved Kjersti underveis.

– Det har føltes både fint og viktig, sier Holmen om skriveprosessen.

I boken viser hun til at over 100 000 mennesker i dag er rammet av demens i Norge, og at anslagsvis 2000 under 65 år lever med demens.

– Søstera mi var en av disse unge. skriver Liv Holmen og forteller videre:

– Det å være pårørende til en med en så alvorlig sykdom er en av de største utfordringene jeg har opplevd i livet. Det er noe ingen kan forberede seg på.

– Det er som å være i et tåkeland, hvor ingen gatelykter lyser og viser vei.

Hun sammenligner det med leken de lekte som små:

«Sand i hendene som vi kastet opp i lufta, prøvde å fange tilbake det som falt ned: Så mye hadde jeg, så mye mistet jeg, så mye har jeg igjen. Til slutt sto vi der med tomme hender. Slik var det.»

SKUESPILLERPAR: Kjersti Holmens samboer Sverre Anker Ousdal er en av bidragsyterne til boken. Her sammen på Komiprisen i 2009.

I boken forteller hun at Kjersti Holmen antageligvis fikk de første symptomene mens hun fortsatt sto på scenen, sang og lo:

«lenge som før, nesten som før. Vi visste jo ikke om den kampen som foregikk inne i deg. Jeg tenker hvor redd du må ha vært, hvor utrolig sterk du var som sto i dette alene i mange år.»

Frøken Julie på Amfiscenen våren 2013 ble Holmens siste forestilling.

Liv Holmen beskriver demens-diagnosen som brutal:

– Det er brutalt for den syke, men det er sannelig også brutalt for de pårørende. Diagnosen i seg selv er et sjokk, det å skulle se et elsket menneske forsvinne, for så å dø.

Pitch-forlegger Wenche Haugsand sier boken er blitt en annerledes biografi.

– Den består av små tekster, dikt og historier. Det er blitt en hyllest til Kjersti Holmen som scenekunstner og menneske. En slags minnebok, sier Haugsand til VG.

I tillegg til Liv Holmens personlige historie om søsteren har også familie, venner og kolleger bidratt i boken.

– Det samme har også en av Norges største eksperter på demensforskning Anne Øksengård, samt teaterkritiker Jon Selås. Det var viktig med mennesker som kunne belyse hele mennesket Kjersti Holmen, forteller forlegger Wenche Haugsand i Pitch til VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post