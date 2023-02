NY UNGDOMSROMAN: Utsnitt fra omslaget av «Kvil i fred».

«Det gjør inntrykk at Per gråter hele tiden». Bokanmeldelse: Peter Strassegger: «Kvil i fred»

Peter Strassegger ble nominert til Nordis råds litteraturpris for sin første ungdomsroman. Nå følger han opp tematikken om utenforskap og mobbing, men det blir litt vel enkelt denne gangen.

For ungdomsromanen «Alexander den store» ble psykolog og forfatter Strassegger nominert til Nordisk råds litteraturpris - og det handler om en femtenåring som må håndtere mobbing, vold og mørke tanker.

Utenforskap og mobbing går igjen i årets roman om femtenåringen Per.

Men denne gangen oppleves det nesten formelaktig at det skal være så mørkt og trått.

Dessuten er løsningen, man må snakke om følelsene sine, litt vel enkel og kastet inn på tampen av boken som en slags quick fix.

Info BOKANMELDELSE: «Kvil i fred» Forfatter: Peter Strassegger

Sjanger: Ungdomsroman, 12–16 år

Forlag: Samlaget

Sider: 127

Pris: 329 kr. Vis mer

Hovedpersonen Per takler morens død med grensesprengende rus og kriminalitet.

På skolen er det konflikter mellom gutter på skolen som tidligere var gode venner. Aldri blir noe snakket om eller gjort opp. Far og sønn snakker ikke om morens død tre år tilbake i tid. De snakker ikke om mobbingen som Per ble utsatt for på samme tid.

Bestekompisen Oskar er hans eneste fellesskap, og de gjør mye sammen som å ruse seg, stjele og tagge.

Men å snakke om hvordan de har det, får de ikke til.

OM FORFATTEREN: Peter F. Strassegger (f.1984) er født i Graz i Østerrike og bor på Bryne der han jobbar som psykolog. I 2012 ble han tildelt Tarjei Vesaas ́ debutantpris for romanen «Stasia». For ungdomsromanen «Aleksander den store» ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris og Uprisen.

Det oppleves nesten parodisk når Per og Oskar kjører ruset i en stjålet bil til den lokale bensinstasjonen, og før de går inn for å stjele varer, må Per stoppe opp for å tagge litt.

Det blir hamret for tydelig fram at han er full av mørke som må få utløp.

De to bøkene til Strassegger begynner å ligne en ungdomsserie i naturalismens tegn. Guttene dras ned i søla av ugjerningene til slekten uansett hva de foretar seg.

Det er mørkt som tjære og lyser slipper ikke inn.

Selv om ingen snakker godt sammen, flyter ordvekslingene fint av gårde. Nær personene kommer leseren ikke fordi handlingen er for ensformig og for stutt.

Romanen har få sider, og her er det også lagt inn blanke sider før og etter hvert kapittel. Andre forlags bøker «for gutta» kjennetegnes også av at de er tynne. Men det viktigste for denne målgruppen må være å få godt komponerte bøker, og handlinger og personer de kan forsvinne inn i side etter side.

Det gjør inntrykk at Per gråter hele tiden.

Mobbevolden er beskrevet på en måte som gjør at leseren forstår hvor utspekulert den er og hvor hardt den rammer. Forfatteren har virkelig skrivepotensiale, men det korte formatet gjør skriveprosjektet spinkelt.

Det er også noe med moralen som vekker bukken til havresekken-følelsen. At psykologen har skrevet en roman om viktigheten av å snakke om følelser, blir nesten litt for selvsagt.

Anmeldt av: Kristine Isaksen