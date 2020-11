FRA SEKS TIL SLAKT: Peter May har hatt stor suksess med «Lewis»-trilogien om etterforsker Fin Macleod som fikk terningkast seks i en rekke norske aviser. Ingvar Ambjørnsen kåret «Lewismannen» til en av de viktigste krimutgivelsene på norsk i 2017, men nå mener han at «ingen ting fungerer». Foto: Vincent Loison/Goliat

Mislykket fra krimyndlingen Peter May. Bokanmeldelse: «Lockdown i London»

Peter Mays roman «Lockdown i London» ble skrevet i 2005, men har ligget i skuffen frem til nå. Handlingen er bygget rundt et løpsk virus med episenter i London.

Ingvar Ambjørnsen

Nå nettopp

FAKTA: «Lockdown i London» Forfatter: Peter May Oversatt av: Ragnhild Aasland Sekne Sjanger: Krim Forlag: Goliat Sidetall: 283 Pris: Vis mer

Ideen er selvsagt god. Det glemte manuskriptet som beskriver en virkelighet ikke så langt unna den vi lever under i dag. Fra en forfatter som står bak den kritikerroste «Lewis»-trilogien. Undertegnede kåret selv «Lewismannen» til en av de viktigste krimutgivelsene på norsk i 2017.

London er delt opp i soner. Grensene bevoktet av væpnede soldater. I en av byens parker bygger myndighetene et stort mottak for syke og døende. Det haster. Derfor passer det uendelig dårlig når en arbeider finner en veske inneholdende et barneskjelett på byggetomta. Kriminaletterforsker Jack MacNeil settes på saken. Som (av en eller annen grunn) må løses før han slutter i politiet tjuefire timer senere.

les også Sjekk denne terningkast 6-krimmen: Mesterlig!

Peter May åpner for et hesblesende jag gjennom den pestbefengte storbyen. Heldigvis gjør han det lett for MacNeil fra første stund. Et fingeravtrykk på en billett fører til et visittkort, som så igjen leder frem til en adressebok… Amatørmessig. Null spenning.

Her er heller ikke tid til å bygge opp noenlunde realistiske relasjoner mellom romanens hovedpersoner. Ja, så fort går det, at MacNeil rekker å skifte navn til MacLean, før han igjen blir seg selv noen linjer lenger ned.

Og i hælene har han hele tiden den mystiske leiemorderen Pinkie. I løpet av dette hektiske døgnet skal også politietterforskeren rekke å avslutte forholdet til sin kone, samt miste sin eneste sønn til Viruset, samtidig som han bygger opp et nytt forhold til kinesiske Amy på jobben. Hun som er så flink til å rekonstruere ansikter ved hjelp av utkokte kranier og formplast.

les også Norske bokhandlere: Dette er årets beste bøker 2020

For å si det rett ut: Det er vondt å se en så habil krimforfatter som Peter May herje med sitt eget gode navn og rykte slik tilfellet er i denne romanen.

Det er ingen ting som fungerer.

Som en skjærende kontrast til det oppjagede tempoet får vi jevnlig informasjon om virusets viderverdigheter i knusktørre tekstblokker, som klippet rett ut av Wikipedia. Men i dialogs form.

Det hele kuliminerer når vi presenteres for et brannoffer som bokstavelig talt ligger og koker i et bilvrak. Når den ulykkelige plutselig spretter opp på de bortbrente føttene sine, dreper en soldat og styrter ut i den videre handlingen bevæpnet med en stjålen rifle, må jeg rett og slett bare melde pass.

Da har vi tatt steget over i den dimensjonen der terninkast to og andre spøkelser befinner seg. Og der er det ikke noe godt å være for noen.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen

Publisert: 16.11.20 kl. 09:35

Les også

Mer om Bokanmeldelse Litteratur