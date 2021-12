KRIMNAVN Å MERKE SEG: Helle Stensbak er utdannet samfunnsøkonom, er musiker, og har spilt med flere kjente norske band. I 2015 debuterte hun med krimboken «Monopol», den første boken i serien om Rigmor Stark.

Et av høydepunktene dette norske krimåret

Helt på tampen av året har Helle Stensbak med «Rød løper levert en av årets mest fornøyelige og originale norske krimutgivelser.

Av Elin Brend Bjørhei

Helle Stensbak debuterte til terningkast 5 i VG med «Monopol» i 2015.

«Forfriskende krimdebutant», skrev anmelder Sindre Hovdenakk og bestilte en oppfølger.

Seks år skulle det ta før den var klar, men Stensbak har brukt årene godt:

«Rød løper» er en fornøyelig, feministisk og frisk finansthriller med faglig tyngde og troverdighet. I likhet med debuten kretser det også denne gangen om penger, og ønsket om mer av dem.

Info «Rød løper» Forfatter: Helle Stensbak

Forlag: Gyldendal

Sjanger: Krim

Pris: 429 sider

Sideantall: 423 sider

Terningkast: 5

Vi skal til Norges største fiskerikonsern, Norsefish.

Et selskap verdsatt til mange milliarder, ikke minst på grunn av de lukrative fiskekvotene de eier. Under Norsefish´ generalforsamling blir det rabalder da det vedtas at mesteparten av avkastningen skal gå til en veldedig stiftelse, og at utbyttet skal skjevdeles.

På toppen av dette blir konsernsjefen skiftet ut. Det tar ikke lang tid før majoritetseieren, og hjernen bak forandringene, blir truffet av flere rifleskudd utenfor sitt hjem på Bygdøy i Oslo. Mange har motiv for drapet, også utenfor den dreptes sfære. Det blir hevdet at Norsefish har fått fiskekvotene på feilaktig vis, og at konsernet forvalter disse på en lite bærekraftig måte.

Politietterforsker Rigmor Stark må manøvrere mellom fine fasader, fordommer og klimapolitikk i sin jakt på sannheten. En jakt som etter hvert setter hennes egen karriere i fare.

Stensbak tar for seg aktuelle temaer og fagfelt hun har god kjennskap til, og engasjementet er tydelig i teksten.

«Rød løper» er en sosialrealistisk politiroman som blant annet retter et kritisk blikk mot fordelingen av ressurser i Norge, de negative konsekvensene av for mye makt og higen etter økonomiske resultater.

Enkelte steder lener Stensbak seg litt for tungt på egen kunnskap. Det gjør dialogene noe kunstige og belærende, og spenningsnivået synker. Men, dette skjemmer ikke boken som helhet.

Det er tydelig at Stensbak har lest og lært av thrillermestere som Jo Nesbø, men hun har også sin særegne stemme. Hennes bakgrunn som musiker i Oslos undergrunnsmiljø vises i teksten. Det er lett å tenke at Stensbak har latt seg inspirere av musikkikonet Joachim «Jokke» Nielsen i skildringen av karakterer og miljøer.

Stensbak er både sarkastisk og satirisk, og skriver så godt at det rett og slett er en fornøyelse å vende sidene.

I likhet med Jokke har hun en forkjærlighet for underdogen. Trommisen i Jokke & Valentinerne, May-Irene Aasen, er fotografen bak bildene som illustrerer handlingen.

Ja, du leste riktig. Stensbaks krimbok prydes nemlig av flere melankolske og dystre svart/hvitt fotografier. Et originalt og virkningsfullt grep som får utgivelsen til å skille seg ut i den norske krimfloraen.

Kapitteloverskriftene er prikken over i-en. De er så kreative at jeg ble sittende og glede meg til neste.

Plottet er solid satt sammen og har flere oppfinnsomme vendinger. Deler av løsningen er ikke like oppsiktsvekkende, men tilfredsstillende, troverdig, og skikkelig gjort.

«Rød løper» er krim for dem som er lei overfladiske thrillere uten mål og mening, og som ønsker å lese om karakterer og temaer vi får et hjerte for. La oss håpe det ikke går seks nye år før vi kan følge Rigmor Stark på nye eventyr, for denne utgivelsen er et av høydepunktene i dette norske krimåret.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei