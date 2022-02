ENDELIG: Jørn Lier Horst (51) er glad for å legge striden med Gyldendal og Lydbokforlaget bak seg – og gleder seg til å gjøre det han mener han kan best: Skrive bøker for store og små.

Bitter strid over: Gyldendal inngår forlik med Jørn Lier Horst

I mars skulle Jørn Lier Horst og Gyldendal møtes i Lagmannsretten i den langvarige striden om lydbokrettigheter, men nå har partene blitt enige utenfor rettssalen.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Administrerende direktør Arne Magnus i Gyldendal bekrefter overfor VG at ankesaken mellom Gyldendal og Lydbokforlaget mot Jørn Lier Horst heves med et forlik.

Han sier at begge parter er fornøyde med at saken er avsluttet og at de nå kan gå videre.

– Vi har hatt dialog over noe tid der begge parter var innstilt på å forsøke å få til en løsning utenom rettsapparatet. Vi er glade for at vi kom i mål med en avtale som begge parter er fornøyd med, sier Arne Magnus til VG.

Oslo tingrett ga i april i fjor Jørn Lier Horst medhold i oppsigelse av åtte lydbokrettigheter – titler som Gyldendal og Lydbokforlaget mente de fortsatt hadde rettighetene til.

Rettssaken viste to parter som sto langt fra hverandre: Jørn Lier Horst kalte forlaget «forfatterfiendtlig» og Gyldendals advokat anklaget Horst og forlaget hans for å ha en «aggressiv holdning».

Gyldendal og Lydbokforlaget anket saken fordi de ikke var enige i konklusjonen til tingretten om at Jørn Lier Horst kunne si opp lydbokkontrakten og ta tilbake lydbokrettighetene sine.

Nå har forlagene snudd.

VEL FORLIKT: Administrerende direktør Arne Magnus sier partene ønsket å legge saken bak seg for å kunne drive med det de alle ønsker: – Nemlig å skape god litteratur og godt innhold.

Administrerende direktør Arne Magnus i Gyldendal viser til at det etter at saken ble anket, kom på plass en normalkontrakt for lyd som inkluderer strømming, og at de prinsipielle spørsmålene i saken dermed ble avklart.

– Det var derfor naturlig å ta en ny vurdering, sier Magnus.

I tillegg spiller dette en stor rolle i løsningen på konflikten:

Jørn Lier Horsts nåværende forlag, Bonnier, har kjøpt rettighetene til alle bøkene han har utgitt på Gyldendal: Det gjelder blant annet en rekke krimbøker i serien om Wisting og barnebokserien «Detektivbyrå nr. 2».

Dette har vært Lier Horsts ønske helt siden han gikk fra Gyldendal i 2018 og sammen med Petter Stordalen var med på å starte det som skulle bli Strawberry Publishing – og som nå er kjøpt opp av svenske Bonnier.

– Det som gjorde det mulig å få til et forlik i konflikten, er den avtalen som handler om at Bonnier nå overtar hele min forfatterportefølje. Det føles veldig godt å få samlet bøkene på et sted, sier Jørn Lier Horst til VG.

FRA RETTSSAKEN: Jørn Lier Horst har som tidligere politimann vært i retten mange ganger, men i fjor møtte han for første gang opp som den som er saksøkt.

– Vi har hatt god dialog, og jeg tror alle parter er fornøyde. Som jeg lærte av Stordalen: Man skal alltid sikre at det er to vinnere i sånne avtaler. Men her er det faktisk tre, for den store vinneren er leserne og lytterne som får tilgang til alle mine boktitler i alle kanaler, sier Lier Horst.

Han er veldig glad for å kunne legge konflikten bak seg.

– Det har vært en krevende situasjon i stå i, så nå gleder jeg meg til å konsentrere meg om det jeg er best på: Å skrive bøker for små og store. Jeg vil også gjerne si at jeg har hatt gode år på Gyldendal, og det er fint å skilles som venner, sier Lier Horst.

Han vil ikke gå inn på hvilke summer som er utvekslet i forliket.

I tingretten ble forlaget dømt til å betale Jørn Lier Horsts saksomkostninger på til sammen 700 000 kroner. Gyldendal-direktør Arne Magnus ønsker ikke å kommentere forliket nærmere, men forlaget bekrefter at forliket omfatter alle forhold i saken, også saksomkostningene.

– Vi kommenterer ikke øvrige detaljer i avtalen, men kan slå fast at vi kom frem til en kommersiell løsning som begge parter er fornøyd med, sier Arne Magnus.

Partene vil nå informere retten om at de har forlikt saken.

Jørn Lier Horst understreker at flere forfatterkolleger står i en lignende konflikt: De tidligere Aschehoug-forfatterne Unni Lindell, Tom Egeland og Tom Kristensen.

– Jeg forventer jo nå at de får til en tilsvarende løsning med sine forlag. For dommen fra tingretten ligger i bånn – og det handler om nøyaktig det samme: Oppsigelse av kontrakter.