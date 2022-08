UTE MED BOK: Mandag lanserte Raymond Johansen sin nye bok «Gjennom krisa».

Bokanmeldelse: Mye selvskryt, Raymond

Politisk testamente eller starten på den lange valgkampen? Raymond Johansens bok bringer få nyheter, men desto flere politiske statements.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oslos byrådsleder var en temperamentsfull forsvarer av hovedstadens interesser under coronapandemien.

Han tok gjerne en kamp med både regjeringen og helsemyndighetene, og benytter selvsagt anledningen denne bokutgivelsen gir ham til å komme med sin versjon av hendelsene.

Info BOKANMELDELSE: «Gjennom krisa» Forfatter: Raymond Johansen, i samarbeid med Anders Lundell. Sjanger: Dokumentar Forlag: Cappelen Damm Sider: 208 Pris: 399 kr. Terning 3 Vis mer

Likevel er det ikke akkurat slik at boken byr på de helt store overraskelsene.

Konfliktstoffet omkring coronaen er allerede skildret i bokform av både Espen Rostrup Nakstad og Camilla Stoltenberg, og senere i høst kommer tidligere helseminister Bent Høie med sin historie om denne enestående epoken i vår aller nærmeste historie.

Slik blir Johansens bok bare ett av flere bidrag til det store bildet.

Raymond Johansen går ganske nøye gjennom alle fasene i Oslos coronahåndtering, og særlig en problemstilling peker seg ut som viktig.

Kjøp boken Raymond Johansen « Gjennom krisa: politisk styring, strid og samhold » Norli 349,- Til butikk ARK 349,- Til butikk

Les også Raymond Johansen slår tilbake mot corona-kritikk i ny bok Raymond Johansen (Ap) letter på sløret om konfliktene med Solberg-regjeringen og Helsedirektoratet i ny bok om…

Nemlig hvor langt man skal gå i å stenge ned samfunnet for å verne om intensivkapasiteten på sykehusene. Og i forlengelse av det i hvilken grad smittevern bør komme foran andre samfunnshensyn. Johansen er opptatt av at all form for maktbruk, også i akutte situasjoner, må diskuteres.

Gode observasjoner, men det oser jo ikke akkurat av originalitet!

Byrådslederen er ikke det minste i tvil om at håndteringen av coronaen var politisk fra dag én. Det gir ham argumenter til et ildfullt forsvar for de tradisjonelle sosialdemokratiske verdiene.

Les også Raymond Johansen: Fikk angst for å dø Raymond Johansen (61) var så svimmel at han måtte sendes til sykehus. Det legene oppdaget den dagen, ga Ap-politikeren…

Det handler om offentlige investeringer i velferden fremfor privat utbytte og faste stillinger fremfor sosial dumping. Men også antirasismen, den kjekke ungdommen, frivilligheten og fellesskapet får sine æresrunder.

Samtidig vil Johansen at boken skal si noe om politisk ledelse og om hvordan man kan lære av kriser.

Ikke overraskende kommer han flere ganger tilbake til sine erfaringer som partisekretær i Arbeiderpartiet under og etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Det er fint at han går inn i dette på en så personlig måte, og det er lett å få sympati for Raymond Johansen som en velmenende mann med et stort hjerte både for arbeiderbevegelsen og for Oslo.

Likevel er det ikke til å komme forbi at denne boken til slutt krenger faretruende over av selvskryt og selvgratulasjoner.

I likhet med andre politikere som skriver bok, sørger Raymond Johansen for å vinne alle slag i ettertid. Det blir litt slitsomt etter hvert.

Ut fra dagens meningsmålinger virker det forsiktig sagt som en krevende oppgave å skulle få til et nytt rødgrønt flertall i Oslo i 2023. Om noen uker får vi svar på om Raymond Johansen stiller til gjenvalg som byrådsleder neste år.

Da vet vi også om denne boken skal leses som et politisk testamente eller som oppstarten på den lange valgkampen.

Boken er skrevet i samarbeid med Anders Lundell.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk