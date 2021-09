HEMMELIG BOK: Vetle Lid Larssen har gått til Strawberry Publishing og gir ut bok om bare få uker.

Vetle Lid Larssen-comeback: − Jobbet med hemmelig bokprosjekt i fem år

Det har vært stille fra Vetle Lid Larssen (61) i seks år. Nå har han byttet forlag til Strawberry Publishing og gir ut bok allerede om få uker.

– Akkurat nå sitter jeg i en desperat innspurt. Selv om jeg har brukt fem år på dette, så er de siste fem dagene likevel et overraskende helvete. Det har vært som en endeløs reise, men nå blir den altså ferdig, sier Vetle Lid Larssen til VG.

For romanen «Lucias siste reise» har ikke stått på noen bokhøst-lister og kommer allerede ut 26. oktober.

– Prosjektet har vært en hemmelighet og ikke inngått i vår høstliste, vi ønsket å gi Vetle maks arbeidsro til å fullføre, sier Vetle Lid Larssens nye forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishing til VG.

Sist Vetle Lid Larssen ga ut bok, skrev han om sin avdøde far Lars Andreas Larssen, og boken fikk terningkast 6 i VG. Dette var i 2015.

Nå har han jobbet med en ny roman i fem år, og ifølge forlaget skriver han i samme sjanger som den forrige historiske romanen «1001 natt» som han ga ut på Cappelen Damm i 2013.

DREVEN FORFATTER: Vetle Lid Larssen debuterte som forfatter i 1989 med portrettsamlingen «Mannfolk» og ga ut sin første roman i 1990: «2» ble både en kritiker- og publikumsfavoritt. Han har skrevet både for Morgenbladet, Aftenposten og Dagbladet – og har utgitt en rekke romaner og essays.

Boken handler om Sankta Lucia og tar leseren med gjennom et tidsrom på nesten 2000 år; helt fra Romerriket og frem til vår egen tid. Fortellingen er dels basert på mytologisk materiale, men Lid Larsen har også researchet gjennom flere år med reising og leting i ulike arkiver i Europa.

– Det har vært spesielt inspirerende å jobbe frem denne fortellingen. Jeg begynte å nøste i det for noen år siden, og ble så grepet av dette at jeg nå har jobbet fem år på heltid, sier Vetle Lid Larssen.

Han forteller at det hele startet med at han ramlet over en tom grav: Der Sankta Lucia skulle ha ligget - på Sicilia.

– Og dermed ble jeg viklet inn i en utrolig historie. «Lucias siste reise» er basert på virkelige hendelser og personer. Det er sant som det sies: Noen ganger overgår virkeligheten fantasien, sier Vetle Lid Larssen.

Han ble selv sterkt berørt av det han kaller Sankta Lucias «merkelige kraft» i skriveprosessen:

– Det var ikke til å unngå. Men dette er ikke noen sukkersøt helgenfortelling, altså. Det er en brutal bok - og den dekker hele Europas historie fra begynnelse til slutt, sier Lid Larssen – som ikke går til Strawberry ved en tilfeldighet.

Her fikk han nemlig jobbe med sin gamle redaktør Anne Fløtaker, som tidligere var sjefredaktør i Cappelen Damm.

NYTT FORLAG: Vetle Lid Larssen jobbet med redaktør Anne Fløtaker (t.v) på sin forrige historiske roman, «1001 natt. », som kom i 2013 på Cappelen Damm. Ved å gå til Strawberry fikk han jobbe videre med henne. Her også sammen med forlegger Jonas Forsang.

– Jeg jobbet med Anne på dokumentarromanen«1001 Natt», så jeg visste at både jeg og boken også denne gang ville være i de absolutt beste hender, sier Lid Larssen.

Anne Fløtaker sier at dette store bokprosjektet i en periode også har overtatt hennes liv.

– – Nå går boken i trykken, og det har vært en voldsom prosess. Det har vært et lite maraton dette, men med denne siste innspurten er det blitt en bok som jeg er stolt over å få være med å utgi, sier Fløtaker.

Slik beskriver forfatterens nye forlag boken:

«Sankta Lucia ble forsøkt tvangsgiftet og deretter henrettet. Liket ble skjult i katakombene på Sicilia. 700 år senere står det en nordmann i døren. Han sender legemet ut på en reise som varer i tusen år til, fra korstogene og Dantes død, via Napoleons herjinger til dampskipenes ankomst og Annen verdenskrigs glemte luftangrep.»