Gyldendal selger fortsatt krimbøker med falske seksere

SEKS, SEKS, SEKS: På bokens omslag har Gyldendal trykket en rekke «seksere»: Seks stjerner fra Politiken, seks stjerner fra Ekstra Bladet, seks stjerner fra Berlingske, seks stjerner fra Børsen og seks stjerner fra Jyllands-Posten. Men ingen av disse har i realiteten gitt seks.

BOK 2018-12-09T08:35:46Z

Gyldendal la seg flate etter at VG avslørte at de trykket flere seksere – istedenfor firere – på bokomslaget av deres krimsatsing «Kastanjemannen». Nå må de beklage igjen, for bøkene selges fortsatt med falsk toppkritikk.

Publisert: 09.12.18 09:35

– Vi ser at det kan oppleves som villedende overfor kundene, sier kategorisjef for skjønnlitteratur i Norli, Camilla Tvedt.

VG tok en rask sjekk hos de største bokhandlerkjedene – og seks stjerner og hjerter fra aviser som Politiken, Ekstra Bladet, Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten lyser fortsatt fra baksiden og klaffen på smussomslaget av boken «Kastanjemannen» som er krimbokdebuten til skaperen av TV-serien «Forbrytelsen», Søren Sveistrup. Nok til å tiltrekke seg litt ekstra oppmerksomhet i bokhavet.

Fikk bare fire

På falskt grunnlag: For ingen av disse avisene ga full pott. Berlingske Tidende og Jyllands-Posten anmeldte boken til fire av seks mulige stjerner, Børsen og Ekstra Bladet til fem av seks mulige.

Forbrukertilsynet sa til VG at bruken av falske og uriktige terningkast fort blir villedende og i strid med markedsføringsloven – og at forlaget burde kvalitetssikret dette.

Ifølge Norlis kategorisjef for skjønnlitteratur, Camilla Tvedt, har det ikke gått ut noen melding fra Gyldendal om at de skal bytte omslagene.

– Ikke som jeg har fått med meg, men jeg kan ikke utelukke at noe informasjon har gått direkte til butikk. Gyldendal har ikke sendt noen instruks om dette til oss sentralt, sier Tvedt.

– Ble dere kontaktet av Gyldendal etter at det ble oppdaget at de trykket falske seksere på omslaget?

– Etter at dette ble en sak i mediene, ble vi orientert av forlaget om at de ville korrigere omslaget, men vi har foreløpig ikke fått noen nærmere instruks om saken, sier Tvedt som opplyser at boken ikke har solgt veldig bra, men greit til å være en oversatt krim midt i den norske bokhøsten.

På Årets beste-liste

Boken har stort sett fått god kritikk i norske aviser, blant annet terningkast 5 her i VG – og i dag var den med på VG-anmeldernes store kåring: Årets beste bøker i 2018 .

I den Gyldendal-eide bokhandlerkjeden Ark selges også bøkene med omslaget med falske seksere i flere butikker. Kategorisjef for skjønnlitteratur, Marit Grue, opplyser til VG at beskjeden de har fått er at alle omslag på lager blir byttet ut og all informasjon rettet opp.

– Vi mottok ikke nye omslag til bøkene som allerede var i butikk, sier Marit Grue.

La seg flat, må beklage igjen

Sjefredaktør Cathrine Bakke Bolin for oversatt skjønnlitteratur i Gyldendal la seg helt flat da VG gjorde henne oppmerksom på at avisene Politiken, Ekstra Bladet, Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten slett ikke hadde gitt full pott – slik Gyldendal siterte dem på – både på bokomslaget og på sin egen hjemmeside.

Hun forklarte det hele med en teknisk feil sa til VG at de ville trykke nye omslag til bøkene som allerede var trykket, og hun beklager nå at det fortsatt selges bøker med det villedende omslaget.

– Det at det ligger bøker ute i butikk fra den første forsendelsen, er selvfølgelig beklagelig, sier Bakke Bolin som understreker at de satte i gang en rekke tiltak med en gang de ble gjort oppmerksom på tabben.

– Vi informerte umiddelbart bokhandlerkjedene om hva som hadde skjedd i trykkingen av omslagene. Deretter produserte vi nye omslag, slik at vi fikk byttet til korrekt omslag på samtlige bøker på lager. Vi korrigerte all markedsinformasjon, og sørget for at alle nettbokhandlerne fikk riktig informasjon. Selvfølgelig sørget vi også for at det nye opplaget av Kastanjemannen har korrekt informasjon, sier Bakke Bolin som opplyser at bokhandlere over hele landet har bestilt flere bøker.

– Da har de selvfølgelig fått med nytt omslag.