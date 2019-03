FERDIG HOS STORDALEN: Sarah Natasha Melbye slutter mindre enn et år etter at hun ble forlagssjef i Pilar og Capitana. Foto: Frode Hansen

Sarah Natasha Melbye sier opp Stordalen-jobben

Forlagssjef Sarah Natasha Melbye forlater Strawberry Publishing «for å fortsette jobbkarrieren et annet sted».

Publisert: 01.03.19 12:11 Oppdatert: 01.03.19 12:37







Det er mindre enn et år siden Sarah Natasha Melbye ble headhuntet av Petter Stordalen til jobben som forlagssjef for Pilar og Capitana.

Nå slutter hun i jobben, melder Strawberry Publishing i en pressemelding.

– Jeg kommer til å savne både forfattere, ansatte og eiere når jeg nå velger å fortsette mitt jobbliv et annet sted. Nå som forlagsgrupperingen er oppe og står og organisasjonen har satt seg, føles det likevel naturlig å søke nye utfordringer. Strawberry Publishing kommer til å sparke godt fra seg fremover, og jeg kommer definitivt til å følge med og heie fra sidelinjen, sier Sarah Natasha Melbye i pressemeldingen.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Melbye, men ifølge forlegger Magnus Rønningen i Strawberry Publishing ligger det ikke noe dramatikk bak oppsigelsen.

– Absolutt ikke, sier Rønningen til VG.

Sånn cirka samtidig som det ble kjent at Stordalen utvider forlagsvirksomheten til Sverige, ga Sarah Natasha Melbye i midten av februar beskjed om at hun slutter. Strawberry Publishing går nå i gang med å finne hennes etterfølger som forlagssjef for forlagene Pilar, Armada, Pioner, Capitana og Canoa.

Forvirret? Fakta Strawberry Publishing STRAWBERRY PUBLISHING, holdingselskap

Eies av:

Petter Stordalen 50 prosent

Magnus Rønningen 25 prosent

Jonas Forsang 25 prosent PILAR FORLAG, sakprosa

Forlagssjef: Avtroppende Sarah Natasha Melbye

Forlegger: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Eies av: Strawberry Publishing 100% ARMADA FORLAG, skjønnlitteratur

Forlagssjef: Avtroppende Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 100% PIONER FORLAG, almennforlag

Forlagssjef: Avtroppende Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 100% CAPITANA FORLAG, spenning/true crime

Forlagssjef: SAvtroppende arah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang, Magnus S. Rønningen, Jørn Lier Horst Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 75 % // 25% Jørn Lier Horst CANOA FORLAG (imprint), barnebøker

Forlagssjef: Avtroppende Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang, Magnus S. Rønningen Jørn Lier Horst

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 75 % // 25% Jørn Lier Horst BASTION FORLAG, oversatt skjønnlitteratur

Forlagssjef: Anja Marheim

Forleggere: Morten Mørch, Jonas Forsang og Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 50 % // 21% Bokkompaniet Utvikling // 29% Mørch Publishing DA Vis mer vg-expand-down

– Den jobben går vi i gang med nå. Sarah kom inn på kort varsel og fikk raskt kontroll på skuta. Hun kan de fleste funksjonene et forlag består av og har i løpet av året vikariert i alle, i tillegg til jobben som forlagssjef. Vi er utrolig takknemlig for at vi har hatt hennes erfaring å lene oss på i et hektisk oppstartsår, og er takknemlige for at hun gir oss god tid til å finne en erstatter, for det blir ikke lett, sier Jonas Forsang.

Bakgrunn: Stordalen kjøper Juritzen forlag - får Ari Behn på kjøpet

Sarah Natasha Melbye sier i pressemeldingen at hun ikke vet hva fremtiden bringer.

– Den kan være i bokbransjen, men den kan også være et helt annet sted. Jeg har litt tid til å tenke meg om, og har fått et par tilbud jeg vurderer. Det er faktisk litt deilig å ikke helt vite hva som venter rundt neste sving, sier Sarah Natasha Melbye.

Etter at Stordalen gikk inn i den norske bokverdenen etter jul i fjor, har forlagsgruppen som nå heter Strawberry Publishing, vokst kraftig. Bare i år har de kjøpt Juritzen forlag og 50 prosent av Bastion.

Bråk i kulissene: Juritzen-forfatter om Stordalen-oppkjøpet: -Frustrerende