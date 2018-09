«GUTTEN I DEN STRIPETE PYSJAMASEN»: Det er navnet på boken som gjorde irske John Boyne verdensberømt. Boken lå hele 66 uker på toppen av bestselgerlisten i Irland, ble filmatisert av Miramax – og den ble solgt i over 7 millioner eksemplarer totalt. Nå er han ute med en stor roman som strekker seg over 70 år. Foto: Chris Close

Irsk trykkoker. Bokanmeldelse: John Boyne: Hjertets usynlige stormer

Irske John Boyne har skrevet en fargerik roman om en homofil manns lidelsesvei mot fordypet selverkjennelse gjennom et 70-årig liv. Dessverre blir den litt i lengste laget.

Boyne elsker åpenbart den gode fortellingen, den som gir seg tid og dveler ved situasjonene. Mange husker nok hans «Gutten i den stripete pyjamasen» – som ble den mestselgende boken i Irland i hele 66 uker – og gikk sin seiersgang verden over.

Historien han har klekket ut nå er da også flott komponert og har mange sterke passasjer.

Etter å ha blitt kastet ut av landsbykirken bryter jeg-fortelleren Cyrils gravide mor opp fra Cork og reiser til Dublin. Sønnen blir født og settes bort hos nonner, men vokser opp i materiell rikdom hos et elskovsløst og følelsesmessig avstumpet ektepar i Dublins overklasse.

Introverte Cyrils møte med storsjarmøren og vennen Julian blir avgjørende. Familiene blir også viklet inn i hverandre gjennom «fedrenes gjerninger». Julian fører an i guttenes utagerende virksomhet i en by som syder av religiøs, seksuell og politisk dobbeltmoral.

Her ligger romanens sterkeste partier, med malende skildringer av det konforme irske samfunnets skyggesider, befolket av homofile menn, pedofile prester, korrupte politikere, brutaliserte fedre og ulykkelige alenemødre: En politisk-religiøs trykkoker. Og i midten: Den unge, kåte trykkokeren Cyril, på stadig nattejakt etter forbudt kjærlighet.

Boyne legger mye handling inn i dialogene, og han er en skarp iakkttaker. Han kan avsløre med kirurgisk presisjon og fyller gjerne på med herlig besk irsk humor. Her faller gammelprester hjertedøde ut av skriftestolen, presteskapets tilgang på unggutter benevnes som «frynsegoder». Cyrils über-styrende jentekjærestes totale mangel på selvinnsikt er også herlig lesning.

Boyne går heller ikke av veien for det usannsynlige. Men når en av Dublins statuer tipper over bilen og knuser både Cyrils spionerende jentekjæreste og politimannen som har fersket ham i homoseksuell utfoldelse, mens han selv krabber uskadet ut av vraket, blir det i meste laget. En søtladen «oversanselig» epilog kunne også med fordel ha vært sløyfet.

Slik blir Boyne av og til offer for sin egen blomstrende fortellertrang. Bar- og restaurantsamtaler – og dem er det mange av i romanen – bare fortsetter der han med fordel kunne satt punktum. Da Cyril møter Julian igjen på et sykehus i New York, kommer f.eks. en unødvendig følelses-utlegning. Forfatteren gjentar, rekapitulerer, klargjør og tværer ut: Svakheter som blir særlig tydelige i romanens siste tredjedel. En hederlig ærlighet til tross, Boyne velger litt for ofte underholdning og melodrama fremfor mer krevende psykologisk dybdeboring.

Men historien som helhet er fint bygget opp, og forfatteren skriver lett og godt.