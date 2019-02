EN Å MERKE SEG: Svenske Arne Dahl skriver på sitt beste intenst spennende bøker, der intrigene alltid har flere, overraskende lag. Hans siste bok er solid krim, men bekmørk og utmattende, mener VGs anmelder. Foto: Sara Arnald

Bekmørk krim. Bokanmeldelse: Arne Dahl: «Åpen sjø»

I den tredje boken på norsk om paret Sam Berger og Molly Blom øyner vi endelig noe som kan minne om et lys i enden av tunnelen. Men først skal vi gjennom et solid stykke bekmørk konspirasjonskrim.

Som i de tidligere bøkene «Innland» (2018) og «Utmarker» (2017), er det sterke, usynlige krefter som virker i bakgrunnen i denne historien.

Politimannen Sam Berger er egentlig drapsmistenkt, utstøtt fra det gode selskap og stemplet som Sveriges mest ettersøkte mann. Men han har en sjanse til å redde sitt eget skinn hvis han får fatt i den tidligere Säpomannen Carsten Boylan, som holder den unge jenta Aisha Pachachi i fangenskap. Det gjør Boylan for å hindre hennes far i å avsløre hvem som står bak en planlagt terroraksjon i Sverige av potensielt fryktelige dimensjoner. Boylan er med andre ord i lommene på terroristene, les IS.

Men hvem arbeider egentlig Carsten Boylans tidligere sjef, og Bergers oppdragsgiver, August Steen for? Og hva er det som får Sam Bergers kollega Molly Blom, som uten å vite det er gravid med hans barn, til å stikke av fra sykehuset der hun ligger hardt skadet? Dessuten: Hvorfor starter en annen politikvinne, Desiré Rosenkvist, sin egen undersøkelse av hva som har skjedd med Molly?

Og ikke minst: Hvor kommer William Shakespeare og James Joyce inn i bildet?

Enda er det flere tråder å holde rede på i denne historien, det blir så mange at forfatteren flere ganger må oppsummere for seg selv (og leseren), noe som unektelig gir boken et litt oppstykket preg. Å ty til hemmelige beskjeder sendt per mobilopptak for fortløpende å forklare sammenhengen er heller ikke et særlig avansert grep. Leseren risikerer å bli ganske utmattet av alle frem- og tilbake-pekene, og man bør dessuten ha de forrige bøkene om Berger og Blom ganske langt frem i minnefilen for å få fullt utbytte av «Åpen sjø».

Likevel er det også mange kvaliteter ved boken. Arne Dahl kan å skru sammen ordentlig spenning, og det er flere gode og atmosfærerike skildringer – ikke minst fra Stockholms skjærgård der viktige deler av handlingen utspiller seg i løpet av noen solfattige desemberdager. Actionscenene, som er ganske jevnt spredt utover i boken, er av den effektive sorten.

Et hovedbudskap i boken er ellers at de fleste blant oss er potensielle quislinger, og til salgs bare prisen er høy nok. Det avbalanseres et stykke på vei av noe som kan ligne på en lykkelig slutt.

Slutten synes dessuten å bringe en form for rettferdig dommedag over både levende og døde. Da får vi også endelig ryddet opp i den noe sammenvasede intrigen.

Arne Dahls bøker om Sam Berger og Molly Blom har vært et spennende bekjentskap. Men neste gang bør kanskje forfatteren vurdere å gi historien et skarpere fokus.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk