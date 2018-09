FRA BADESKEN TIL VGDESKEN: I mange år jobbet Ken André Ottesen på desken i BA i Bergen. Nå er han vaktsjef i VG, men droppet å bytte navn på instagramkontoen til «vgdesken». Kanskje fordi han egentlig staver «badesKen» på denne måten. Foto: Frode Hansen

Lager moro med lokalaviser

BOK 2018-09-06T11:10:26Z

Han elsker lokalaviser, sakene han finner der og ikke minst titlene. Ken André Ottesen gjør gjerne narr av sine egne – journalister og redaktør som han mener er altfor selvhøytidelige.

Publisert: 06.09.18 13:10

Det begynte på Instagram. Nå gjør han det til og med mellom to permer.

– Såpass må vi tåle, sier Ken André Ottesen som til daglig er en rimelig seriøs vaktsjef på VG-desken.

Men det er så langt ifra en 24-timers jobb for 43-åringen som er fra Toten, jobber i Oslo og bor i Bergen. I hvert fall ikke før drømmen går i oppfyllelse og han selger veldig mange eksemplarer av boken «Ja, vi elsker».



Enn så lenge er han bedre kjent for Instagramkontoen «badesken» hvor han poster opptil tre saker fra landets lokalaviser hver eneste dag.

– Går dette bra blir det flere bøker, helst n om året. Og fortsettelsen på årets bok, «Ja vi elsker vi elsker» blir da «Dette landet». Etter hvert blir det «Furet værbitt» og «Som det stiger frem», men jeg kjenner at jeg gruer meg litt til «Alt mødrene har grett», sier Ottesen med et smil.

Ken André Ottesen er fra Toten og startet sin journalist-karriere rett etter videregående i Oppland Arbeiderblad . Siden har han jobbet i BA i mange år, og er nå vaktsjef i VG. Dessuten har han jobbet for Nytt for Nytt, All makt og har ansvar for humorspalten Verdens Gnag i VG.

– Jeg elsker norske lokalaviser – og jeg elsker de spinnville sakene jeg kan finne der.

Han mener at norske lokalaviser er det beste beviset på at vi lever i verdens beste land å leve i.

– Mens lokalaviser i andre land bare skriver om død og elendighet, kan norske lokalviser skrive saker som at noen har glemt en ost på torget og at Justin Bieber fløy over Sunnmøre, sier Ottesen.

Han føler seg rimelig trygg på at etter hvert er det ikke mye av kuriositeter og morsomme historier fra norske lokalaviser som han etter hvert går glipp av.

– Jeg tror jeg har en tipser der ute for hver eneste lokalavis i Norge og noen ganger får jeg tips fra journalister rundt om også. Det hender jeg tenker at det blir laget saker og titler nettopp med tanke på at jeg skal plukke dem opp, sier Ken André Ottesen.