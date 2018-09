HISTORIE FRA KRIGEN: Simon Stranger (42) fikk ideen til «Leksikon om lys og mørke» da han fant ut at konas jødiske familie rett etter krigen flyttet inn i Bandeklosteret, huset der Rinnanbanden holdt til. I boken fletter han sammen historien om familien sammen med historien om hvordan Henry Rinnan ble den han ble. Foto: Terje Bringedal

Simon Stranger ble refusert av eget forlag, nå vil storforlag i USA satse

Romanen «Leksikon om lys og mørke» ble refusert av Simon Strangers norske forlag, men nå er boken solgt til det anerkjente storforlaget Knopf i USA for en god årslønn.

– Det er utrolig stort at romanen med oversettelsen til engelsk vil nå ett av de største språkene i verden, sier Simon Stranger.

For historien kunne endt helt annerledes da hans forlag gjennom nesten 20 år, Tiden, refuserte det første utkastet til romanen etter et års arbeid.

– Ja, det har vært noen nedturer underveis i arbeidet med denne boken, og det at jeg ble refusert av mitt eget forlag, var jo alvorlig for en 40 år gammel forfatter. De hadde jo satset på meg siden jeg var 21 år, forteller Simon Stranger - som likevel hadde tro på sitt eget bokprosjekt. Han jobbet videre med boken - og sendte de første kapitlene til Aschehoug.

Simon Stranger Født 11. februar 1976, oppvokst på Lilleaker i Oslo. Gift med Rikke G. Komissar. To barn på 11 og 14. Debuterte som forfatter i 2003 og har siden gitt ut flere romaner og barnebøker. Han har hatt stor suksess med Barsakh-trilogien for ungdom - som også er solgt til 15 land. Fikk Riksmålforbundets barne- og ungdomsbokpris 2006 for «Gjengangeren» og ble i 2014 nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for romanen «De som ikke finnes». Aktuell med «Leksikon om lys og mørke» som kom i slutten av juli, samt barneboken «Kokotopia» som kom tidligere i år. (Kilde: Blant annet Wikipedia)

– En dypt original historie

Der elsket de manuset og historien Stranger forteller om sin egen jødiske svigerfamilie som flyttet inn i Henry Rinnans bandekloster rett etter krigen.

– Helt siden vi leste det første utkastet av Simons roman, tenkte vi at dette var noe helt spesielt, og at det internasjonale potensialet var betydelig. Det er en dypt original historie som treffer leseren sterkt, en historie som lar seg formidle til forleggere verden over, uavhengig av bakgrunnskunnskap om Norge eller Rinnan, sier Annette Orre i det Achehoug-eide agenturet Oslo Literary Agency.

Hun solgte «Leksikon om lys og mørke» til tre land under bokmessen i London i april i år - flere måneder før boken kom på norsk. Den beskjeden fikk Simon Stranger da han var på bokturné i Nord-Trøndelag.

– Jeg måtte kjøre av veien og ble sittende å gråte alene i bilen. Jeg kjente en dyp glede - og en enorm lettelse over at romanen vil nå ut, forteller Stranger til VG.

Romanen kom ut på norsk på sensommeren i år til terningkast 5 i VG og strålende kritikker over hele linja. Den har ligget flere uker på den norske Boklista, ble hovedbok i Bokklubben - og i forrige uke fikk han altså beskjeden om at det amerikanske forlaget Knopf hadde kjøpt rettighetene til boken.

– Dette er veldig stort. Knopf er et av de mest toneangivende forlagene i verden. De eneste andre norske skjønnlitterære forfatterne jeg vet om på Knopf er Hamsun, Undset og Nesbø, sier Strangers agent, Annette Orre.

Redaktørlegende

Og det er ingen hvem som helst i Knopf som har plukket opp Simon Stranger. Det er viespresidenten i forlaget, Gary Fisketjon, som også er en redaktørlegende for forfattere som Cormac McCarthy, Toni Morrison og Haruki Murakami, som nå satser på norske Stranger.

Fisketjon har norske foreldre, og vokste opp i et norsk miljø i Oregon - og han sier til VG at han på grunn av Knut Hamsun i hele sin karriere har lett etter en ny stor norsk forfatter.

– Jeg anser Hamsun som en av de største forfatterne de siste par århundrene, og det er vel delvis derfor jeg alltid, først som en vanlig leser, og etterhvert som forlegger, har lett etter en ny stor norsk forfatter. Med Simon Stranger føler jeg at jeg endelig har lykkes med min søken, skriver Fisketjon i en epost til VG.

– På hvilken måte skiller Strangers roman seg ut på en måte som gjør at du vil satse på ham?

– For det første er det en stor historie i seg selv. Og den er gjengitt med stor ambisjon - og med et bredspektret og overbevisende rollegalleri. Historien er på alle måter utrolig bra gjennomført. Romanen handler kanskje om en flik av norsk historie, som kanskje ikke er så kjent for lesere utenfor Norge, men den er likevel global i sine bekymringer og sin moral. Jeg tror den vil føles viktig for alle, sier Fisketjon som vil satse så mye som mulig når boken etterhvert skal ut på det amerikanske markedet.

– Det er slik jeg alltid utgir mine bøker, sier han.

En god årslønn

Strangers agent Annette Orre i kan også opplyse om at det i Danmark og Tyskland har vært budkrig mellom flere forlag om rettighetene til å utgi Strangers roman, mens i både Sverige og Nederland la forlagene inn et større bud på bordet for å sikre seg boken før den kom på markedet. Hun vil ikke ut med hva Knopf måtte ut med for rettighetene.

– Vi oppgir aldri beløp ved salg, men vi snakker definitivt om en hyggelig årslønn, sier Orre til VG.

– Dette er en kjempeseier for meg. Egentlig har alt etter den telefonen jeg fikk på turné i Nord-Trøndelag vært en bonus. Ikke minst alle brev og meldinger fra lesere som for eksempel sierde har endt opp med å lese ut boken på en natt. Det er jo derfor jeg holder på med dette, sier Stranger - som feiret USA-salget og «årslønnen» med Aperol Spritz på Grand Hotel med sin kone Rikke G. Komissar.

Det er hennes families historie som fikk Stranger til å skrive romanen.

Rinnanbanden

– Jeg sto på kjøkkenet med min svigermor på Nesodden - og hun fortalte for første gang at hun som barn solgte billetter til en teaterforestilling de skulle vise i kjelleren som bare noen år tidligere hadde blitt brukt som torturkammer av Henry Rinnan og hans bande. Jeg tenkte med en gang: Her er det en roman.

Boken er skrevet i leksikonform fra A til Å. A for arrestasjon. A for anklagen. A for avhøret. B for betongen i kjelleren i Bandeklosteret.

– Alt falt på plass da jeg fikk teksten inn i denne formen. Til og med C som jeg tenkte ville bli et problem. Men Rinnan elsket cowboy-tegneserier, og Carl Fredriksens transport på Carl Berners plass ble jo helt avgjørende. Uten deres innsats for å frakte flyktninger over grensen til Sverige, hadde ikke min kone levd, og heller ikke mine barn, sier Simon Stranger stille.

– Det er en avgrunn i dette, i vår historie, som er vanskelig å prate om. Og som min familie er en del av.