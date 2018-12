STERK KVINNE: Michelle Obama har vist seg som en kvinne med sterke meninger og noe langt mer enn «bare» en presidentfrue. Nå råder hun hertuginne Meghan av Sussex til å finne saker som hun brenner for. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Michelle til Meghan: – Ta deg tid!

BOK 2018-12-04T07:28:26Z

Hertuginne Meghan av Sussex har fått en uventet rådgiver i Michelle Obama.

Publisert: 04.12.18 08:28

Den tidligere førstedamen er for tiden bokaktuell med «Becoming» og gjør i den forbindelse en rekke intervjuer, blant annet med det britiske magasinet Good Housekeeping .

Der blir hun spurt om hun har noen råd til den ferske hertuginnen av Sussex, Meghan (tidligere Markle) etter at hun ble en offentlig person gjennom ekteskapet med prins Harry.

– Akkurat som meg, hadde Meghan neppe drømt om et liv som dette. Så mitt beste råd er å ta seg tid i starten og ikke ha det travelt med å finne ting å gjøre, sier Michelle Obama i intervjuet.

Bryter hertuginne Meghan kongelig etikette her?:

Hun har stor tro på viktigheten av å finne saker som man er personlig engasjert i.

– Det finnes så mange muligheter med den plattformen hun har fått, og jeg tror at Meghan fullt ut kan benytte seg av den betydningen dette kan ha for andre, så vel som for hennes egen lykke – altså at hun gjør noe som resonnerer med henne selv, sier Michelle Obama.

En sak som både Meghan og Michelle har vist stor interesse for allerede, er å gi en stemme til sine medsøstre verden over.

– På mange måter er det tøffere for unge kvinner i dag. Men det som inspirerer meg, er alle disse unge kvinnene som gjør det så bra på så mange områder. De er ikke holdt tilbake av en oppfatning av at jenter og gutter ikke kan gjøre de samme tingene, slik det var mye av i min generasjon. Jeg ser mye håp for denne generasjonen av unge kvinner, sier Obama til Good Housekeeping.

Opprinnelig skulle Michelle Obama til Europa for å signere boken sin denne uken, men måtte avlyse besøket på grunn av begravelsen til den tidligere presidenten i USA, George H.W. Bush.