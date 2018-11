VET IKKE HVEM FERRANTE ER: Regissør Saviero Costanzo med Lila (t.v) og Elena under innspillingen av HBO-serien «My brilliant friend». Han sier til VG at han ikke aner hvem Ferrante er, selv om de to har skrevet hundrevis av e-poster til hverandre. Foto: HBO Nordic

Ferrante-regissør: – Som å jobbe med et spøkelse

CASERTA (VG) Regissør Saviero Costanzo (43) jobbet tett med den mystiske Elena Ferrante om HBO-serien «My brilliant friend» – basert på hennes enorme boksuksess – men han møtte henne aldri, og beskriver det som et rent mareritt.

– Det var som å jobbe med et spøkelse, sier Costanzo til VG da vi møtte ham på settet i Caserta utenfor Napoli i sommer.

Den påkostede TV-serien har premiere på HBO mandag og er basert på den første boken i Napoli-kvartetten skrevet av den italienske forfatteren som ingen helt vet hvem er, som ikke vil at noen skal vite hvem hun er - og som skriver under pseudonymet Elena Ferrante.

Elena Ferrante Elena Ferrante er et pseudonym. Hun debuterte i 1992 med romanen «Hjemreise» som kom på norsk i 1994 - og har helt siden starten ønsket å være helt anonym. Med «Mi briljante venninne» og resten av Napoli-kvartetten skapte hun det som er beskrevet som Ferrante-feber - også i Norge der totalopplaget er på rundt 400.000 bøker. Mange mener at det er den italienske oversetteren Anita Raja som står bak pseudonymet. Hun er gift med forfatteren Domenico Starnone - som også noen har spekulert i kan være Ferrante. Noen mener det er de to sammen som står bak. Forleggerne til Ferrante er ekteparet Sandro og Sandra Ferri - og de er blant de svært få som kjenner Ferrantes identitet.

Den italienske regissøren, som tidligere har regissert flere langfilmer, beskriver det å jobbe med en anonym person som et mareritt.

– Det er forferdelig. Jeg har drømt mye om natten om personer uten ansikt. Ferrante er en krevende person å jobbe med, og hun kan få meg til å føle meg svak. Men samtidig har vi hatt et klart og tydelig forhold. Hun sier ikke så mye, men har veldig tydelige ideer og har gitt gode råd underveis, sier Costanzo.

Whatsappet hverandre

Han begynte å jobbe med Ferrante for to år siden, men han føler det nesten som helt liv siden. De har kommunisert på e-post via Ferrantes forleggere, og etterhvert fikk de også whatsappet hverandre - også det via forlaget.

– Jeg måtte ha kjapp tilgang, og sendte en melding på Whatsapp til forleggeren som så whatsappet Ferrante som svarte forleggeren - som så svarte meg. Alt gikk via forleggeren. Vi har nok skrevet hundrevis av e-poster til hverandre på denne måten, forteller Constanzo som innrømmer at han har spekulert mye, slik det også har vært spekulert i media. For eksempel rundt Ferrantes kjønn.

– I starten tenkte jeg at det er hun, etter hvert begynte jeg å tenke ham, og så et vi - at det er et par som skriver sammen. Men tro meg, vi vet ingenting om henne. Og helt ærlig: Jeg bryr meg ikke. Jeg tror på virkeligheten i bøkene hun skriver. For den virkeligheten er veldig ekte.

Røyker Ferrante?

Men én ting lurte han veldig på:

– Jeg spurte henne aldri om noe personlig, helt til en dag jeg bare måtte spørre om hun røyker. Jeg fikk til svar at hun røkte før, ler regissøren.

Bokserien om venninnene Elena og Lila skapte Ferrante-feber i store deler av bokverdenen og er også blitt en kjempesuksess her i Norge. Hele tre av de fire bøkene fikk terningkast 6 i VG - og serien har et totalopplag på 400.000 eksemplarer.

VG fikk være med på det som ifølge HBO var «første og siste» innspillingsbesøk utenfor Napoli - der de har bygget opp et sett på over 65.000 kvadratmeter på et nedlagt fabrikkområde. Vi blir vist rundt i Elena og Lilas rione - deres fattige bydel i Napoli - der alt er malt i en nøye planlagt gråtone inspirert av Picassos Guernica.

Alt er grått-i-grått, etterhvert er planen at det skal bli lysere og mer farger. For det er planlagt fire sesonger av TV-serien, én for hver bok.

– Det er så langt vi vet det største filmsettet i Europa nå. Her har vi bygget det som mange mener er Rione Luzzatti i Napoli, den eneste bydelen som har både har jernbanestasjon, utsikt til Vesuv - og den etterhvert så berømte tunnelen der Lila og Elena går ut av bydelen for første gang, forteller designeren på settet, Giancarlo Basili, til VG.

Tunnelen har de også bygget, samt 14 eksteriører til leilighetsbygg. Inne i den ene fabrikkbygningen, som er rundt 100 meter lang, har de også bygget seks innvendige leiligheter.

Valentino designet brudekjolen

Vi får etter mye om og men lov til å SE, men ikke røre, eller ta bilder av Lilas brudekjole. Designet av Valentinos sjefsdesigner Pierpaolo Piccioli, må vite. Og det berømte skoparet som spiller en stor rolle mot slutten av første bok, er også Valentino. Det ligger mye prestisje i denne samproduksjonen melom HBO, Rai Fiction og TIMvision - og ikke minst i det faktum at serien er på italiensk.

Til slutt ender vi opp på Bar Solara, der det blir servert Aperol Spritz - og vi får møte regissør Saviero Costanzo og to par skuespillere: Tenåringsutgaven av Lila og Elena og den unge Lila og Elena, sistnevnte spilt av halvt norske Elisa del Genio som har norsk mor og italiensk far.

– Disse karakterene er jo blitt ikoner, så vi hadde et stort press på oss for å finne de riktige til å spille dem. Vi lette blant 8000 jenter og måtte bare følge instinktet og tro på egen smak underveis i castingen. Jeg ble forelsket i disse fire momentant, forteller Costanzo.

Og det var én ting Elena Ferrante selv var helt klar på at måtte være med i serien:

– Hun var veldig opptatt av bryllupet på slutten. Vi foreslo at det hele kunne ende i kirken istedenfor på restauranten som i boken, men Ferrante ville ha tilbake den opprinnelige banketten på restauranten. Og så var hun opptatt av begynnelsen, at vi måtte få inn en stemme som fikk frem noe av sinnet, for uten det kunne vi ikke forstå at alt henger sammen med hevn. Ikke hevn av hat, men av kjærlighet, forteller regissør Costanzo som har en historie med Ferrante.

– Er Ferrante moren min?

Allerede i 2007 skrev han til Ferrante for å høre om filmrettighetene til boken som på norsk har fått navnet «Den dunkle dottera» - og fikk ja.

– Selv om hun på det tidspunktet hadde sagt at hun aldri ville gjøre noe mer film, svarte hun: OK, men bare med deg. Så kanskje Ferrante egentlig er moren min, ler Costanzo.

Han jobbet med prosjektet i seks måneder, men måtte til slutt skrive til Ferrante og si at han ikke fikk det til. Så gikk det mange år. Og for to år siden pekte Ferrante på ham for å ta Napoli-kvartetten til skjermen.

– Min første tanke var: Oh my god. Det er jo et eventyr. Jeg hadde akkurat lest den fjerde boken, og jeg var veldig engasjert. Men jeg hadde egentlig lovet meg selv å ikke ta noen bokadaptasjoner mer, for det er så smertefullt for meg å slåss med leserne. Men så er dette noe mer enn bare en bestselger. Det er en del av min historie, det føltes som et kall, sier regissøren.

Etter alle disse månedene er fortsatt Ferrante et mysterium for Saviero Costanzo:

– Jeg vet ikke en gang hva mysteriet her, men det er og blir et mysterium. Jeg tror det har noe med hva alle har inne i seg. Ferrante setter ord på følelser vi alle har inne i oss.

Psst! «My brilliant friend» består av åtte episoder, og den første episoden kan du se på HBO Nordic fra mandag 19. november. De første to episodene av «My brilliant Friend» ble vist under filmfestivalen i Venezia til stående applaus - og fikk skryt i blant annet Hollywood Reporter og Variety .