REAGERER: Nestleder Tina Bru i Høyre.

Høyre slår tilbake mot forfatterne: − Helt vanvittig

Høyres nestleder og olje- og energiminister Tina Bru synes det er vanvittig at 33 norske forfattere stempler Høyre som verstingparti i klima- og naturpolitikken.

Publisert: Nå nettopp

I et klimaopprop i VG tirsdag, oppfordret Maja Lunde, Karl Ove Knausgård, Jo Nesbø og over 30 av landets mest kjente forfattere folk til å gi sin stemme til enten SV, MDG, Rødt eller Venstre ved årets Stortingsvalg.

I oppropet henviser forfatterne til en undersøkelse Naturvernforbundet har gjort og som de mener plasserer Høyre sammen med Frp og Senterpartiet i den gruppen som kommer dårligst ut når det gjelder klima- og naturpolitikk. Mens de fire nevnte partiene kommer best ut.

Dette reagerer Høyre på:

– Det er først og fremst ganske vanvittig. Jeg reagerer på at forfatterne her bruker Naturvernforbundets analyse av partiene som grunnlag for oppropet sitt, fremfor å faktisk se på partiprogrammene. Høyre er langt fra et verstingparti for oss som er opptatt av klima, skriver Høyre-nestleder Tina Bru til VG i en kommentar sendt på epost.

Hun understreker at hun deler forfatternes bekymring for klimakrisen.

SKREV OPPROPET: «Bienes historie»-forfatter Maja Lunde (t.h) og forfatter og biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson forfattet oppropet som over 30 norske forfattere har skrevet under på.

– Vi står overfor en enorm utfordring, og den tar Høyre og regjeringen på aller høyeste alvor. Norske utslipp er nå på sitt laveste nivå siden 1993, og de har gått ned i begge periodene Erna Solberg har styrt landet. Til sammenligning har de gått opp i Oslo der blant annet SV og MDG styrer skuta, sier Bru.

Akkurat dette strides det visst litt om: Ifølge MDG har klimautslippene gått ned - og de viser til oppdaterte tall, mens Høyre og Frp mener de har gått opp - og Frp viser til denne undersøkelsen av faktisk.no.

Høyre-nestleder og statsråd Bru reagerer særlig på at forfatterne oppfordrer folk til å stemme på SV og Rødt.

– For å kutte utslipp er det helt avgjørende at vi samarbeider med verden og EU. SV og Rødt vil ta Norge ut av EØS, og dermed sette klimasamarbeidet med Europa i fare, sier Bru.

Selv om hun mener det er bra med flere som brenner for klimakrisen og går for fullt inn i klimakampen, er hun skeptisk til forfatternes opprop:

– Jeg tror nok forfatterne burde satt seg mer inn i partienes, og særlig Høyres politikk, før de gikk ut på denne måten. For meg er det fullstendig skivebom å for eksempel anbefale folk å stemme på partier som er mot internasjonalt samarbeid, når det er klimakrisen som er utfordringen man ønsker å løse, sier Bru.

– Hvor avgjørende tror du klima blir i årets stortingsvalg?

– Stortingsvalget i år blir nok et klimavalg. Det er det liten tvil om. Høyre ved roret sørger for at vi kutter utslipp, uten å stanse utviklingen. Samtidig som vi omstiller oss, må vi også sikre at vi skaper utvikling og et livsgrunnlag for de som kommer etter oss.

– Det er ikke vanskelig å kutte utslipp. Det er bare å skru av alt som forurenser. Det vanskelige er å kutte utslipp samtidig som vi skaper jobber og beholder den norske velferden.

Flere i Høyre mener at Naturvernforbundets analyse, som forfatteroppropet viser til, ikke holder mål.

– Naturvernforbundets analyse er selektiv og misvisende. De har låst seg til konkrete løsninger, som om de forvalter en slags objektiv sannhet om hvordan man løser klimakrisen, og vurdert partiene ut i fra dette, sier Bru som mener Høyre ikke oppnår full pott blant annet fordi partiet vil øke investeringene på både vei og jernbarne.

– I analysen sin krever Naturvernforbundet at vi må kutte i vei og øke jernbane for å få full score på samferdsel, sier Bru.

Naturvernforbundet reagerer på Høyres kritikk.

– Det er interessant at Høyre mener vi er selektive. Vi har selvsagt stilt spørsmål ut fra hva vi synes er viktige for naturvernet, men Høyre har svart nei på 10 av 11 av våre viktigste punkter. Så da lurer vi veldig på hva Høyre mener er viktig naturvern, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, til kritikken.

Også «Bienes historie»-forfatter Maja Lunde og forfatter og biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson, som forfattet klima-oppropet, reagerer på kritikken.

– Det vanvittige er ikke vårt opprop, men hvor lite Høyre har gjort for å bremse klima- og naturkrisen i løpet av de åtte årene de har sittet med makten. Tina Bru trekker frem verdien av internasjonalt samarbeid. Der er vi helt enige: Ingenting hadde vært bedre enn at Norge ikledde seg en grønn ledertrøye og tok initiativ til en forpliktende avtale mellom de oljeproduserende landene om redusert oljeproduksjon, sier de i en felles uttalelse.