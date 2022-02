SKILLER SEG UT: Den norske Forfatterforening mener Aschehoug er et av forlagene som skiller seg ut i den betente royaltysaken: Nå har også Tom Egeland rettet et pengekrav til forlaget.

Tom Egeland med royaltykrav mot Aschehoug: − Skjønner at jeg har vært dum

Tom Egeland følger nå etter Maja Lunde og Unni Lindell og krever at Aschehoug etterbetaler ham for det han mener er for lite utbetalt royalty for bøker på salg.

Av Camilla Norli

– Jeg kan bekrefte at jeg har rettet et krav til Aschehoug. Det dreier seg om et betydelig beløp, men hvilken sum vi til slutt blir enige om at de skylder meg, vet jeg ikke foreløpig, sier Egeland til VG.

– Men jeg regner meg at dette går bra og at forlaget vil etterbetale meg.

Royalty er forfatternes lønn, det de får betalt per solgte bok, og de siste ukene er det kommet frem at forfattere og deres fagforeninger mener forlag har redusert royaltysatsen fra 15 og 20 prosent til 7,5 prosent på bøker på salg. Noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming, såkalt realisasjon.

– Jeg tenkte først at dette gjelder vel ikke meg. Men da jeg satte meg ned med royaltyoppgavene mine, så jeg at også jeg hadde fått redusert royaltyen ned til 7,5 prosent, sier Egeland som i mange år var Aschehoug-forfatter, men nå utgir sine bøker på Bonnier, tidligere Strawberry publishing.

– Jeg skjønner nå at jeg har vært dum og må bli flinkere til å sjekke disse tingene. Jeg tar det egentlig for gitt at forlagene følger avtaler og opptrer i beste mening, sier Egeland.

ROYALTY-KONFLIKT: Tom Egeland har sammen med forfatterforeningen gått gjennom royaltyoppgavene fra 2016 til 2021 og funnet flere eksempler på det de mener er for lav royalty.

Aschehoug-direktør Åse Ryvarden fikk i forrige uke et millionkrav fra Unni Lindell og bekrefter at de også har mottatt brev fra Egeland.

Hun sier i en kort kommentar sendt på e-post at hun mener det for Egelands del dreier seg om realisasjon, altså lagertømming.

– Vi holder på å gjennomgå saken, og ser at Egeland har fått brev om og akseptert vårt forslag om realisasjon av disse bøkene. Aschehoug er lojal til Normalkontrakten, og når det gjelder tolkningen av avtalen, viser jeg til Forleggerforeningen.

Egeland innrømmer at han ikke følger med noe særlig på det som har med tall å gjøre.

– Her snakker jeg nok for veldig mange forfattere. Vi driver med ord, ikke tall. Når jeg, som nå, sitter i innspurten av en roman, er jeg så dypt inne et fiksjonsunivers at jeg dersom det kommer regnskapstekniske spørsmål, sier jeg bare ja og tenker at forlaget har kontroll på regelverket.

– Forlagene har sikkert rett i at markedet har endret seg, men de kan jo ikke ta seg til rette i en kontrakt som er klokkeklar på dette punktet om royalty og når den kan reduseres, sier Egeland.

Leder Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfatterforening mener mye tyder på at praksisen som nå avdekkes ikke er noe «alle forlag» driver med.

MANGE SAKER: De siste ukene har mange forfattere tatt kontakt med forfatterforeningene om royalty. – Vi jobber primært med denne saken nå, sier Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfatterforening.

– Det er heldigvis slik at det så langt virker som om mange forlag ikke tolker normalkontrakten slik at de kan redusere forfatterlønnen slik vi har sett eksempler på at Oktober, Aschehoug og Gyldendal har gjort, sier Kriznik.

– Storforlagene Aschehoug og Gyldendal skiller seg så langt ut i vår gjennomgang av denne saken. Her har vi funnet flere tilfeller av lav royalty på Mammut-salget – som ikke er lagertømming, sier Kriznik.

SEHESTEDS PLASS: Forfatterforeningen mener Aschehoug (bildet) og Gyldendal på Sehesteds plass skiller seg ut i royaltysaken.

Oktober forlag har innrømmet feil med praksisen sin, og i forrige uke snudde også Gyldendal:

Fra først å uttale i VG at deres forfattere ikke havner på kampanjesalg uten at de går med på å få royaltyen redusert, lover Gyldendal nå en gjennomgang av sine rutiner og opprydning dersom det har skjedd feil.

– Det er bra at Gyldendal tar en gjennomgang, og nå håper vi at Aschehoug vil gjøre det det samme. Denne praksisen er og blir et brudd på Normalkontrakten, sier forfatterforeningens leder.

Aschehoug-direktør Åse Ryvarden sier at de allerede i kjølvannet av Maja Lunde-saken i 2019 tok en grundig gjennomgang.

– Vi gjennomgikk praksis, utformingen av brev og innhentingen av samtykke og korrigerte feil. Vi sjekket også av med Forleggerforeningen at vår praksis var i tråd med normalkontrakten når det gjelder reduksjon av royalty, sier Ryvarden.

Forfatterforeningene og Forleggerforeningen er uenige om hvordan avtaleverket skal tolkes når det gjelder royaltyreduksjon – og det har den siste tiden gått flere brev frem og tilbake mellom foreningene der blant annet forfatterforeningene har foreslått at partene møtes i et tvisteutvalg.

– Forleggerforeningen har mottatt oppfordring om tvisteutvalg, og vurderer nå dette, opplyser samfunns- og myndighetskontakt Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Den norske Forleggerforening til VG.

OPPFORDRING: Bjørgulv Vinje Borgundvaag sier Forleggerforeningen oppfordrer sine forlag å ha ryddige avtaler med sine forfattere, i tråd med normalavtalen.

Han mener Forleggerforeningen for snart et år siden presenterte et konkret forslag for å løse saken.

– Vår dør er fortsatt åpen for samtaler som kan løse dette. Vi har tydelig uttrykt til forfatterforeningene vår forståelse av normalkontrakten, basert på historisk praksis, skriver Vinje Borgundvaag i en e-post til VG.

Forleggerforeningen mener at forlagenes ulike praksis her bare viser at normalkontrakten er «uklar og utdatert».

– Dette understreker behovet for å modernisere avtalen.

Info Normalkontrakten og fastpris/lavpris Normalkontrakten er en avtale mellom forfatter og forlag som er forhandlet frem mellom Den norske Forleggerforeningen og flere forfatterforeninger for overdragelse av rettigheter og utgivelse av verk i bokform. Det finnes en normalkontrakt for blant annet skjønnlitteratur, en for sakprosa og en for barne- og ungdomslitteratur. I normalkontrakten for skjønnlitteratur står det at forfatteren får 15 prosent royalty av salget opp til 5000 bøker og 20 prosent royalty av salg fra 5000 solgte eksemplarer. I sakprosakontrakten står det at forfatteren 13 prosent opp til 3000 solgte bøker, og 15 prosent etter dette. Avtaleverket regulerer royalty, men omfatter også flere punkter for en rettighetsoverdragelse som gir forutsigbarhet for forfatter og forlag og gir begge parter mulighet til å utnytte sine rettigheter og tjene penger på det de skaper. Fastpris/lavpris: I Norge selges bøker til fastpris fra de utgis og til 1. mai det påfølgende året. Etter dette kan bøker selges til lavere pris. Det er imidlertid kun ved såkalt realisasjon, når boken skal ut av markedet, at forfatterens royalty kan nedjusteres – og dette skal i så fall forlaget gi skriftlig beskjed om og avtale med forfatteren. Normalkontrakten åpner også for at man kan gi lavere royaltyprosent om bøker kommer på såkalt «en bloc»-salg – dersom én enkelt kunde kjøper et stort antall bøker som for eksempel skal gis bort i gave eller selges hos den ene kunden til en veldig lav pris. Det står ingenting om at forlag kan nedjustere royaltyprosenten i forbindelse med Mammut som er et bredt boksalg i alle bokhandlere. Vis mer

