Skandinavias krimstjerner tipser om påskekrim

13 knalltips til påske: Her tipser flere av Skandinavias beste krimforfattere og VGs krimanmeldere om hvilken krimbok VGs lesere bør velge som årets påskekrimbok.

Av Camilla Norli

Aller først to ferske knalltips fra våre krimanmeldere som hvert år leser en lang rekke krimbøker og er oppdatert på hva som gjelder akkurat nå:

VG-anmelder Sindre Hovdenakks tips:

Johan Høst: «En nasjon i sjakk»

KRIMEKSPERT: VGs anmelder Sindre Hovdenakk ga terningkast 6 til denne boken.

Johan Høsts sjakkthriller er så gjennomarbeidet og vellykket at jeg lot alle forbehold fare da boken ble lansert i februar. Den norske statsministeren holdes fanget i en container utenfor Stortinget. Det offisielle Norge utfordres til et sjakkparti på liv og død, og innsatsen er 16 sorte brikker/ofre som kidnapperne vil ta om ikke motstanderen kan svare med bedre trekk. Det er medrivende og heseblesende spennende!

VG-anmelder Elin Brend Bjørheis tips:

C.J. Tudor: «Brennende jenter»

KRIMEKSPERT: VGs anmelder Elin Brend Bjørhei leser mer krim enn de fleste – og mener denne nye boken er perfekt til påske.

I tre bøker har Tudor servert grøssende krimmysterier av topp kvalitet, og den fjerde alt man kan ønske seg av en krim til påske. Jack og datteren flytter til en landsby hvor to jenter forsvant sporløst for 30 år siden, og her blir de selv utsatt for livstruende hendelser. En nifs og overraskende sidevender med interessante karakterer og et godt plott. Boken er ikke anmeldt, men får herved et solid terningkast 5.

Her er Gunnar Staalesens tips:

H.K. Fauskanger: «Skorpionbrosjen»

KRIM-KONGE: Gunnar Staalesen er en høyt elsket krimforfatter – her gir han deg sitt tips.

De fire romanene H.K. Fauskanger har utgitt til nå, skriver seg elegant og imponerende inn i tradisjonen fra Edgar Allan Poe, John Dickson Carr og Bernhard Borge. Denne siste, som kom ut rett før jul, tar oss med til London tidlig på 1900-tallet med mystikk, hekseri og overnaturlige gåter, alt basert på virkelige personer og hendelser. Det er imponerende velskrevet, underholdende og spenningsfylt, og Fauskanger tar oss med fra den ene cliffhangeren til den neste. Vanskelig å legge fra seg!

Her er Aslak Nores tips:

Ørjan N. Karlsson: «Hvit armada»

FIKK SELV SEKS: Aslak Nore fikk selv terningkast seks for sin siste krim, og gir deg her sitt heteste tips!

For dem som ennå ikke har fått nok av russisk eskalering og krigføring, anbefales Ørjan N. Karlssons «Hvit armada». Forfatteren har bakgrunn fra forsvar og samfunnssikkerhet, og detaljkunnskapen merkes i et uvanlig troverdig plott fra den norsk-russiske grensen i nord, selv om noen av elementene kanskje føles litt gamle etter 24. februar. La oss likevel håpe Putin ikke leser denne boken, for den tilbyr en ubehagelig smart måte å ta kontroll over Øst-Finnmark.

Unni Lindells tips:

Karin Fossum: «Djevelen holder lyset»

KRIMDRONNING: Unni Lindell har klart kunststykket å vinne Rivertonprisen to ganger. Her gir hun deg flere tips om sine favoritter.

På min shortlist står det tre bøker: Val Mc Dermids «Retterstedet», på grunn av den ikoniske slutten, Kerstin Ekmans «Hendelser ved vann», fordi det er stor (krim) litteratur, og Karin Fossums «Djevelen holder lyset». Sistnevnte sitter som spikret i meg. Jeg leste den da den kom i 1998, men jeg husker alt – og da er det en god bok. Irma Funder lever et stille og ensomt liv, alene i huset sitt. To unge gutter vaser rundt og gjør småkriminelle ting, en dag prøver den ene seg hos Irma. Hun fanger ham og holder ham skjult i sin egen kjeller. Psykologisk og mørk krim av ypperste klasse.

Svenske Pascal Engmans tips:

Giorgio Faletti: «Jeg dreper»

NY SVENSK FAVORITT: «Pascal Engman er den nye generasjonens mester», skriver David Lagercrantz om den nye svenske krimfavoritten som har slått an både hos kritikere og krimleserne.

Jeg vil gjerne anbefale «Jeg dreper» av Giorgio Faletti. Dette er en velskreven og ekstremt spennende kriminalroman av absolutt høyeste internasjonale kvalitet, sier Engman om boken som kom på norsk i 2006. Faletti har gjort stor suksess både i hjemlandet Italia og internasjonalt med denne nervepirrende thrilleren – og er blitt sammenlignet med Ken Follett og Tom Clancy.

Jørn Lier Horsts tips:

Jan-Erik Fjell: «Ringmannen»

KRIM-GURU: Den tidligere politimannen Jørn Lier Horst skriver krim både for barn og voksne – og er en av Norges mestselgende forfattere.

Hovedpersonen Anton Brekke er en av de kuleste karakteren i det litterære politikorpset her i landet. Dessuten vet Jan-Erik Fjell hvordan man skrur til store plott – og han har alltid en overraskelse på lur til leseren på slutten. «Ringmannen» ble også nominert til årets Rivertonpris og er etter min mening en av fjoråretsbeste krimbøker.

Svenske Tove Alsterdals tips:

Philippe Claudel: «Grå sjeler»

SKANDINAVIAS BESTE: Svenske Tove Alsterdal vant prisen for den beste skandinaviske krimboken i fjor!

Den franske boken kom ut for 20 år siden, så jeg håper den fortsatt er å få tak i på norsk. En politibetjent etterforsker mordet på en 10 år gammel jente midt i en brennende verdenskrig i 1917. Det er en tynn liten roman som er noe av det vakreste som er skrevet innenfor krimsjangeren – om et menneske som nekter å la en død jente forsvinne blant de mange tusen andre døde.

Tove Alsterdal ble for øvrig selv tildelt prestisjeprisen Glassnøkkelen for den beste skandinaviske krimboken i fjor for «Rotvelte» – og er akkurat ute med oppfølgeren på norsk.

Svenske Christoffer Carlssons tips:

Harper Lee: «Drep ikke en sangfugl»

GW PERSSON-SKRYT: «Jeg vil påstå at han er en av de mest velskrivende forfatterne vi har i det svenske språket for tiden», uttalte krimeksperten GW Persson om Christoffer Carlssons siste bok.

Tidløs er den, Harper Lees klassiker fra 1960, og den maner til binge-lesing – slik du gjør med Jo Nesbø eller Sofie Sarenbrant. Det er en inderlig oppvekstskildring, et gispende krimdrama og den store amerikanske romanen – alt i ett! Jeg leste den sommeren 2015 og kommer aldri til å glemme den. Den opprinnelige svenske tittelen var «Dödssynden», og det er sannelig ingen dum tittel – fordi den maner til ettertanke. Romanen svarer ikke på spørsmålet om nøyaktig hvilken synd som menes. Eller gjør den det?

Selv er Carlsson aktuell med «Brenn meg en sol» som blant annet er hyllet av krimeksperten GW Persson.

Helene Floods tips:

Daphne du Maurier: «Rebecca»

KRIM-KOMET: Helene Flood har fått internasjonal suksess med sin psykologiske thriller «Terapeuten» – og her tipser hun om en klassiker innen sjangeren.

Denne klassikeren fra 1938 er et nydelig eksempel på psykologisk krim: En ung kvinne gifter seg med en rik mann og flytter med ham til hans herskapshus, der alt minner om mannens første kone. Den avdøde kona Rebecca døde tragisk et år tidligere, under omstendigheter som muligens ikke er fullt så enkle som det først virker som. Historien utvikler seg til et psykologisk spill mellom den plagede hovedpersonen, den rike ektemannen og en utspekulert hushjelp som holder Rebecca svært høyt. Boken er full av upålitelige karakterer, og den har mer enn én tvist mot slutten.

Tom Egelands tips:

John Dickson Carr: «Sort messe»

SNART NY BELTØ: Tom Egeland gir ut ny krim om Bjørn Beltø til sommeren. Her er hans klassiske påskekrimtips.

Skal jeg anbefale en typisk påskekrim – altså et klassisk og mystisk kriminalmysterium – må det bli «Sort messe» av John Dickson Carr. En herlig kriminalroman full av overraskelser og grøss. Av mer moderne krim vil jeg trekke frem «Ikke et land for gamle menn» av Cormac McCarthy. Du har kanskje sett den fabelaktige filmen, men boken er faktisk enda bedre: krim på nobelprisnivå.

Johan Høsts tips:

Arto Paasilinna: «Den elskelige giftblandersken»

STJERNESKUDD: Johan Høst er vårens krimsnakkis: Han fikk terningkast 6 i VG – og tipser her om en perle av en historie.

Ofte hører jeg at «det er for skummelt, jeg blir så redd når jeg leser krim». Jeg mener at det kan kureres med eksponering, og da er Arto Paasilinnas «Den elskelige giftblandersken» et perfekt sted å begynne. Er dette en krim? I gråsonen, vil kanskje noen påstå. Men det er en liten perle av en historie, marinert i finsk sorgmunterhet. Lettlest, knapt 200 sider. En slags Gateway-krim som kan lede til mye tyngre kriminalstoff.

Finske Max Seecks tips

Dennis Lehane: «De gales øy»

INTERNASJONAL SUKSESS: Finske Max Seecks krimroman «Heksejakt» er solgt til 40 land – og han tipser om boken bak filmen «Shutter Island».

Nesten alle har sikkert sett den flotte filmatiseringen av «Shutter Island», som boken heter på engelsk, men jeg fikk akkurat nå lest den, og boken bak filmen er helt fantastisk spennende. Den er spesielt sjokkerende om du ikke har sett filmen eller ikke husker slutten ...

Finske Max Seeck (37) har gjort knallsuksess med «Heksejakt» som er solgt til 40 land! Nå er han aktuell i Norge med «Jenta under isen» som er andre bind i serien om Jessica Niemi.