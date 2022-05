DØDE I FJOR: Lucinda Riley er det siste tiårets mestselgende oversatte forfatter i Norge, og bøkene hennes er oversatt til 37 språk og er solgt i 40 millioner eksemplarer verden over.

Avdøde Lucinda Rileys sønn: − Mor var enormt stolt av dette

Samtidig som Harry Whittaker jobber for å ferdigstille moren Lucinda Rileys bestselgerserie « De syv søstre», fullfører han også et annet prosjekt som betydde mye for Lucinda som døde av kreft i fjor sommer.

Lucinda Riley døde 11. juni i fjor etter fire års kamp mot kreft i spiserøret.

Hennes sønn Harry Whittaker hedrer nå sin mor i forbindelse med utgivelsen av en tidligere aldri utgitt Lucinda Riley-bok som verdenslanseres 25. mai. I etterordet til boken «Mordene på Fleat House» skriver han:

– Det sanne vitnesbyrdet om Lucindas ukuelighet er den kjensgjerningen at hun skrev ikke mindre enn fem romaner mens hun var syk.

Da Lucinda Riley døde var det bare gått noen uker siden syvende bok i den populære serien «De syv søstre» kom ut. Serien som i flere år har gjort Lucinda Riley til en av de mestselgende forfatterne i Norge.

Planen var at dette skulle være siste bok, men Lucinda Riley avslørte selv i fjor vår at det skulle komme en åttende bok – der leserne ville få svaret på seriens store mysterium: Hvem er Pa Salt, adoptivfaren til søstrene.

Før hun døde hadde hun skrevet viktige passasjer til denne åttende og siste boken, samt detaljerte notater om historien – og i en kunngjøring fra familien kom det frem at sønnen Harry Whittaker skal fullføre serien.

«Hun uttrykte et klart ønske om at hennes eldste sønn, Harry, skulle fullføre serien hvis det verste skulle skje», skrev familien som opplyste at boken «Atlas: Historien om Pa Salt»» skal verdenslanseres våren 2023.

Det er denne avgjørende boken sønnen Harry Whittaker nå sitter og skriver på.

MOR OG SØNN: Lucinda Riley og sønnen Harry Whittaker på et udatert bilde i forbindelse med barneboken de ga ut sammen i 2019.

Men samtidig vil han og familien hedre Lucindas minne med å fullføre et annet av morens bokprosjekt: «Mordene på Fleat House» – som er en kriminalroman Lucinda skrev allerede i 2006.

I forordet til boken som kommer ut 25. mai skriver Whittaker:

– Mor var enormt stolt av dette prosjektet. Det er den eneste krimromanen hun skrev, men den lojale leserskaren hennes vil øyeblikkelig gjenkjenne hennes uovertrufne evne til å innfange sted og miljø.

Han forteller i forordet at boken var en av tre romaner Lucinda Riley skrev da de yngste barna hadde begynt på skolen. Dette var før Riley hadde noen forlegger.

To av romanene er utgitt i nyere tid med stor suksess, «Helenas hemmelighet» og «Sommerfuglrommet».

– Det har hele tiden vært planen hennes at også den tredje av disse romanene (...) skulle utgis så fort serien om de syv søstre var avsluttet, forteller Whittaker i forordet til boken.

FREMSKYNDER: Planen til Lucinda Riley var å utgi krimboken etter «De syv søstre», men familien har fremskyndet denne i håp om at dette kan hedre hennes minne og glede alle hennes lesere i på vente av den siste syv-søstre-boken.

Han skriver at Lucinda selv gjennomgikk de to første bøkene grundig og gjorde omfattende endringer før de ble utgitt etter over ti år i skuffen. Nå er det annerledes.

– Mor har ikke hatt denne muligheten når det gjelder «Mordene på Fleat House». Dermed sto jeg overfor et dilemma da vi bestemte oss for å sende denne romanen ut på markedet. Var det mitt ansvar å redigere, tilpasse og oppdatere teksten, slik hun selv ville ha ønsket å gjøre?

Harry Whittaker bestemte seg etter mye om og men for å bare foreta et minimum av redigeringsarbeid.

– Etter mange overveielser kom jeg frem til at mors stemme skulle få være enerådende. Den romanen du sitter med nå, er med andre ord Lucindas arbeid fra 2006.

Sønnen skriver at Lucinda Riley fikk diagnosen kreft i spiserøret i 2017 – fire år før hun døde. Sammen skapte de to barnebokserien «Følgesvenner» – og nå hviler Lucindas «De syv søstre» på hans skuldre.

– Jeg har fått oppgaven med å ferdigstille den enorme litterære arven etter henne, ved å fullføre den åttende og siste boken i serien «De syv søstre».

Han understreker at bøkene alltid kom i annen rekke for Lucinda selv om hun jobbet mye og hadde enorm suksess. Familien kom først.

– Gjennom hele hennes altfor korte liv tror jeg ikke at hun noen gang, ikke under noen omstendigheter, satte seg selv først. På den måten, og i alle andre henseender, var Lucinda verdens beste mamma. Hennes evne til å støtte, oppmuntre, trøste og motivere de fire barna sine var uovertruffen, forteller Whittaker.