SIDESPRANG: VGs anmelder kaller Jo Nesbøs «Kongeriket» for et litterært sidesprang: «Kortvarig tilfredsstillende men grunnleggende overfladisk.» Foto: Gisle Oddstad

Treg Nesbø-krim! Bokanmeldelse: Jo Nesbø: «Kongeriket»

Jo Nesbø tar en pause fra Harry Hole for å skrive bygdekrim. Det blir i tregeste laget.

Nå nettopp

I den fiktive bygda Os, lokalisert et sted som minner sterkt om Telemark, lever ungkaren Roy Calvin Opgard et rolig liv på familiegården. Han driver bygdas bensinstasjon med en viss suksess, og holder seg ellers mest for seg selv. Det stille livet hans blir imidlertid snudd på hodet da lillebroren Carl Abel vender nygift tilbake etter mange år som suksessrik forretningsmann i Canada.

«Kongeriket» Forfatter: Jo Nesbø Sjanger: Roman Forlag: Aschehoug Sider: 631 Pris: 399,- Vis mer

Nå vil Carl og kona Shannon satse stort på et hotellprosjekt på høyfjellet bak Opgard. Planene setter bygda og innbyggerne i bevegelse, men samtidig åpner Carls tilbakekomst for et gjensyn med gamle spøkelser og hemmeligheter som bokstavelig talt har ligget gjemt i mange år.

Fikk Rivertonprisen 23 år etter første gang: - Jøss, er det så lett å være best?

En av dem handler om hva som egentlig skjedde den gangen Roy og Carls foreldre døde da de kjørte utfor den bratte veien fra gården i en gammel Cadillac. Cadillacen ligger fremdeles der den landet, med hjulene i været. Og hvorfor forsvant gammel-lensmannen som ikke slo seg til ro med at utforkjøringen hadde vært en ulykke?

les også Ben Stiller vil lage ny Jo Nesbø-film

Tonen er satt for en fortelling som i stor grad skal handle om det skjebnebestemte i at motiver og mønstre gjentar seg igjen og igjen, til det blir en form for tvangshandlinger som det er umulig å bryte ut av. Skyld og skam er andre motiver, og her er det snakk om bekmørke krefter som holder de til så ulike brødrene sammen i et ubarmhjertig og skjebnebestemt jerngrep.

Det hele er fortalt gjennom synsvinkelen til Roy, en klassisk Nesbø-karakter: På den ene siden innesluttet og forknytt, på den andre siden drevet av en indre motivert handlekraft.

At det også er et Kain og Abel-motiv vi her snakker om, er åpenbart inntil det overtydelige.

les også Jo Nesbø: – Mennene i Nesbø-familien lever ikke lenge

Og det er nettopp denne overtydeligheten som kanskje er bokens største svakhet.

Jo Nesbø gjentar og gjentar poengene sine, han maler så å si med tre-fire strøk der to hadde vært mer enn nok. Det gjør at historien i lange partier blir stående og stange, nærmest som i en skillingsvise der det ene verset følger det andre i samme sentimentale tonefall.

Dette er en annen svakhet ved Jo Nesbø som forfatter, at han kan bli pratete og forelsket i historien sin.

Som en slags «Pulp Fiction» fra bygda funker likevel «Kongeriket» greit nok. Her spruter blodet i rikelige doser, kvinnene er fatale og uimotståelige og hevnen er søt.

Så til tross for bokens svakheter har det tross alt vært ganske underholdende underveis.

«Kongeriket» vil ikke bli stående som noen viktig bok i Jo Nesbøs forfatterskap. Snarere som et litterært sidesprang: kortvarig tilfredsstillende men grunnleggende overfladisk.

Nå venter vi heller på at han skal finne sammen med Harry Hole igjen.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 27.08.20 kl. 09:53

Les også

Fra andre aviser