ROMANDEBUTERER: Bloggeren best kjent som Annijor kommer med sin første roman denne uken. Fra før har hun gitt ut den selvbiografiske «Bare en natt til». Foto: Gyldendal

Annijors romandebut: Kjedelig og banal

Anniken Jørgensens roman «Og så kom regnet» er nok en historie om nok en ulykkelig, privilegert jente, som føler skam over at hun ikke fikser livet.

Nå nettopp

Anniken Englund Jørgensen er en blogger og influencer, best kjent som Annijor (navnet på hennes blogg). I 2018 bokdebuterte hun med «Bare en natt til», en selvbiografisk utlevering av hennes første kjærlighetsforhold og påfølgende kjærlighetssorg.

Les VGs anmeldelse av den her: – En skandale!

Boken var så eksplisitt utleverende at den endte med at hele boken ble begjært trukket fra markedet av hennes ekskjæreste, men endte i enighet mellom partene etter et krav om å endre deler av innholdet.

«Og så kom regnet» er Jørgensens romandebut, og også denne boken kretser rundt kjærlighetssorg.

«Og så kom regnet» Forfatter: Anniken Englund Jørgensen» Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 128 Pris: 349 kr. Vis mer

Man kan si hva man vil om bloggere, men at de evner å produsere enorme mengder tekst er det umulig å ta fra dem. Jørgensen har selv blogget i årevis, og jeg blir i alle fall imponert av evnen til å, om ikke daglig, så i alle fall jevnlig produsere innlegg, år etter år etter år.

Fått med deg? Influencerbook i bokbransjen: «Samme hvor drit boken er, selger den bra»

Men så er det likevel sånn at du ikke nødvendigvis trenger å skrive god prosa for å bli toppblogger, det er først og fremst kvantitet over kvalitet som gjelder om man ønsker å bygge og beholde store leserskarer. Flere av Norges toppbloggere har de siste årene gitt ut både selvbiografier og skjønnlitteratur, uten at det kan sies å ha hevet nivået på norsk litteratur.

«Og så kom regnet» gjør dessverre heller ikke det.

I boken møter vi 24 år gamle Nathalie, som tilsynelatende har alt, men som samtidig er bunnløst ulykkelig. Hun er dumpet av Michel og har så sterk angst at hun sjelden kommer seg ut av leiligheten.

les også Anniken Jørgensen om egen angst: -»Jeg kom meg aldri ut. Å ta trikken var en kamp.»

Det er både angsten og kjærlighetssorgen historien handler om, og det første blir selvsagt forsterket av det siste. Bokens store drama spinner rundt hvor vidt hun får svar på en melding om at hun savner ham. Ellers går det i mer eller mindre vellykkede bilder på kjærligheten som har vært og angsten som er.

«Og så kom regnet» er nok en historie om en ulykkelig, privilegert jente, som føler skam over at hun ikke fikser livet.

Annijor til VG om boken: – Jeg har hentet inspirasjonen fra meg selv. Jeg er min egen muse

Jeg hverken evner å føle med, synes synd på eller heie på Nathalie. Hun er en flat karakter, med flate reaksjoner (bortsett fra angsten selvsagt) på det meste. Man hater henne ikke, men boken evner ikke å skape nok engasjement til at man som sagt heier på henne heller.

les også Sjekk heller: 12 boktips for årets bokhøst!

Når hverken plottet eller innsikten hovedkarakteren gir om egen angst og kjærlighetssorg er særlig nyskapende, ender boken dessverre som ganske kjedelig.

Her går det stort sett i banale metaforer og bilder, som «Han er som en ulykke. Det er umulig å la være å stirre.» eller: «Han lurte på hvorfor jeg ikke kjøpte kapsler som faktisk var ment for min maskin, men da sa jeg bare at ingen er ment for noen. Han forsto ikke hva jeg mente med det. Ikke jeg heller.»

Det gjør ikke jeg heller, for å si det sånn.

Det er mulig at den enkle formen og kjærlighetsplottet vil appellere og fenge yngre lesere, og at «Og så kom regnet» i så måte kunne fungert fint som en ungdomsroman. Men det er ikke det forlaget selger det inn som, dette skal være en voksenbok.

Og til det er dessverre både språket, historien og innsikten boken forsøker å gi for banal til å ende opp som særlig mer enn middelmådig.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm

Kjøp boken Anniken Englund Jørgensen « Og så kom regnet » Tanum 305,- Til butikk ARK 305,- Til butikk Adlibris 305,- Til butikk Haugenbok Til butikk

Publisert: 12.08.20 kl. 09:34

Les også

Mer om Annijor Bokanmeldelse Litteratur

Fra andre aviser