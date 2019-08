PROBLEMATISK: VGs anmelder mener Malene Ernman og Svante Thunbergs bok om datteren Greta Thunberg og familien er så utleverende at det er problematisk. Foto: Viktor Gårdsäter

Ubehagelig utleverende! Bokanmeldelse: Malena Ernman/Greta Thunberg: «Huset brenner»

Gjennomslagskraften den svenske jenta Greta Thunberg har fått er enestående, men morens bok om familien Ernman og Thunberg er ubehagelig utleverende og problematisk.

Den svenske jenta Greta Thunberg har maktet å tenne en gnist og få et gjennomslag for klimasaken som er enestående, world wide. Det er beundringsverdig og dypt fascinerende. Mange har opplagt lyst til å lese mer om og lære mer om hva som er inspirasjonen og kraften bak fenomenet Greta Thunberg.

«Huset brenner. Om en familie og et klima i krise»

Forfatter: Malena Ernman, Greta Thunberg, Beata Ernman og Svante Thunberg

Oversatt av Lene Stokseth Forlag: Cappelen Damm

Sider: 301 sider Pris: 332,- Vis mer

Den boken må skrives av andre enn familien.

For beklager, men denne anmelder klarer ikke å ta dette bokprosjektet helt på alvor. Det hele blir for salvelsesfylt fra moren Malena Ernmans side. Ernman er «jeg»-et som fører leseren gjennom boken. Det er for mange fortellinger, for mange forstyrrende manende opplistinger.

Hun presiserer at boken er skrevet sammen med ektemannen Svante og handler om «krisen som rammet familien vår,» nærmere bestemt om døtrene Greta og Beata. Og denne norske oversettelsen inneholder også 80 sider som er skrevet etter at boken kom ut på originalspråket tidligere i år.

«Noen kaller det overforbruk, andre klimakrise», heter det på første side i boken.

Klimakrise er det selvsagt mye av i denne boken, men også et ubehagelig overforbruk av familiens problemer og barnas ulike sykdommer og diagnoser. Men framstillingen av familielivet, der Malena Ernmann opptrer internasjonalt som operasanger og Svante er hjemmepappa, er til tider fascinerende.

På mange måter er det en familie som har holdt sammen som skildres, med mange gode og omsorgsfulle tanker om grenser og familieliv og hjemlige utfordringer. Boken er oppstykket i en lang rekke scener, i stedet for kapitler. Et godt grep, men det er for mange scener. Rekkefølgen framstår rotete, og leseren snubler litt i hvor vi er i tid.

Det mest problematiske er likevel skildringene av døtrenes ulike problemer, først Gretas diagnoser, og senere Beatas problemer og mulige diagnose. Man vet ikke sikkert hva man skal tro. Det blir for utleverende – vi snakker faktisk om to meget unge jenter per i dag. Og det skal ikke stor fantasi til for å forstå, når Gretas gjennomslag på sosiale medier og i offentligheten allment er et faktum, at det vil slå inn på familielivet.

Ambisjonen med boken er nok stor, og familien skal ha for at inntektene kun går til gode formål. Greta Thunberg har per i dag 2,7 millioner følgere på sin Instagram-konto, der det står at hun er en 16 år gammel miljøaktivist med Aspergers syndrom. For tiden poster hun vakre bilder fra en overfart over Atlanteren med båt – for å spare klimaet. I den forbindelse ble hun også kritisert for at skipsmannskapet flyr en vei for å hente båten.

Men for et ikon hun er blitt for miljøbevegelsen og for mange unge skoleelever, og for et gjennomslag hun fikk, for omtrent nøyaktig ett år siden, ved å sette seg foran den svenske riksdagen og streike.

Om litt ser vi fram til en annen og bedre bok om Greta, som bør, og helt sikkert vil, skrives av andre utenom den nære familien. Inntil videre kan vi lese Greta Thunbergs egne ord og tekster, og de er vel verdt å lese, i den lille pocketboken som utkommer samtidig som «Huset brenner» i Norge og har fått tittelen: «Streik for klimaet».

Den boken vil nok kunne bli en liten inspirasjonsbibel for miljøaktivister. Men ikke «Huset brenner», den er for brokete og problematisk.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes



