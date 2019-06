ELLEVILT: En stor leseopplevelse, mener VGs anmelder om Franzobels «Medusas flåte». Foto: Georg Buxhofer/Paul Zsolnay Verlag

Bokanmeldelse: Franzobel - «Medusas flåte» Splitter mine bramseil for en roman!

Den beste sjøromanen på år og dag er skrevet av en landkrabbe fra Østerrike. En roman som trolig ville ha gjort Jon Michelet stolt.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Om forfatteren: Franzobel (f. 1967) er en østerriksk forfatter som debuterte i 1992. I 1995 vant han Ingeborg Bachmann-prisen for fortellingen «Die Krautflut» («Kålelva»). Han har siden skrevet romaner, fortellinger, skuespill, dikt, essay og barnebøker – til sammen nærmere 50 bøker – som kjennetegnes av stilistisk anarki, språklig lek, humor og satire. Franzobel er også virksom som maler og illustratør. Medusas flåte var nominert til Den tyske bokprisen i 2017, og vant Bayerischer Buchpreis. Vis mer vg-expand-down

Forfatter: Franzobel

Tittel: «Medusas flåte»

Oversetter: Ute Neumann

Sjanger: Roman

Forlag: Cappelen Damm

Sider: 492

Pris: 379 kroner

Hvis du har besøkt Louvre i Paris, har du kanskje sett Théodore Géricaults gigantiske maleri «Medusas flåte». Bildet, påbegynt i 1818, fremstiller desperate skipbrudne som i grov sjø klamrer seg fast til en gebrekkelig flåte.

Forliset til den franske fregatten Medusa i 1816 utenfor kysten av dagens Senegal, rystet samtidens Europa. På grunn av inkompetent lederskap og for få livbåter, ble 147 uheldige sjeler av totalt 400 ombord, overlatt til seg selv på en provisorisk sammensnekret flåte på syv ganger syv meter som bare så vidt holdt seg flytende. Tretten dager senere, da farkosten ble funnet drivende på havet, var det bare 15 overlevende igjen. Hva hadde skjedd?

Dette spørsmålet stiller den østerrikske forfatteren Franzobel (egentlig Franz Stefan Griebl) seg i romanen om Medusa. Det er ikke akkurat hverdagskost at en landkrabbe fra alpelandet Østerrike skriver en ramsalt sjøroman, men splitte mine bramseil for en roman han har skrevet! Dette er en bok jeg tror Jon Michelet ville ha elsket.

Boken begynner med oppdagelsen av de overlevende og det grufulle synet som møtte redningsmennene. Hadde de faktisk spist hverandre? Forfatteren ruller opp historien fra avreisen i Frankrike til skipet gikk på grunn og det påfølgende dramaet som utspilte seg på flåten. Persongalleriet er stort og fargerikt, og baserer seg både på historiske skikkelser og oppdiktede karakterer. Leseren møter et helt samfunn i miniatyr, der særlig skipslegen Savigny og byssegutten Viktor, samt den udugelige kapteinen Hugues Duroy de Chaumarey, er verdt å nevne.

Språklig syder denne boken av oppfinnsomhet, nyord, ravgale folk og sprelske formuleringer. Det er burlesk, grotesk og humoristisk, samtidig dypt urovekkende, med så mange uforglemmelige karakterer at det er lett å miste tellingen.

En utfordring for alle som skriver såkalt historiske romaner, er faren for anakronismer, et problem Franzobel har mange elegante løsninger på: «Et stort glass kald limonade. Et fat med limonade. Tolv kjepper! Og gåse-cassoulet. Ragu. Tarte tatin – nei, vent, det er ennå åtti år til den blir oppfunnet; det får bli eplekake i stedet.»

Andre ganger sammenlikner han utseendet til historiske personer med kjente nålevende mennesker: «Skulle Hollywood noen gang gi seg i kast med en filmatisering av denne historien, ville Gérard Depardieu vært perfekt i rollen som Antoine Richeford.»

Fortellingen om Medusa er en påminnelse om hvor skjør vår menneskelighet kan være i desperate situasjoner. Det finnes mange historier om skipbrudne som har overlevd i uker og måneder i små redningsbåter. På Medusas flåte tok det derimot bare noen få dager før desperasjonen førte til barbari og kannibalisme. Det kan synes merkelig, men Franzobel klarer med stor overbevisning og bravur å vise hvordan tragedien ble mulig.

«Medusas flåte» er rett og slett rystende lesning og oversetter Ute Neumann har satt alle kluter til for å bringe den tyske originalen helskinnet i land på norsk.

Publisert: 24.06.19 kl. 13:09