Savn, sex og selvforakt. Bokanmeldelse: Wencke Mühleisen: «Redd deg selv, lille hjerte»

Sitrende og sanselig om utroskap fra en forfatter som det definitivt er verdt å følge med på!

Wencke Mühleisen (66) har gitt ut flere bøker, blant annet om sin egen fortid i et kunstnerkollektiv der hun levde i ni år med fri sex. De siste årene har hun posisjonert seg som en skjønnlitterær forfatter å merke seg. Kronprinsesse Mette-Marit er også superfan - og uttalte impulsivt at hun fikk lyst til å bli gravid etter at hun leste Mühleisens brevroman «All gjeldende fornuft» i forbindelse med litteraturtoget 2017.

I hennes helt ferske «Redd deg selv, lille hjerte» møter vi Erika og Jan som er et vellykket ektepar i midten av 60-årene som har kjent hverandre siden de var 19.

De er typiske representanter for sin generasjon, frigjorte og likestilte og hadde i mange år et rikt og godt sexliv sammen. Men det siste har det vært slutt på lenge.

Nå lever de som så mange eldre ektepar i et av-erotisert forhold. Savnet etter kroppslig nærhet og sex ligger som en mørk skygge over den kvinnelige fortelleren Erika.

Hvorfor vil han ikke lenger ha henne?

«Redd deg selv, lille hjerte» Forfatter: Wencke Mühleisen Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 154 Pris: 379 kr. Vis mer

På slutten av ferien i Trieste, slipper Jan bomben. Han har lenge hatt et forhold til en femten år yngre kvinne, en kvinne som også Erika kjenner. Etter det første lammende sjokket, forsøker Erika å ta grep. Vel hjemme i Oslo insisterer hun at de skal gå i parterapi, noe som åpner opp for overraskende reaksjonsmønstre hos dem begge.

Både sorg, aggresjon, angrepstaktikk og forsvarsmekanismer rulles ut. Men det grunnleggende spørsmålet står ubesvart: Har dette forholdet en fremtid? Med eller uten sex?

Så langt kan kanskje dette høres ut som en ganske traurig samlivsroman, men «Redd deg selv, lille hjerte» har dimensjoner langt utover det sosialrealistisk deskriptive.

Wencke Mühleisen har et språk som best kan beskrives som manende og malende. Naturmetaforer og sanselighet glir over i hverandre, og hennes bildeskapende evne viser seg i originale bilder og ordsammensetninger.

Wencke Mühleisen (f. 1953) er utdannet medieviter og arbeider som forsker innen emner som kjønn og seksualitet. Hun debuterte som romanforfatter med «Jeg skulle ha løftet deg varsomt over» i 2011. Foto: Mattis Sandblad

Mühleisen skriver om «savnsorgen» og om «begjærssirkuset», og når Erika skildrer sin eget utroskap for 20 år siden, sier hun at det er «som å åpne opp et skamrom».

Den kroppslige aldringen ligger hele tiden som et premiss for hvordan Erika ser på seg selv, og for hvordan hun tror hun blir oppfattet av andre.

Sanseligheten, som også innebærer en rekke svært eksplisitte sex-skildringer og erotiske fantasier, balanseres av at bokens forteller bærer preg av å være en utpreget intellektuell person. Det betyr at refleksjonsnivået er høyt og analysene sylskarpe.

Erika avkler parterapiens klisjéfylte språk og reaksjonsmønstre, og hun viser ganske ubarmhjertig frem de ulike strategiene som bedrageren og den bedratte tyr til for å manøvrere i den ekteskapelige krigssonen.

Hun stiller også spørsmål ved noen av feminismens vedtatte sannheter, og spør blant annet om hvilke konsekvenser det egentlig har hatt når kvinnelig seksualitet hele tiden ses på som noe som er essensielt godt og skal feires, men mannlig seksualitet per definisjon er truende og undertrykkende.

Av og til balanserer denne lille boken faretruende på grensen av det overpsykologiserende, og som i så mange ekteskapsromaner kan følelsen av klaustrofobi bli påtrengende.

Historien slutter på en litt resignert og uavklart måte. Akkurat som livet selv, holdt jeg på å si.

«Redd deg selv, lille hjerte» er uansett innvendinger med på å befeste Wencke Mühleisens posisjon som en skjønnlitterær forfatter det er verdt å følge med på.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 21.05.20 kl. 11:55

