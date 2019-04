ELLING-NYTT: Ingvar Ambjørnsen (62) vekket Elling til live som blogger for noen år siden, og nå har han skrevet en femte roman om Elling - som starter rundt 13–14 år etter at vi forlot ham psykotisk i «Elsk meg i morgen» (kom i 1999). Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ingvar Ambjørnsen gir ut ny roman om Elling i mai

Akkurat 20 år etter at den fjerde og siste romanen om Elling kom ut, skjer det som ikke skulle skje: Ingvar Ambjørnsen (62) gir i mai ut en splitter ny roman om Elling.

Det som blir den femte boken om Elling har fått tittelen «Ekko av en venn» og kommer ut 31. mai.

Det skulle jo egentlig ikke skje.

– Nei, jeg var så ferdig med Elling. Det var ikke noe jeg koketterte med. Jeg ville ikke fortsette fortellingen om Elling i det hele tatt. Jeg følte egentlig at jeg hadde tatt ut alt som var der på en måte. Og så var jeg lei av sirkuset, sier Ingvar Ambjørnsen på telefon fra Hamburg.

Med sirkuset mener han den enorme suksessen de fire bøkene, filmene og teateroppsetningene om Elling fikk verden over. Den første Elling-filmen ble til og med Oscar-nominert. Bøkene ble allemannseie - og Ambjørnsen vant både Brageprisen, Bokhandlerprisen og Riksmålsprisen for historiene om Elling.

– For all del, det var kjempemorsomt - og jeg opplevde ting som man egentlig ikke opplever som forfatter. Men det ble så svært og uoversiktelig. Særlig teaterstykkene som gikk over hele verden: Australia, Argentina, Finland, Mexico - overalt. Det ble et digert verdenssirkus. Jeg så en del veldig fine oppsetninger her i Tyskland, men etterhvert ble jeg lei. Jeg har sett Elling i alle mulige fasonger og størrelser.

Men nå er altså Elling tilbake - og vi møter ham igjen slik: På Vestfoldbanen, på vei til Oslo, med buss for tog fra Drammen.

KOMMER I MAI: Den femte boken om Elling kommer allerede i mai.

– Ja, det er der han dukker opp. Med et tydelig mål. Han har en avtale med en eldre dame på Grefsen om å leie en sokkelleilighet. Det har gått 13–14 år siden vi forlot ham i den fjerde boken, og Elling er i slutten av 50-årene. Han er på vei til å bli en gammel mann - og han er klar over at når han nå flytter inn i denne sokkelleiligheten, så er det siste stopp. Det er der han skal være de årene han har igjen.

Tusen sider om ensomhet

Og Elling er alene igjen. Han er ensom. Kompisen Kjell Bjarne er død.

–Da jeg gikk løs på dette, måtte det skje uten Kjell Bjarne. Jeg tok Elling ned på grunnfjellet, på mange måter peker denne femte boken tilbake til den første boken («Utsikt til paradiset» som jo starter med at mor dør. Da jeg leste den igjen, slo det meg at det var hakket tristere enn jeg husket det. Han var jo en voksen mammadalt som bodde hjemme - og plutselig ble helt alene. Nå er han dønn alene. Hele dette prosjektet handler om ensomhet, bøkene om Elling er tusen sider om ensomhet.

– Men likevel: Det er en mer positiv grunntone i den femte boken. Elling har det alright. Det ligger et savn etter Kjell Bjarne der, og man merker at han kommer fra et sted han ikke lengter tilbake til. Men han liker å bo på Grefsen, han får seg ny fastlege, begynner å vanke på en kul bokkafé, har tanker om jentene i kassa på den lokale Spar-butikken og den gamle enken han leier hos, sier Ambjørnsen som har kost seg med skrivingen.

– Det har vært en glede. Plutselig var han der igjen, og tonen var den samme.

– Føler du at du mistet ham litt i det sirkuset som du beskriver?

– Ja, jeg solgte jo blant annet hele karakteren til Amerika da de ville lage remake. De ville ikke betale noen verdens ting hvis de ikke fikk full kontroll, så formelt sett kjøpte de både Elling og Kjell Bjarne og kunne ha laget en TV-serie på 150 episoder med amerikansk vri om de ville. Heldigvis ble ikke det noe av. Nå tar jeg Elling tilbake, nå er det bare ham og jeg igjen.

SKRIVER TIL HAN DØR: Ingvar Ambjørnsen har så mange ideer til nye bokprosjekt, at han vet at han ikke kommer til å rekke over alle. Foto: Roger Neumann

Folket ville ha mer

Etter at den siste boken «Elsk meg i morgen» kom i 1999, fikk han kritikk fra en del lesere som mente at han ikke kunne slutte det hele sånn. Folk krevde en lykkelig slutt.

– Avslutningen er jo beksvart. Elling er psykotisk, slik han også var på slutten av bok én. Og det var vel ganske klart at han sto foran en innleggelse. For meg var det bedre å la ham henge på den knaggen, enn å la ham og Kjell Bjarne ende opp i hvert sitt rekkehus i Asker. Den gangen hadde jo dette blitt mer en feel good-greie, særlig gjennom filmene, men det var ikke helt meg å avslutte med en rosa solnedgang. Historien om Elling ender ikke oppløftende på noe vis, og mange syntes det var forferdelig.

Til og med Ambjørnsens mor maste om mer Elling.

– Hun mente jeg bare skrev dystre ting og lurte på om jeg ikke kunne skrive noe morsomt, noe om Elling. Da sa jeg til henne: Hva er det som er så morsomt med en voksen mann som går med pikken ut under frakken. Hun sa bare: Du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner, men tror ikke dette kunne tatt av sånn om ikke det lå et alvor i bunn.

Elling ble blogger

Egentlig startet gjenopplivningen av Elling med en avledningsmanøver fra forfatteren selv i 2015.

– Det var Tønsbergs blad som ville skrive om at jeg hadde kjøpt meg leilighet i Tønsberg, og det var jeg ikke hypp på i det hele tatt, så for å avlede journalisten sa jeg at jeg jobbet med fire nye bøker om Elling, ler han.

Og det ballet på seg. VG, Dagsrevyen og alle siterte Tønsbergs Blad på nyheten om fire nye Elling-bøker.

– Det var jo ikke helt usant det jeg sa den gangen. For på det tidspunktet hadde jeg Elling i hodet igjen. Men fire bøker, jeg må le litt, sier Ambjørnsen som da allerede hadde latt Elling begynne som blogger - etter forslag fra en venninne som startet bloggportal i 2013.

Ambjørnsen sier at leserne spiller en rolle for hva som skjer videre med Elling.

– Det er ikke likegyldig for meg hvordan den femte boken tas i mot. Jeg biter ikke akkurat negler, men jeg er spent. Jeg har nok av andre prosjekter å gå i gang med, men jeg er klar for å skrive videre om Elling nå. Og selv om det ikke er noen direkte connection mellom de første fire bøkene, vet jeg allerede at jeg kommer til å fortsette handlingen i en eventuell bok seks der bok fem slutter. Det blir litt mer som en TV-serie med sesonger, vi går direkte videre.

Men han har dårlig tid. Han har innsett for lengst at han ikke kommer til å rekke å skrive alle bøkene han vil.

– Jeg må bare innse at jeg også begynner å bli så gammel, og at jeg ikke vet hvor mange bøker jeg har igjen. Jeg har sagt helt siden jeg var ung at jeg vet at jeg kommer til å dø med mange gode ideer. Så lenge jeg ikke blir rammet av alzheimer eller mister armene, kommer jeg til å skrive fortellinger.

Ingvar Even Ambjørnsen-Haefs Født 20. mai 1956 Norsk forfatter, oppvokst i Larvik og bosatt i Hamburg i Tyskland siden 1984.

Gift med den tyske oversetteren Gabrielle Haefs.

Droppet ut av gymnaset etter én måned og fullførte i stedet ett års typografiutdannelse på Larvik Yrkesskole.

Etablert som et navn i outsidergrupper med romanen «Den siste revejakta (1983). Fikk sitt virkelige gjennombrudd i 1986 med «Hvite niggere». Gjorde stor suksess med ungdomsbøkene om Pelle og Proffen og de fire bøkene om Elling - som også ble filmer.

Var spaltist flere steder, blant annet VG Helg. Sterk forkjemper for ytringsfriheten. Hans liberale holdninger til bruk av lettere narkotiske stoffer, som hasj, gjorde ham lenge kontroversiell. Med boken «Svart på hvitt. Ytringer 1995 til 2012» er artiklene samlet i en bok. Vis mer vg-expand-down

Publisert: 12.04.19 kl. 09:26