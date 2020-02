SPENNING: Clive Cussler, her fotografert i juni 1998. Foto: Janne Møller-Hansen/ VG

Clive Cussler er død

Forfatteren Clive Cussler er gått bort - 88 år gammel.

Den kjente amerikanske forfatteren av blant annet spenningsserien om Dirk Pitt er død. Det melder hans kone på Cusslers Twitter-konto.

«Det er med tungt hjerte jeg deler den triste nyheten om at min ektemann Clive gikk bort mandag. Det har vært et privilegium å dele livet med ham. Jeg vil gjerne takke fansen og vennene hans for all støtte. Han var den snilleste og vennligste mannen jeg noen gang har møtt. Jeg vet at eventyrene hans vil fortsette.»

Ifølge BBC skrev Cussler over 20 bøker, deriblant «Sahara» og «Raise the Titanic», og solgte over 100 millioner eksemplarer på over 40 språk.

Cussler var gift med Barbara Knight i nær 50 år, og har barna Teri, Dirk og Dayna med henne. Hun gikk bort i 2003, og han giftet seg senere med Janet Horvath.

Det ble laget en filmversjon av «Sahara» med Matthew McConaughey og Penélope Cruz i rollene i 2005.

Publisert: 26.02.20 kl. 19:40

