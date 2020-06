ROMANDEBUT: Benedict Wells var bare 23 år da han debuterte med denne romanen – som nå gis ut på norsk. Wells er oversatt til 34 språk og er blitt en salgssensasjon i Tyskland.

Bokanmeldelse: Benedict Wells: «Becks siste sommer»

«Becks siste sommer» er en herlig, skrudd og underholdende roman fra det tyske stjerneskuddet Benedict Wells (36).

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Nå nettopp

Benedict Wells har blitt kalt «wunderkind» i tysk presse og minner litt om en krysning mellom Lars Saabye Christensen, Nick Hornby og John Irving.

Den fremdeles unge og lovende forfatteren fikk sitt internasjonale gjennombrudd med «Ut av ensomheten», en roman jeg ga terningkast seks i VG for to år siden.

Les VGs sekseranmeldelse her: En ny John Irving!

Når forfatterens debutbok fra 2008 nå er ute på norsk, slår det meg at jeg nok burde ha ventet litt med sekseren:

«Becks siste sommer» er nemlig enda mer sjarmerende, rett og slett en perfekt sommerbok, lettlest og fengende som en irriterende god poplåt.

Det er nesten ikke til å tro, men Wells var bare 23 år da boken ble utgitt.

«Becks siste sommer» Forfatter: Benedict Wells Oversetter: Miriam Lane Sjanger: Roman Forlag: Press Sider: 390 Pris: 399 kroner Vis mer

Antihelten Robert Beck underviser i tysk og musikk ved en videregående skole i München. Ti år tidligere fikk karrieren som rockemusiker en brå slutt da han ble sparket fra bandet Hjernespinn. Nå er han snart førti og føler seg rimelig fastlåst i tilværelsen.

Er det på tide å slå seg til ro med livet slik det ble eller finnes det fremdeles en vei tilbake til musikken og drømmen om et friere liv?

Ny svensk krimbok: Vakker og brutal!

Det er sommeren 1999, og den skal bli skjebnesvanger for Beck. En litauisk elev i klassen viser seg å være et musikals geni, som uten anstrengelser skriver de mest fengende poplåter og trakterer gitaren som om den var en forlengelse av hans egen kropp.

TYSK SENSASJON: Benedict Wells (36) har vært en av de store boksensasjonene i Tyskland de siste årene – og har blant annet ligget på toppen av de tyske bestselgerlistene i nesten to år med «Ut av ensomheten» som han også vant EUs litteraturpris for. Han er kjent for å ha nådd frem til nye lesergrupper, som i Tyskland går under navnet Wells-leserne. Foto: Roger Eberhard

Rauli er et sant vidunderbarn, og Beck ser en mulighet til å hjelpe gutten opp og frem som hans manager. Problemet er bare at Rauli sjelden er til å stole på. Når Becks eneste gode venn, Charlie – en to meter høy tysk-afrikansk hypokonder – overbeviser ham om å reise til Tyrkia for å treffe sin døende mor, legger de tre underlige skuene ut på en roadtrip leseren sent vil glemme.

Fått med deg boksnakkisen «Tre kvinner»: Oppslukende og frustrerende om kvinnelig sex

«Becks siste sommer» er en tragikomisk roman om å ende på feil hylle i livet, eller som Beck uttrykker det:

«Jeg har bare dette ene jævla livet. Bare én sjanse til å realisere meg selv, til å gjøre noe enestående, selv om du kanskje har rett og jeg kommer til å feile.»

Sentralt står spørsmålet om det er bedre å ha for lite eller for mye talent, men også den vanskelige kjærligheten og den uforståelige døden blir behørig behandlet.

Hvert kapittel bærer titler fra låter av Bob Dylan, som også gjør en aldri så liten gjesteopptreden i løpet av romanen. I det hele tatt er dette en bok spekket med referanser til musikk, fra Oasis til Bach.

Sjekk spillelisten forfatter Benedict Wells har laget til boken her:

(Anmeldelsen fortsetter under lista)

Benedict Wells skriver underholdende og med langt større menneskekunnskap enn alderen skulle tilsi. Det er lett å bli glad i de tre skrudde mennene som reiser til Istanbul sammen. Noen steder bikker livsvisdommen over i plattheter, men forfatterens unge alder skal komme tiltalte til gode.

På sett og vis er dette en guttebok – det har blitt hevdet at Wells har fått en ny generasjoner unge tyske menn til å lese – som med ungdommelig overskudd forsøker å finne svar på hva et godt liv egentlig er. For hvem er lykkeligst i lengden? Den som aldri har prøvd å følge sine drømmer eller den som har prøvd og feilet?

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 12.06.20 kl. 00:58

Les også

Mer om Bokanmeldelse Litteratur

Fra andre aviser