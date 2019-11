KJENDISKOKKER: Tom Victor Gausdal og Ole Martin Alfsen mener god pizza handler om en solid bunn og få, men gode råvarer. Foto: Mattis Sandblad

Relansering av folkefavoritt: «Familiekokeboka» i ny grønn drakt

Fokuset er grønnsaker, grønne retter og mindre kjøtt når kjendiskokkene Ole Martin Alfsen og Tom Victor Gausdal kommer med ny versjon av bestselgeren «Familiekokeboka».

«Familiekokeboka» har solgt over 150.000 eksemplar siden den kom ut for ti år siden. Suksessen var langt fra forventet.

– Boken har jo solgt jevnt og godt i hele perioden, som er helt fantastisk, forteller Gausdal.

Forfatterne har begge erfaringer fra andre bokprosjekter, men «Familiekokeboka» er desidert den de har hatt mest suksess med.

– Det som er så fascinerende med bokbransjen, vi har jo begge gitt ut kokebøker både før og etter dette her, det har så mye å gjøre med timing, innpakking og tilfeldighet, egentlig, sier Gausdal.

De grep sjansen og ga boken en makeover da tiårsjubileet nærmet seg.

– Vi brukte anledningen til å gi boken skikkelig oppmerksomhet og kjærlighet, satse litt på det.

En grønnere utgave

Mesterkokkene har arbeidet med den nye versjonen i noen år, og denne utgaven er fremtidsrettet og pakket med grønne retter. Forfatterne mener den nye «Familiekokeboka» er mer gjeldende for nordmenns matvaner i 2019.

– Hverdagen vår består av mer grønnsaker enn tidligere, mener Alfsen.

For stjernekokkene var det viktig å få en helhetlig følelse i det grønne.

– Vi prøvde å designe grønnsaksretter som er litt komplette i seg selv, ikke bare kokte grønnsaksretter, litt mer heavy. Karamellisert brokkoli med godt med krydder, sant. Det kan stå for seg selv, sier Gausdal.

Siden førsteutgaven har også matmarkedet endret seg betydelig. Gausdal tror fremtiden vil være preget av mer etisk matproduksjon og lokalprodusert mat.

– Mye bruk av couscous og quinoa-gryn, sånne ting som er på markedet i de fleste butikker nå, men som ikke var der for ti år siden. Mye mer gryn, bønner og linser, som også har blitt mer tilgjengelig som resultat av at folk ønsker å spise mindre kjøtt, men samtidig å få i seg proteiner, forteller Alfsen.

Inspirert av Midtøsten

Alfsen viser tillit til utviklingen i nordmenns matvaner, og ser frem til å se forandringer i årene som kommer.

– Jeg tror vi kommer til å spise mer grønt, renere. Tror folk kommer til å skjønne at vi ikke kan dytte i oss så mye prosessert mat. Jeg tror en videre utforskning av Midtøsten er noe som kommer til å følge med at vi vil spise grønnere. Smaker og inspirasjon kommer til å bli dratt fra regionen fordi der handler det veldig mye om grønnsaker. Vi får se, forteller han.

– Jeg tror vi kommer til å fortsette å utforske, og å omfavne nye områder. Kort fortalt, så tror jeg på mer grønt, mer kortreist, mer rent. Og jeg tror veldig på Midtøsten som inspirasjonskilde, mener han.

HØY TEMP: Tom Victor Gausdal og Ole Martin Alfsen steker helst pizza i kort tid med ovnen på full guff. Foto: Mattis Sandblad

En godt stekt pizza

–Alle lager jo pizza hjemme, sier Gausdal og slenger en klump pizzadeig hardt på benkeplaten.

Kompiskokkene konstaterer at det som følger ikke er en konkurranse, det er de ferdig med. Heller er dette en demonstrasjon av pizzabakeregenskaper.

– Det jeg tror er en folkesykdom, er at folk har en tendens til å denge på for mye. God pizza handler egentlig om ganske lite fyll. En bør heller konsentrere seg om gode råvarer. Så er det meste gjort, forteller Alfsen.

– Det er jo smak og behag. Noen liker en tykkere bunn. Som Ole Martin sier; har du en god bunn, så er du på god vei, bekrefter Gausdal.

Stjernekokkenes beste pizzatips; Ikke vær redd for å bruke varme.

– Går ovnen til 290, så setter du den på 290, går den til 350, så setter du den på 350. Jo kortere tid jo bedre, så lenge du kjører tynn bunn, sier Alfsen.

Gausdal sier seg enig og henter frem en godt stekt pizza fra ovnen.

– Da kan du ha mer delikate ting på pizzaen, du slipper å steke den så veldig lenge, forteller han.

Kokkene ønsker å se nordmenn utvise horisontene sine. Gausdal trekker frem en enkel måte å utfordre smaksløkene på.

– Det er jo ofte denne røde pizzaen med tomatsaus folk går for. Men jeg synes hvit pizzasaus er veldig digg, da får du en helt annen pizzaopplevelse, forteller han.

– Boken har jo bare vært ute i en uke, men tilbakemeldingene vi har fått tilsier at boken er minst like god som den forrige, om ikke bedre. Alle vanlige bokhandlere i Norge har kjøpt den inn, og vi har sett et enormt engasjement for relanseringen, forteller markedssjef i forlaget Press, Torgeir Husby.

