SPILLET OM MILLENNIUM: Petter Stordalens Strawberry Publishing hyret John Ajvide Lindqvist til å skrive videre på Stieg Larssons «Millennium» – serien som har solgt i over 120 millioner eksemplarer.

Det forkastede Millennium-manuset: − Dette er min revansj

I all hemmelighet sikret Petter Stordalen og Strawberry Publishing seg rettighetene til Stieg Larssons verdenssuksess. Nå slår forfatteren som ble hyret til å skrive Millennium 7 tilbake.

– Det ble kaos og krangel, sier forfatteren John Ajvide Lindqvist til VG.

Han skrev boken som kunne ha blitt fortsettelsen på Stieg Larsson og David Lagercrantz’ gigantiske bestselgerserie.

Nå er den nominert til årets krim og årets bok i Sverige.

Mens det som faktisk ble Millennium 7: «Havørnens skrik» av Karin Smirnoff ikke er blant de nominerte – og fikk terningkast 2 i VG.

– Jeg kan ikke la være å kjenne en viss skadefryd. Dette er min revansj, sier Ajvide Lindqvist.

FRA SKREKK TIL KRIM: Skrekkforfatteren John Ajvide Lindqvist er kjent blant annet for romanen «La de rette komme inn». «Skriften i vannet», boken som kunne blitt Millennium, er hans første krim - og kommer ut på Gyldendal denne uken.

VG møter ham i hans røde stuga som ligger ti meter fra havet i Gräddö – utenfor Stockholms skjærgård. Det er gått tre og et halvt år siden han sa ja til å skrive videre om Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist.

Og det er gått et halvt år siden hans bok «Skriften i vannet» kom ut i Sverige. Nå kommer den på norsk.

– Jeg skal egentlig ikke bruke M-ordet nå. Det er blitt noen trusler om rettslige steg. Men faen, jeg har ikke skrevet under noen kontrakt eller avtale om å holde kjeft om det som skjedde.

– Så om folk spør om Millennium, så svarer jeg. Om de ikke spør, lar jeg være.

Og for ordens skyld: Vi har altså spurt.

SUPERSUKSESS: Stieg Larsson døde før den første boken, «Menn som hater kvinner», kom ut – og fikk aldri oppleve suksessen Millennium-trilogien hans fikk. Også David Lagercrantz’ tre oppfølgerbøker har solgt svært godt.

Det var i august 2019 at VG kunne avsløre at Petter Stordalens Strawberry publishing hadde sikret seg rettighetene til selveste Millennium.

Nordstedts forlag hadde mistet rettighetene til serien som er solgt i over 120 millioner eksemplarer verden over.

David Lagercrantz, som hadde skrevet den omstridte fortsettelsen av avdøde Stieg Larssons verdenssuksess, bekreftet Stordalens varp.

– Det var Stordalen fra begynnelse til slutt. Han har rettighetene, og det er bare å si: Grattis, uttalte Lagercrantz til VG.

Selv var Lagercrantz forbannet og følte seg ført bak lyset.

SIRKUS: David Lagercrantz har tidligere fortalt om at han følte seg som en brikke i et spill om de videre «Millennium»-bøkene da Petter Stordalen og Strawberry Publishing forsøkte å verve ham.

Etter hvert ble det snakk om at Stordalen-forlaget hadde hyret en kjent, svensk forfatter til å skrive bok nummer syv.

Hvem, ville ingen fortelle på det tidspunktet.

– Det var altså, meg, gliser Ajvide Lindqvist og slår ut med armene.

Han har skjenket kaffe i mummikopper fra en diger kanne og er klar for å fortelle sin versjon av det som skjedde.

I Norge er han kanskje fortsatt aller mest kjent for debutboken «La den rette komme inn» – som også ble filmatisert av Tomas Alfredson med stor suksess. Siden har han skrevet en lang rekke grøsserbøker – og blir ofte omtalt som svenskenes svar på Stephen King.

Nå skulle han for første gang skrive krim. Og tjene seg et lass med Millennium-penger.

JOAKIM VON ANKA-PENGER: Eller Onkel Skrue-penger på norsk. John Ajvide Lindqvist ble fristet av økonomien i det å skrive Millennium.

For om lag en måned etter at Lagercrantz ønsket Stordalen lykke til med Millennium i VG, ble John Ajvide Lindqvist kontaktet av sin agent – som for øvrig også forvalter Millennium-rettighetene.

– Jeg hadde fått med meg at Lagercrantz ikke ville fortsette, og det liksom ante meg hva hun skulle spørre om. Så jeg sa: Hvis det er det jeg tror du skal spørre om, så er det nei, forteller Lindqvist.

Men dagen etter takket han likevel ja.

– Jeg hadde hørt om de der Onkel Skrue-pengene som David Lagercrantz dro inn på sine tre Millennium-bøker. Jeg er ikke egentlig så opptatt av summer i de størrelsene, men jeg må innrømme at økonomien i dette var forlokkende.

Ajvide Lindqvist forteller at han inngikk en muntlig avtale med Strawberry om å skrive 100 sider, og at han leste alle seks Millennium-bøkene to ganger før han dro til Cuba for å skrive.

Der opplevde han tidenes skriverush.

– Det bare rullet på, og jeg skrev nesten hele boken på ti uker. Det handlet nok om at universet allerede eksisterte. Jeg kunne bare gå rett på handlingen, jeg trengte ikke etablere karakterene.

– Og jeg har aldri hatt det så morsomt.

SKREV PÅ CUBA: John Ajvide Lindqvist opplevde et skriverush uten like da han skrev fortsettelsen på Millennium under et skriveopphold på Cuba.

Han starter det hele med en massakre på en brygge på midtsommeraften – og det ender opp som en stor internasjonal historie som skal innom både Shanghai og Havanna.

Men aller mest fokuserte han på forholdet mellom Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist.

– Jeg syntes at de hadde kommet i bakgrunnen i de siste bøkene, og ville konsentrere meg om deres relasjon.

I mai 2020 hadde han så å si hele boken ferdig, men i et møte med svenske Strawberry, kom følgende beskjed, ifølge Ajvide Lindqvist:

«Jeg synes det er en kjempebra bok, men kan den ha en annen handling?»

Ajvide Lindqvist himler med de knallblå øynene:

REFUSERT: John Ajvide Lindqvist innrømmer et hevnlysten tok ham etter at han ble refusert som Millennium-forfatter.

– En annen handling? Altså boken er jo handlingen!

Han forteller at redaktøren hadde reagert på blant annet at det var for voldsomme sexscener, for mye humor og for mange tilfeldigheter.

Han fikk ikke den endelige beskjeden der og da, men han visste at Millennium-drømmen var over.

– Jeg ble veldig lei meg. Jeg slet med å sove. Og lurte på hva skjer nå. Men etter hvert tenkte jeg:

– Jævlar, de skal nok få se. Jeg skal fikse dette!

Dermed snudde han helt om på karakterene: Han døpte Mikael Blomkvist til Julia Malmros, forfatter og tidligere politi, og Lisbeth Salander til Kim Ribbing, en datahacker med en mørk fortid. En middelaldrende kvinne og en ung mann.

Han skrev en ny innledning, men hovedintrigen beholdt han så å si som den var. I flere av scenene holdt det bare å bytte navn.

I tillegg lot han karakteren Julia få tilbudet om å skrive nettopp Millennium, og jaggu blir ikke hun også refusert.

PAGETURNER: – Jeg syntes selv jeg hadde skrevet en skikkelig pageturner, skulle jeg ikke kunne bruke den til noe, spør Lindqvist. Her i sitt lille skrivehus.

Høsten 2022 kom boken ut i Sverige to uker før Karin Smirnoffs «Millennium 7» – som en slags «Millennium 7b» – og forlaget presenterte den i en pressemelding som boken som «kunne blitt Millennium».

– Det ble fullt kaos. Krangel, møter, telefonsamtaler, advokater og masse tjafs. Jeg ble beskyldt for å være en som seiler ufortjent på en annens rykte.

– Jeg kan forstå at folk ble irriterte på den pressemeldingen, men det var fakta. Boken var skrevet som en Millennium-bok.

Magdalena Hedlund, som forvalter Millennium-rettighetene, ønsker ikke å svare på VGs spørsmål rundt Ajvide Lindqvists uttalelser.

Heller ikke på spørsmål rundt Stordalen og Strawberry.

– Ettersom vi aldri kommenterer våre forhandlinger eller arbeid som av en eller annen grunn ikke har blitt noe av, kan jeg dessverre ikke bekrefte noe av dette, skriver hun i en e-post til VG.

Hun understreker at de er «enormt fornøyde» med Karin Smirnoff som Millennium-forfatter.

EKTE VARE: Etter hvert havnet Millennium-rettighetene på Polaris forlag i Sverige – og Kagge forlag i Norge. Karin Smirnoffs «Havørnens skrik» kom på norsk i januar – og hun har avtale om å skrive to bøker til.

Nå har John Ajvide Lindqvist snart skrevet ferdig bok to i serien som han kaller «Blodstormen» – og allerede planlagt en tredje og fjerde bok.

Rettighetene er solgt til syv land, inkludert Tyskland som har varslet at de vil satse stort.

«Blodstormen» er for øvrig ordet Julia Malmros bruker for å beskrive forelskelsen i den 20 år yngre Kim. Noe John Ajvide Lindqvist selv har erfaring med.

Da han var 23 møtte han nemlig den 18 år eldre Mia Ajvide på en strand i Mexico. Nå er han 54 og hun 73 – og de er fortsatt gift.

KLARER SEG IKKE UTEN: John Ajvide Lindqvist (52) forteller at han ikke klarer seg mer en én natt borte fra kona Mia Ajvide (73).

– Jeg elsker henne dypt og inderlig, og jeg har knapt vært borte fra henne mer enn en natt. Blir det mer, blir jeg «helt galen». Det føles helt feil å være borte fra hverandre, sier Lindqvist.

Aldersforskjellen plager ham ikke.

– Nei, vi har heller aldri fått noen dårlige reaksjoner rundt det. Nå prøver vi å holde oss i form, for det er ikke bare hun som blir eldre, jeg blir også det.

På kjøkkenet henger en lang, lang liste over bøker de har lest høyt for hverandre.

HØYTLESING: Listen over bøker ekteparet Ajvide Lindqvist har lest for hverandre er lang.

Kona Mia er en av få som har lest «Skriften i vannet» før han gjorde om den.

– Nå er den borte, det vil si jeg har faktisk ikke slettet den, ler han.

– Men jeg har ingen planer om å legge den ut som fanfiction, slik jeg tenkte i begynnelsen av ren hevnlyst.

Nå tenker han at livet som forfatter nærmest har fått en ny start.

– Jeg er lettet og veldig glad for at dette fikk en lykkelig slutt. Ikke minst er jeg lettet over å eie dette selv, nå er det mine personer – som jeg kan gjøre hva jeg vil med. Millenniumsskuten får seile videre uten meg.

Men så legger han til:

– Om jeg skal være ærlig likte jeg boken litt bedre da det var med Micke og Lisbeth.

Tyst fra Strawberry

VG har forsøkt å nå Petter Stordalen, men ble av hans kommunikasjonssjef henvist til nåværende administrerende direktør i Bonnier (som kjøpte Strawberry) Alexander Even Henriksen – som igjen henviste oss til tidligere Strawberry-forlegger Jonas Forsang som heller ikke har svart på VGs henvendelser. Den svenske Strawberry-redaktøren som ifølge Lindqvist refuserte ham, ønsker ikke å medvirke i saken.

Info Stieg Larssons «Millennium» Stieg Larssons manus havner på Norstedts forlag bord våren 2004 – etter at Piratforlaget har sagt nei. Norstedts skriver kontrakt med en gang. To manus var ferdige, et tredje nesten klart. Høsten samme år er de klare for en påkostet lansering. Så skjer det tragiske: Morgenen 9. november er heisen opp til Larssons arbeidsplass Expo i ustand, og han tar trappene. Han dør av hjerteinfarkt, bare 50 år gammel. Etter en utsettelse kommer «Menn som hater kvinner» ut i august 2005. «Jenta

som lekte med ilden» kommer i 2006 og «Luftslottet som sprengtes» i 2007. I 2013 ble det kjent at Norstedts sammen med Larssons bror og far ønsker å fortsette bokserien – med en ny forfatter: David Lagercrantz. I 2015 kom «Det som ikke dreper oss», deretter «Mannen som jaget sin egen skygge» i 2017 – og nå er den siste boken «Hun som må dø» ute i Sverige. Den kommer på norsk 13. september. Store deler av inntektene har gått til magasinet Expo – slik Stieg Larsson opprinnelig hadde planlagt. Totalt har «Millennium»-serien solgt i 120 millioner eksemplarer. Filmene ble også en megasuksess. I desember 2021 ble det klart at den svenske forfatteren Karin Smirnoff skulle skrive videre på Sveriges største boksuksess noensinne. Polaris forlag hadde sikret seg rettighetene. Boken «Havørnens skrik» kom ut på norsk på Kagge forlag i januar 2023. Vis mer