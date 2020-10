FRA HYLL TIL NULL: Erika Fatland er en av høstens store kritikervinnere med sakprosaboken «Høyt. En reise i Himalaya». Men Kulturrådet vraket boken. Foto: Privat

Hyllet av «alle» medier, vraket av Kulturrådet

Erika Fatland hylles av kritikerne som en av våre beste sakprosaforfattere – og hennes nye bok «Høyt» kalles «et mesterverk». Mandag ble boken vraket av Kulturrådet.

Boken ble ikke innkjøpt av Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa – og blir dermed ikke kjøpt inn til norske bibliotek.

Selv trodde forfatter Erika Fatland ikke det var sant da hun fikk beskjeden.

– Jeg må innrømme at jeg ikke så den komme, sier Fatland til VG.

Hennes to forrige kritikerroste bøker «Grensen» og «Sovjetistan» ble begge innkjøpt, og etter at den nye boken «Høyt, en reise i Himalaya» ble hyllet av de fleste norske kritikere, hadde hun ikke engang sett for seg muligheten å ikke bli kjøpt inn.

Dagbladet ga boken terningkast 6 og mente at Fatland når et nytt toppnivå. Boken fikk terningkast 5 av VGs anmelder som mener at Fatland «fornyer reisesjangeren» – og Aftenposten kalte den intet mindre enn «et mesterverk» og skrev at Fatland er en av de beste reiseskribentene Norge noensinne har fostret. Også Adresseavisen ga terningkast 6.

Men Kulturrådets vurderingsutvalg for sakprosa kom i stedet frem til at boken ikke har de «nødvendige litterære, språklige, innholdsmessige og formidlingsmessige kravene som gjelder for å få en bok kjøpt inn» – i alle fall om de har fulgt sine egne vurderingskriterier som finnes på Kulturrådets nettsider.

– I forrige uke ble boken til og med trukket frem av norske bibliotek som en bok de gikk og ventet på – i en artikkel i Klassekampen om at det var så lang ventetid på sakprosabøkene som kjøpes inn. De venter altså nå forgjeves, sier Fatland som mener at dette er et godt eksempel på at innkjøpsordningen for sakprosa ikke fungerer.

– Blodig urettferdig

Mens rundt 85 prosent av alle skjønnlitterære bøker blir innkjøpt, blir bare rundt 25 prosent av sakprosabøkene innkjøpt. Det betyr rundt 90 bøker i året. Av disse 90 nådde altså ikke en av de mest kritikerroste sakprosabøkene så langt i år opp.

– Det føles blodig urettferdig. Det er en forskjellsbehandling her som ikke henger på greip. Sakprosaen blir stemoderlig behandlet, og det viser at de ikke følger med på utviklingen. Norsk sakprosa holder et skyhøyt nivå og gjør seg også bemerket internasjonalt. Det skulle bare mangle at vi stiller på lik linje som skjønnlitterære forfattere når det gjelder å bli kjøpt inn til norske bibliotek, sier Fatland.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening mener at dersom at Erika Fatlands bok hadde hatt sjangerbetegnelsen roman, ville den utvilsomt blitt kjøpt inn av Kulturrådet.

– Nå er det på tide å skrote denne forskjellsbehandlingen av forfattere med bakgrunn i hvilken sjanger de skriver i. Innkjøpsordningen for sakprosa må gjøres automatisk ved første mulige anledning, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Han påpeker at dette ikke er den eneste kritikerroste sakprosatittelen som ikke kjøpes inn til bibliotekene.

– Like før sommeren vant VG-journalist Shazia Majid Bokhandelens sakprosapris for sin vesentlige bok «Ut av skyggene» som handler om den første generasjonen av pakistanske innvandrerkvinner, men heller ikke denne har blitt kjøpt inn til bibliotekene gjennom Kulturrådet. Jeg vil faktisk betegne det som et demokratisk problem, sier Vestbø.

Erika Fatland har ikke fått noen begrunnelse for at boken ikke ble innkjøpt. Vurderingsutvalget for sakprosa begrunner nemlig ikke avslagene sine.

Budsjettet avgjør

Kulturrådet opplyser til VG at budsjettrammene spiller en stor rolle for hvilke titler som kjøpes inn.

– I tillegg til å vurdere kvalitet må vurderingsutvalget for sakprosa også prioritere innenfor budsjett. Det betyr at de har en krevende oppgave og at de hvert år må si nei til mange gode bøker, sier Grete Stuevold Madsbakken, seksjonsleder for litteratur i Kulturrådet.

– Fatland hylles som en av våre beste sakprosaforfattere, hvordan kan dere unngå å vurdere boken «Høyt» som en av de rundt 90 som kjøpes inn?

– Vurderingsutvalget har tidligere anslått at de godt kunne kjøpt inn nesten dobbelt så mange titler som de økonomiske rammene i dag tillater, sier Madsbakken.

Hva er innkjøpsordningen for sakprosa for voksne * Forvaltes av Norsk kulturråd *Ordningen er selektiv. Budsjettet avgjør hvor mange sakprosabøker som kjøpes inn årlig. I motsetning til innkjøpsordningen for skjønnlitteratur hvor alle bøker med tilstrekkelig kvalitet blir innkjøpt. * I 2020 er budsjettet på ca. 23 mill. kroner, noe som betyr at rundt 90 titler kan kjøpes inn. Dette utgjør kun 25–30 prosent av de påmeldte titlene. * Vedtakene fattes av vurderingsutvalget for sakprosa, som består av 5–7 personer med ulike

kompetanse knyttet til sakprosa. * Samtlige folkebibliotek over hele landet får minst ett eksemplar av hver innkjøpte

sakprosabok. * Hver bok kjøpes inn i 703 eksemplarer og 70 e-bøker. Vis mer

Utvalgsleder Anne Oterholm i Kulturrådet understreker at mens innkjøpsordningen for skjønnlitteratur er såkalt automatisk, er innkjøpsordningen for sakprosa en selektiv ordning.

– Det betyr at svært mange, faktisk de aller fleste, ikke blir kjøpt inn, sier Oterholm.

I dag ble det lagt frem en utredning fra en forskergruppe ved Høgskolen i Volda, som har evaluert de ulike litteraturordningene som forvaltes av Kulturrådet, blant annet innkjøpsordningen for sakprosa. Utvalget foreslår nå endringer i den skjeve fordelingen mellom sakprosa og skjønnlitteratur.

– De foreslår endringer som gjør innkjøpsordningen for sakprosa mer lik den skjønnlitterære ordningen. Vi vil vurdere forslagene som ligger i utredningen, men det er klart at statsbudsjettforslaget i oktober ikke akkurat kom med noen utvidede budsjettrammer her. Den automatiske ordningen har mange fordeler, men det vil koste, sier Oterholm.

Publisert: 26.10.20 kl. 18:09 Oppdatert: 26.10.20 kl. 21:21

