GODT GJORT: Karin Fossums nye bok får terningkast fem av VG. Her i 2020.

Leseverdig kvalitetskrim av Karin Fossum

«Natteløperen» er kvalitetskrim i god, gammel Karin Fossum-stil.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et dødsfall blir startskuddet for en serie uforklarlige forbrytelser rettet mot eldre mennesker. På hvert av åstedene blir det funnet en lapp med en kode. Overbetjent Edvard Ingemar Feber, populært kalt Eddie, og hans kollegaer Margot og Manfred må forsøke å finne en gjerningsmann med et helt spesielt blikk. En person som er i ferd med å perfeksjonere kunsten å være usynlig.

I Karin Fossums forrige krim, «Drepende drage, Angrende hund», fikk vi en liten smakebit på hennes nyeste krimhelt Eddie Feber. I denne boken tar Eddie mer plass, og omgir seg med helt andre rammer enn det Konrad Sejer gjorde. Eddie har åtte barn, hvorav to har diagnoser. Kona Karmen er forfatter, og bruker gjerne Eddie som kilde. På politikammeret blir Eddie sett på som «frisk, frekk og freidig» og så rask i vendingen at de andre må skjerpe seg for å holde følge. Han er en stor kontrast til sindige Sejer, og et spennende bekjentskap med mye potensial. Det samme kan sies om Margot von Hanno, som allerede har funnet en plass i denne leserens hjerte.

Info BOKANMELDELSE: «Natteløperen» Forfatter: Karin Fossum Tittel: «Natteløperen» Forlag: Cappelen Damm Sjanger: Politiroman/thriller Sideantall: 187 sider Pris: 439 kr Vis mer



Eddie har en stor omsorgsevne, et karaktertrekk han deler med Sejer. Han er også god til å lytte, noe som gjør at andre slipper ham lettere inn. Og det er på innsiden Eddie vil. Helt til menneskenes mørkeste rom hvor årsaken til forbrytelser finnes. «Tilløpet er ofte mer interessant enn nedslaget», beskriver Eddie. Det sier også noe om kjernen i denne boken. Det er i oppbyggingen Fossum er på sitt aller beste. I de sekvensene hvor gjerningsmannen tar sine første skritt ut i mørket. De øyeblikkene hvor det fortsatt er mulig å stanse. I «Natteløperen» kommer dette blant annet til uttrykk i en skjellsettende og uhyggelig scene ved sengen til en gammel dame. Uhyggen varer ved gjennom resten av boken. Det er imponerende hvordan Fossum nok en gang greier å skape nifse situasjoner av helt hverdagslige hendelser, som en tur til butikken.

Info Om forfatteren: Karin Fossum debuterte som lyriker i 1974, I 1995 kom hennes første kriminalroman, «Evas Øye», hvor leserne ble introdusert for overbetjent Konrad Sejer. Krimserien om Sejer består av i alt 15 bøker. Fem av bøkene i serien er filmatisert med Bjørn Sundquist i rollen som Sejer. Fossum har mottatt Rivertonprisen for to av bøkene i serien, samt Brageprisen, Bokhandlerprisen og flere utenlandske priser. Bøkene er utgitt i 36 land. I 2021 kom «Drepende drage, Angrende hund», som var den første boken i serien om Eddie Feber. Vis mer

Temaet i boken er ikke nytt. Betydningen av å bli sett har stått sentralt i flere av Fossums tidligere krimromaner. Hun setter også fokus på viktigheten av å lytte, og understreker at mennesker kan være mer enn det vi ser ved første øyekast. Flere av grepene hun benytter seg av, har vi blitt godt kjent med i tidligere bøker. Men, selv om «Natteløperen» ikke tråkker opp nytt terreng, er dette fortsatt leseverdig kvalitetskrim. Der hvor gjerningsmannen opptrer tilsynelatende tilfeldig, er det lite som virker tilfeldig med Karin Fossums historie. En enkel replikk kan være et nifst frempek. Karakterenes navn har også en viktig betydning.

Det er heller ikke mange norske krimforfattere som får sagt så mye med så få ord. «Natteløperen» har et sideantall under snittet på dagens krimromaner, og beviser at det er mulig å skape store fortellinger innenfor små rammer. Det er noe andre krimforfattere kan la seg inspirere av.

«Natteløperen» er nok en innsiktsfull krim om dem som befinner seg på utsiden. En stor fortelling i et lite format, fortalt av en forfatter som fortsatt er på topp i sin sjanger. Etter 18 utgitte krimromaner er det veldig godt gjort!

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei