EN EKTE HEKSEJAKT: «Heksetortur» er navnet på dette tresnittet av Ferdinand Piloty fra 1800-tallet. To århundre tidligere ble tusenvis av mennesker torturert til å tilstå forbrytelser de ikke hadde gjort.

Først ble de torturert – så ble de brent

Anne Holter var allerede dømt til døden for øksedrap. Så tilsto hun en annen forbrytelse som førte til en enda mer grusom skjebne. Kampen mot djevelen viser et mørkt kapittel i norsk historie.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mai, 1623: Anne Aslaksdatter Holter står foran tolv menn og en sorenskriver i lagretten i Rygge. De har vedtatt at hun skal henrettes for sine synder.

Til vanlig består retten kun av seks menn, men alvorlighetsgraden i denne har doblet antallet.

I samsvar med loven skulle hun først få hugd av hendene sine. Deretter hodet. Sistnevnte skulle settes på en stake i bygda, til skrekk og advarsel.

Så tar Anne Holter et valg som fører til en – om mulig – enda verre skjebne. Et valg som skal gi alvorlige konsekvenser for flere enn henne selv.