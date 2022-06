BESTSELGER I TYRKIA: Dag Solstad møter lesere i Tyrkia der han er hovedgjest under Istanbul International Literary Festival.

Dag Solstads uventede Tyrkia-suksess: − Eksepsjonelt

Dag Solstad (80) opplever for tiden en helt uvanlig suksess i Tyrkia.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg blir smigret. Jeg skal innrømme det, sier Dag Solstad på telefon fra Istanbul om all oppmerksomheten han får som hovedgjest på Istanbul international literary festival.

– Jeg skal jo snart dø, så jeg tar med meg alt jeg kan få av fornøyeligheter, sier Solstad.

Den norske forfatteren som fyller 81 i sommer har de siste årene blitt litterær superstjerne utenfor Norge, men nå har det tatt helt av i Tyrkia.

– Solstad har fått mye oppmerksomhet internasjonalt, ikke minst i USA og Storbritannia. Blant beundrerne hans finner man forfattere som Haruki Murakami, Lydia Davis og Peter Handke.

– Men det er ikke noe land det selges så mange bøker av ham i som Tyrkia. Det er helt eksepsjonelt, sier Solstads litterære agent Henrik Francke til VG.

Visste? Solstad på The New Yorkers kåring av fjorårets 14 beste bøker

LIVETS FORNØYELIGHETER: Dag Solstad med vind i håret og vin i glasset i Istanbul – der køene har vært lange for å få Solstads signatur.

Romanen «Genanse og verdighet» kom opprinnelig ut i 1994, men ble først oversatt til tyrkisk i 2019.

Siden dette er boken trykket i hele 13 opplag i Tyrkia – og solgt i over 33.000 eksemplarer.

– Et så høyt salgstall er helt enestående i et hvilket som helst land – også i Norge, sier Solstads forlegger Ingeri Engelstad i Oktober.

Hun er nå på plass i Istanbul sammen med Dag Solstad – og kan fortelle om fulle hus og lange signeringskøer.

SIGNERINGSKAOS: På alle arrangementene Dag Solstad har deltatt under litteraturfestivalen i Istanbul, har det vært fullt hus og lange signeringskøer.

– Her svermer alle rundt Dag – og han er virkelig superstjerne. Uten overdrivelse. Det er ikke mange norske forfattere som når ut så bredt.

– Til og med taxisjåføren trakk fram et eksemplar av «Genanse og verdighet» og ville ha Solstads signatur, forteller Engelstad.

Etter at «Genanse og verdighet» kom ut i Tyrkia i 2019, er også «Professor Andersens natt» og «Gymnaslærer Pedersens beretning» utgitt på tyrkisk og solgt i rundt 16.000 eksemplarer. Hans «Ellevte roman, bok atten» er akkurat kommet ut.

– Hvordan det oppleves? Det oppleves ... veldig stort. Jeg er veldig glad for å være her. Men nå ble jeg oversatt veldig sent i min karriere, så jeg har aldri definert meg i forhold til slike ting.

– Jeg oppfatter meg selv fremdeles som en helt vanlig norsk provinsforfatter, sier Solstad.

TRAVELT: Bare den siste uken har Dag Solstad gjestet Litteraturhuset i Trondheim, Lillehammer litteraturfestival og Istanbul. Kronprinsesse Mette-Marit er en av Solstads mange fans, og her er de to fotografert sammen i forbindelse med hennes litteraturtog i 2018.

På spørsmål om det kom overraskende på ham at han nå er blitt bestselgerforfatter i Tyrkia, svarer han slik:

– Det er nok litt uventet. Men jeg er en gammel mann som tar hver dag som det kommer, så sånn sett kommer ingenting som noen overraskelse på meg.

– Hvordan har det vært å møte tyrkiske lesere?

– Det gjør meg glad å møte så mange. Det er også mange unge lesere, og de er faktisk veldig oppegående.

I 2019 kom hans «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen» ut. Da var Solstad 78 år og mente at han egentlig hadde sagt nok.

Men romanen fikk terningkast 6 og VGs anmelder skrev: «Dag Solstads siste bok er en fulladet litterær energibombe!»

SKRIVER FOR ETTERTIDEN: Dag Solstad sier han skriver og skriver, men at det ikke vil komme ut før etter at han er gått bort.

Han har flere ganger uttalt at han har avsluttet forfatterskapet sitt. Det gjør han også nå:

– Jeg har avsluttet forfatterskapet. Jeg kommer aldri til å gi ut noe så lenge jeg lever.

– Men du skriver fortsatt?

– Jeg skriver og skriver. Men det kommer ikke ut før etter at jeg har gått bort.

– Da kan det komme hva som helst, men jeg får stole på at min kone holder litt kontroll på det, sier han.

– Det må være litt vemodig å tenke på?

– Nei, det er ikke vemodig, det er befriende.

Forlegger Ingeri Engelstad har ikke noe enkelt svar på hva Solstads Tyrkia-suksess skyldes.

– Jeg vet at oversetteren ivret lenge etter å få Solstad oversatt til tyrkisk, men det er jo et stykke derfra til at det treffer så bredt.

– Det handler nok om at det er stor litteratur som har en høy grad av gjenkjennelse uansett hvor den kommer fra.

Psst! Norske Per Petterson er også på plass under litteraturfestivalen i Istanbul, og ifølge forlaget er det også stor interesse for hans forfatterskap i Tyrkia.