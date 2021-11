10-ÅRSJUBILEUM: Her er forfatter Jon Fosse i Grotten høsten 2011 – da han var i ferd med å flytte inn i statens æresbolig etter å ha fått tildelt boligen av Kulturdepartementet i 16. mai samme år.

Fosse om senge-tabben: Klarte å be staten om luksusseng til 600.000 kroner

Jon Fosse (62) åpner opp om livet i Grotten – og den gangen han klarte å be staten om en luksusseng til over 600.000 kroner. Etter snart 100 år uten regler, skal det nå lages retningslinjer for Statens æresbolig.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

I år er det ti år siden Fosse fikk tildelt Statens æresbolig Grotten i Slottsparken i Oslo av Kulturdepartementet. Grotten ble i sin tid bygget på oppdrag fra Henrik Wergeland som flyttet inn i 1841 – og villaen ble æresbolig for kunstnere i 1922.

Staten via Statsbygg har i snitt hatt 500.000 kroner i årlige utgifter på æresboligen siden Fosse fikk den i 2011.

Nå etterlyser de retningslinjer for boligen.

– Det finnes ingen kontrakt, avtale eller husregler for Statens æresbolig. Det finnes heller ingen retningslinjer for hvem som skal betale for hva, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Statsbygg varsler at de sammen med Kulturdepartementet starter arbeidet med å få på plass tydelige retningslinjer for Statens æresbolig.

– Det er greit å formalisere forholdet mellom beboer, departementet og Statsbygg slik at vi regulerer rettigheter og eventuelle plikter som foreligger. Dette kan også omfatte spørsmål om borett for gjenlevende ektefelle og plassering av kostnader ved beboerskifte, sier Njaa Aschim.

Jon Fosse er Norges mest anerkjente dramatiker og forfatter internasjonalt – og har i flere år vært het kandidat til Nobelprisen i litteratur. Så nære skal han ha vært i år, at både Fosses forlag og svensk og norsk presse satt klare til å publisere vinnersaker.

NOBELPRIS-FAVORITT: Jon Fosses stykker blir spilt over hele verden, han har de siste årene gitt ut romansyklusen «Septologien» til fantastiske kritikker, og rykker hvert år stadig nærmere Nobelprisen. Her er han med kronprins Haakon under bokmessen i Frankfurt i 2019.

Teaterstykkene hans blir spilt over hele verden, og de siste årene har han gitt ut romansyklusen «Septologien». Siste bind «Eit nytt namn» kom ut i høst og fikk terningkast 6 – slik også andre bok «Eg er ein annan» gjorde i fjor.

Den ærverdige og verneverdige kunstnerboligen i utkanten av slottsparken ble tildelt Fosse etter at forrige beboer, Arne Nordheim, gikk bort i 2010.

Grotten har siden gjennomgått en nødvendig renovering for totalt 14,4 millioner. VG har sett nærmere på utgiftene staten ved Statsbygg har på boligen, og det dreier seg i snitt om 500.000 kroner i året.

Statsbygg bekrefter at Jon Fosse ikke har utgifter. Han betaler for eksempel ikke skatt for fri bolig, ikke strøm og heller ikke inventar. Alt vedlikehold og nødvendige reparasjoner tar Statsbygg seg av.

TILBAKE I GAMMEL DRAKT: Under den store rehabiliteringen av «Grotten» i 2014 fikk «Grotten» tilbake sin originale rosafarge – slik det var da Henrik Wergeland flyttet inn i 1841.

Går en tørketrommel i stykker, er det bare å varsle Statsbygg, så fikser de reparasjon eller innkjøp av en ny.

– Ja, i prinsippet gjør vi det. Det handler både om at dette er en kulturhistorisk bygning som vi passer på – og at dette er en ærestildeling som ikke skal utløse krav og utgifter. Statsbygg dekker i hovedsak alt det koster å kunne bo der. Nytt møblement, oppussing, vakthold, strøm, ja, det som er nødvendig, opplyser kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til VG.

GODT SAMARBEID: Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier samarbeidet med Grottens beboer er godt, men hun etterlyser nå klare retningslinjer for Statens æresbolig.

Hun understreker at det ikke er noe i korrespondansen eller samarbeidet med Jon Fosse som tilsier at han er en kravstor beboer.

– Nei, tvert imot kjenner vi ham som en nøktern mann gjennom alle disse årene, sier Njaa Aschim.

Men én e-post fra 2014 i korrespondansen mellom Statsbygg og Jon Fosse skiller seg ut:

Emnefeltet inneholder ordet «luksusseng», og i e-posten foreslår Fosse at det kanskje kan kjøpes inn en Vividus-seng fra Hästens til hovedsoverommet «om det er pengar til det».

I e-posten, som VG har fått innsyn i, legger Fosse også ved en link til Vividus-sengen – som er en av Hästens håndlagde toppmodeller.

Prislappen i 2014: 612.490 kroner.

I dag koster denne modellen 1,9 millioner kroner, får VG opplyst av Hästens.

– Dette er rimeleg vilt! Eg hadde ikkje eingong fått til å sova i ei så dyr seng, ler Jon Fosse i dag.

For sengen han hadde spurt om hadde en pris han ikke en gang visste var mulig at en seng kunne koste.

– Då eg på eit seinare møte fekk vita prisen, trudde eg ikkje mine eigne øyre, og det var sjølvsagt heilt uaktuelt at den senga skulle kjøpast, skriver Fosse til VG på e-post.

RIMELIG VILT: Det sier Jon Fosse om prisen på sengen han spurte om staten ved Statsbygg kunne kjøpe til hovedsoverommet i Grotten. Sengen viste seg nemlig å koste over 600.000 kroner.

Statsbygg bekrefter dette overfor VG.

– Det ble aldri kjøpt inn en slik seng. Prisen ble undersøkt, og den var så altfor høy til at det var aktuelt å tenke mer på, hverken for Fosse eller oss. Vi ble helt enige om å kjøpe inn andre og rimeligere senger, sier Hege Njaa Aschim.

I stedet kjøpte Statsbygg inn seng og madrasser for 28.000 kroner totalt.

Fosse selv føler behov for å utdype senge-tabben:

– Eg har alltid vore nøysam, og det kunne aldri falla meg inn å be om ei seng til over ein halv million kroner! Hadde eg kravt kjøp av ei slik seng, så hadde det vore reint ironisk meint.

– Så det var altså ikke slik at du gjerne ville ha en luksus-seng i Grotten?

– Eg fordrar ikkje slike luksuskjøp, og har aldri kjøpt noko slikt sjølv. Eg er rett og slett motstandar av det. Heile den historia er ei misforståing, vi ante ikkje kva senga kosta, forteller Fosse som sier at det ikke er riktig at han får alle møbler dekket.

– Statsbygg utstyrte «Grotten» med nokre jærstolar etter ynske frå meg. Alle andre møblar har eg skaffa sjølv, og eg går alltid for det billigaste.

OG DEN HELDIGE ER ...: Kulturminister Anniken Huitfeldt avslørte hvem som fikk tildelt Statens æresbolig i mai 2011. Ifølge Kulturdepartementet er det å ha et slikt sted bekostet av staten uttrykk for en æresbevisning og en anerkjennelse av et kunstnerskap av ypperste kvalitet. Kunstneren som disponerer statens æresbolig må ikke betale husleie eller vedlikeholdsutgifter.

De siste årene har Fosse økt inntektene og tjener gode penger på skrivekunsten sin. I fjor tjente han 4,9 millioner kroner, mens formuen økte fra 12,8 til 14 millioner kroner, ifølge skatteoppgjøret for 2020.

– Dersom du ser på inntekta mi for fleire år, vil du sjå at den er langt lågare og svingar mykje frå år til år. Den høge inntekta i fjor kom av at eg i fjor la ned eit aksjeselskap eg har hatt, og der eg mellom anna sette inn pengane eg tente då eg selde leilegheita eg hadde i Bergen i samband med at eg tok over «Grotten», opplyser Fosse.

Året før tjente han 1,4 millioner kroner, og i 2018 var inntekten på 2 millioner kroner.

– Det skurrar litt for meg at eg no har rimeleg god økonomi etter å ha vore fattig kunstnar i så mange år, og det er nok difor eg ikkje likar å bruka pengar: Ein gong fattig, alltid fattig, som det kanskje kan seiast.

– Når det gjeld dei høge årlege utgiftene til «Grotten», kan langtfrå alle tilbakeførast til meg. «Grotten» er trass alt ein av dei mest verneverdige husa i Noreg, og det kostar sjølvsagt sitt, sier Fosse.

USKREVNE REGLER: Jon Fosse har ikke merket noe til manglende retningslinjer og viser til at det har vært «uskrevne regler». – Men sjølv om alt har fungert fint fram til no, så er det nok ein føremon med klåre retningslinjer. Ikkje minst med tanke på framtida, slik at den som eventuelt tek over veit kva han eller ho går til, sier Fosse.

Han var i stor tvil om han skulle takke ja til å flytte inn i Grotten i 2011.

– Eg var skeptisk til om eg ville trivast i huset, men det har gått langt betre enn venta. «Grotten» er eit godt hus å bu i. Det er jo veldig «eksponert», men det gjev på forunderleg vis ein slags tryggleik til den som bur der. Og ikkje minst viktig er det at familien min trivst godt der.

For ham var det en forutsetning at han også skulle kunne bo i sine andre boliger, dels i en liten by utenfor Wien og i leiligheten utenfor Bergen.

– Elles hadde det ikkje gått greitt for meg å bu der, for å seia det slik.

GROTTEN-BEBOERE: Før Jon Fosse har det bodd tre kunstnere i Statens æresbolig: Dikteren Arnulf Øverland (f.v.) bodde der fra 1946 frem til sin død i 1968 (hans enke ble boende i huset frem til sin død i 1978). Komponist Arne Nordheim bodde der fra 1981–2010 (enken hans ble boende i et år etter hans død). Komponist Christian Sinding bodde der fra 1924–1941.

Etter at VG tok kontakt om Statens æresbolig, starter Kulturdepartementet og Statsbygg umiddelbart arbeidet med å lage retningslinjer for boligen. At det er behov for klare avtaler, viser også forvirringen som oppsto da VG spurte Kulturdepartementet og Skatteetaten om den som bor i Grotten skal inntektsbeskattes for fordelen det gir å ha fri bolig.

For først svarer Skatteetaten et tydelig ja på dette, men etter tre dager snur de helt:

– Skatteetaten har kommet til at tildelingen av Grotten skal anses som en hedersbevisning som faller innunder «ærespris utdelt av stat» i skatteloven, skriver Lene Marie Ringså i Skatteetaten i en e-post.

Skatteetaten bekrefter at de har endret oppfatning etter at VG tok kontakt om saken og at de vil oppdatere Skatte-ABC:

– Det vil si at det å bo i Grotten anses som skattefritt, sier Ringså.