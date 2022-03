EN AV FRANKRIKES BESTE: Virginie Despentes (f. 1969) brakdebuterte som forfatter med boken «Baise-moi», «Knull meg» på norsk, i 1993. I dag er hun en av Frankrikes mest anerkjente forfattere og satt i juryen til den prestisjetunge Goncourt-prisen fra 2016–2020.

Virginie Despentes’ feministmanifest: Harmdirrende oppgjør

Virginie Despentes klassiker «King Kong-teori» fra 2006 er nå oversatt til norsk - og er fortsatt et sterkt og provoserende forsvar for feminismen selv om noe er litt utdatert i 2022.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hun slo først gjennom med filmen «Baise-moi» (Knull meg) i år 2000.

Senere har franske Virginie Despentes gjort suksess, også her hjemme, med romantrilogien «Vernon Subutex» - som jeg ga terningkast 6.

Nå har det norske forlaget hennes valgt å utgi den fresende opprørte boken «King Kong-teori» fra 2006, i elegant timing opp mot 8. mars.

Boken er et feministisk manifest som gjør inntrykk på grunn av sitt sterke og hensynsløse oppgjør med den undertrykkelsen Despentes selv er blitt konfrontert med som fri kvinne i det franske samfunnet. Men noe av det hun etterlyser og utfordrer virker litt utdatert for en norsk leser 16 år etter at boken ble skrevet.

Hun skriver for de stygge, for kvinnelighetens filleproletariat, for de som ingen vil ha, skriver Despentes i bokens innledning.

Dette er en bok som har flere ærend. For det første stiller hun spørsmålet hvorfor den seksuelle revolusjonen fremdeles (i 2006) blir oppfattet som en trussel av mange. Selv skjønner hun ikke problemet, Virginie Despentes har ifølge seg selv alltid levd som en mann.

Hun har ligget med hundrevis av partnere, og aldri latt seg hemme av noe etablert kvinnesyn.

Men Despentes har også selv opplevd å bli voldtatt, og hun bruker denne erfaringen til å rette blikket mot et samfunn hun mener er rigget mot kvinnen. Voldtekt er ikke bare et gjennomgående motiv i vår kunsthistorie, det er del av et klart og tydelig politisk program som har til hensikt å undertrykke kvinner, skriver hun.

Det avspeilte seg i holdningen hun opplevde da «Baise-moi» hadde premiere i 2000. En gjennomkjønnet mottakelse som avviste kvinnens opplevelse av voldelig sex.

Mange vil nok finne det mest provoserende når Virginie Despentes skriver om sine egne erfaringer som prostituert.

Hun vil bak alt hykleriet som omgir prostitusjonen. For henne ble det å prostituere seg en måte å ta tilbake sitt eget kjønn. Hun likte det utprøvende ved «jobben», og hun likte til og med de fleste av kundene sine.

Samfunnets fordømmelse av prostitusjon mener Despentes også er en måte å kontrollere menns seksualitet på. Hun trekker i tillegg en parallell mellom skriving og prostitusjon. Begge deler handler om å løsrive seg, om å utsette seg for fordømmelse og utstøtelse.

Den egentlige volden i dag handler om samfunnets kontroll over kvinnen, skriver Despentes. Det er det lett å si seg enig i. Men kanskje er hun ikke like konsistent i sin samfunnsanalyse hele tiden, som når hun etterlyser flere kvinner i pornoindustrien. Jeg har vanskelig for å se dette som en gylden vei til reell kvinnefrigjøring.

Virginie Despentes tviholder på det hun selv kaller en punk-attitude.

Det er også her bokens tittel kommer inn i bildet. I filmen «King Kong» (2005) ble kjempeapen ifølge henne fremstilt som et ikke-kjønnet vesen som til slutt rev seg løs fra det siviliserte og heteroseksuelle samfunnet det var fanget i. Og med seg i denne flukten hadde apen filmens kvinnelige hovedkarakter. Så å si i sin hule hånd. Før de begge ble fanget inn igjen.

Boken munner ut i en kritikk mot kvinner som i maktposisjon er mannens allierte, og ikke minst i en kritikk av den kapitalismeskapte aggresjonen mot kvinner.

Virginie Despentes etterlyser også flere menn som skriver om maskulinitet. Det er her boken oppleves som mest utdatert. Ikke bare har det siden 2006 skyllet en bølge av nyfeminisme over den vestlige verden, båret frem av unge kvinnelige skribenter og samfunnsdebattanter. Vi har også sett en lang rekke mannlige forfattere som utforsker maskulinitet - og feminitet - i bøkene sine.

Innvendingene til tross, «King Kong-teori» er en bok som fremdeles gjør inntrykk. Og det er lett å slutte seg til forfatterens appellerende ord: «Feminisme er et kollektivt eventyr(...)Et verdenssyn, et valg.»

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk