Ragde kan sitt håndverk: Bokanmeldelse: Anne B. Ragde: «Hjerteknuseren»

NY BOK, NYTT FORLAG: Anne B. Ragde er tilbake med første roman etter siste bind i Neshov-serien, og det er en sympatisk roman, som på et par steder lett kunne havnet i farsen, for ikke å si i myra, men som reddes bokstavelig talt i land, av en forfatter som kan sitt håndverk.

Anne B. Ragde er på hyttetur denne gangen, i en roman som mer smaker av høst enn sommer, full som den er av vemod, uro og all den angst som et morshjerte kan romme.

Av Guri Hjeltnes

Det er to år siden Ragdes forrige roman, «Datteren», da hun i 2019 avrundet det store eposet om Neshov-folket på Byneset i Trondheim, publisert over en 15 års periode.

Mange har ventet og spurt seg – hva kommer nå?

Nå er svaret her: En sympatisk roman, som på et par steder lett kunne havnet i farsen, for ikke å si i myra, men som reddes bokstavelig talt i land, av en forfatter som kan sitt håndverk.

Romanen balanserer mellom det trivielle og det raffinerte, mellom flatt språk og Ragdes umiskjennelige understatements og gode miljøskildringer. Og Ragde kan skjøre og vanskelige familierelasjoner.

Jonetta er på tre ukers sommerferie langt fra folk. Hun elsker det rolige livet i den enkle sommerhytta, bading i tjernet, en tur etter molter, løse kryssord og dusje fra plasttanken på hytteveggen.

Men så blir det ingen avslappende ferie likevel. Den voksne sønnen Ragnar er med mor på sommerferie, og han legger ikke en finger i kors for å skape hygge og feriestemning. Tvert om, i mors øyne er han blitt en latsabb og slabbedask, som kaprer hyttas beste soverom, kontrollerer fjernkontrollen, gidder knapt å svare og snur døgnet. Og runker sengetøyet fullt i ett sett.

Ikke har han jobb, og regningene hoper seg opp, og Lånekassen etterlyser studier. Framstillingen av moren er nesten irriterende passiv i starten, der hun vasker tilsølte og stivnede plagg og lakener og serverer Ragnar i ett kjør.

Hun savner den lille gutten som forsvant i den «hælvetes» puberteten.

Nå stenger han henne ute med grynt og har alkohol i rikt monn under senga.

Men så er det nettopp Ragnar og hans liv som gir romanen et vendepunkt, i det Jonetta sier ja til å være barnevakt en helg i byen, mens Ragnar vil være sammen med barnemoren på hytta.

Møtet med to små barn, med kos og klem og ønsker om å bli lest for og god mat, virvler opp atskillig energi og livsfutt i Jonetta. Men så vris helgen i overraskende retning, og her må vi nesten stoppe for ikke å spolere for leseren.

Helt enkelt lurer leseren en sted om vi ender i en krimbok, inntil vi langsomt spinnes inn i forholdet mor-sønn og i livet selv. Alt innpakket i et en rekke skildringer av en mor som tvangsmessig skurer sengetepper og ryer, svømmer i tjern og vandrer på myr, lager enkel hyttemat og utviser en totalt irrasjonell adferd i en dramatisk situasjon.

Anne B. Ragde har et stort publikum fanget opp over en 30 års periode som produktiv forfatter. De trofaste vil nok bli glad i også denne boken. Men det er nok en «mellombok».

«Hjerteknuseren» er Ragdes første utgivelse på Strawberry Publishing. Denne anmelder har liten tro på Jonetta som følgesvenn videre. Men boken satte mang en tanke om familierelasjoner i sving.

Ragde vet hvordan man gjør det.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes