SKREMT: Maja Lunde blir skremt hver eneste dag av hvordan det står til med helsen til jorden. Foto: Frode Hansen

Maja Lunde: – Uforståelig at noen ønsker seg ny «supersommer»

Samtidig som Maja Lunde (43) troner øverst på den tyske bestselgerlisten med «Blå», har «Bienes historie» ligget over to år sammenhengende på de tyske boklistene. Og til høsten kommer tredje boken i klimaserien: «Przewalskis hest.»

Nå nettopp







Det er bare å lære seg uttalen først som sist: Per-se-wal-skis hest!

– De jublet vel ikke akkurat på markedsavdelingen for tre konsonanter på rad, men det kunne ikke bli en annen tittel. Så jeg får håpe de norske leserne lærer seg den, eventuelt får de bare si «den hesteboken til Lunde».

Og mens vi venter på det som blir den tredje boken i Maja Lundes klima-kvartett, hevder de første bøkene seg på lister verden over:

Den første boken «Bienes historie» har nå ligget over to år sammenhengende på den tyske bestselgerlisten (både hardback og pocket) – og forrige uke gikk andreboken «Blå» helt til topps i Tyskland (på listen for Taschenbucher – påkostede pocketbøker) – der også «Bienes historie» ligger på en sjetteplass. I England havnet også «Bienes historie» på topp-ti-listen over de mest solgte oversatte bøkene i fjor (Jo Nesbø toppet de første to plassene).

– Nå skjer det så mye, så mange forskjellige steder, at jeg får ikke med meg alt. «Blå» blir storsatsinger i Storbritannia før jul og i USA i januar. Og mens jeg akkurat er ferdig med den tredje boken på norsk, leser jeg det engelske manuset til andreboken – og er selv egentlig allerede i gang med å tenke på fireren. Så ja, det går litt i ball, ler Maja Lunde.

Husker du? Denne Maja Lunde-boken solgte aller mest i Tyskland i 2017

Og i 2018: Denne Maja Lunde-boken solgte aller mest i Norge

Nylig ble det også kjent at det er en stor TV-serie på gang i Hollywood. Det hotte produksjonsselskapet Anonymous Content, som blant annet står bak «True Detective», har kjøpt rettighetene til «Bienes historie».

Men tilbake til den hesten.

MAJAS BILDE: Maja Lunde tok selv bildet til forsiden av «Przevalskis hest» da hun gjorde research i Mongolia. Boken er den tredje i det som kalles Klima-kvartetten og kommer 20. september. Foto: Aschehoug

– Przewalski var en polsk-russisk oberst som i 1880-årene var på jobb i Mongolia – og fikk et skinn og en hodeskalle fra en hesteart ingen før hadde sett maken til. Flere hester ble etter hvert fanget og de viste seg å være sanne urhester, opphavet til alle andre hester, og en art man trodde var utdødd. Dette var litt som å finne enhjørninger, forteller Lunde.

Utover 1900-tallet ble alle villhestene i Mongolia utryddet, bare noen få overlevde i europeiske dyrehager, men disse ble bombet under krigen.

les også Bakgrunn: Maja Lundes historie om et helt år på den tyske bestselgerlisten

– Etter krigen startet man imidlertid et prosjekt for å gjenreise arten – og i 1992 ble hestene reintrodusert i Mongolia. De hestene som nå finnes i verden stammer fra 13 gjenlevende individer, forteller Lunde.

Nå har historien funnet veien til romanen «Przewalskis hest», og som i «Bienes historie» og «Blå» er det tre hovedfortellinger satt i tre forskjellige tidsepoker: Starten av 1880-tallet i Mongolia og Russland, andre verdenskrig i Tyskland og Norge i 2064. Samt Mongolia i 1992.

Fremtiden som skildres er den samme som i «Blå» og «Bienes historie».

– Det har vært en naturkollaps, det er global oppvarming og veldig mange er på flukt. Vår moderne verden slik vi kjenner den i dag, har brutt sammen. De som har lest de to første bøkene, vil se hvordan bøkene henger sammen – og hvordan dette er tenkt som et stort puslespill med mange biter, sier Maja Lunde som er glad for at folks klimabevissthet er helt annerledes i dag enn da hun startet å skrive «Bienes historie» i 2013.

DYSTER FREMTID: Maja Lunde avslører at vi får vite hvordan det har gått med en person vi ble kjent med i «Blå» i tredjeboken «Przevalskis hest». Og fremtidshistorien i boken er like dyster som i «Bienes historie» og «Blå». Foto: Frode Hansen

– Da var det ikke mange som snakket om klima på den måten vi gjør nå. Folk har forandret seg, men så er det jo også blitt mer og mer prekært. Naturen viser oss at vi ikke kan fortsette slik vi har gjort – for det fører til klima- og naturkrise. Og den krisen er NÅ!

I fjor sommer ble hun redd.

– Fjorårets tørkesommer viste også oss i Norge at klimaendringene er her. Det var deilig med sol og varme, men helt, helt feil at det aldri kom regn. Jeg er forbauset over hvorfor mange i Norge, også i mediene, fortsatte å snakke om «supersommer», mens de aller fleste andre land snakket om krisesommer og hadde avisoverskrifter som «The world is burning». Og det er i alle fall helt uforståelig for meg at noen nå går rundt og ønsker seg ny «supersommer».

Sjekk VGs boktips til ferien: 10 perfekte sommerbøker!

Selv har hun klima i bakhodet hele tiden – i alle små og store valg – og oppfordrer alle til å øke bevisstheten.

– Du kan blant annet spise mer grønnsaker og mindre kjøtt, ta sykkelen fremfor bilen, droppe flyreiser, ikke kjøpe nye ting selv om de er på salg, handle brukt og spise opp middagsrestene. Hvis vi tar alle disse små tingene og ganger det opp med oss alle, så blir

forskjellen enorm, sier Lunde.

Du kan spise mer grønnsaker enn kjøtt, ta sykkelen fremfor bilen, droppe flyreiser, ikke kjøpe ny genser selv om det er billig, kjøpe brukt, spise opp middagsrestene, droppe papp og plast. Hvis vi tar alle disse små tingene og ganger det opp med oss alle, så blir

forskjellen enorm, sier Lunde.

les også Maja Lunde skrev TV-kontrakt for «Bienes historie»

Sammen med familien har hun kommet frem til at de kan dra på maks én ferietur med fly i året.

– Vi snakket om hva vi synes er greit, og kom fram til én årlig ferietur med fly i Europa som øvre grense. Det blir altså ingen helgeturer på meg, og det synes jeg ikke er noe stort offer. Jeg flyr uansett for mye i jobb, selv om jeg prøver å kutte hardt også der, sier Maja som også forteller at familien kjøper det aller meste brukt av møbler og elektro.

Til og med mobiltelefonen er kjøpt brukt på Finn. Og det til tross for at hun har tjent seg rik på klimabok-suksessen – som ifølge Oslo Literary Agency for lengst har passert én million solgte bøker. I tillegg tjente hun flere millioner kroner bare på noen uker før jul i fjor med barneboken «Snøsøsteren». Det Lunde har brukt noe av pengene fra boksuksessen på, er å kjøpe nytt hus med større hage til familien i samme nabolag på Godlia i Oslo.

Husker du? Hun solgte bøker for to millioner kroner i uken

– Jeg har fått plass til ordentlig grønnsakshage. Og endelig eget kontor. De forrige bøkene ble skrevet i et kott i kjelleren. Det er godt å ha fått et skikkelig arbeidsrom. For øvrig er det et ganske vanlig hus. Vi har hverken svømmebasseng eller søyler, ler hun.

Og dealen med Hollywood er gullkantet. Maja er selv executive producer – og nylig hadde hun et superhemmelig møte med produsent Keith Redmon på et bakrom på Grand Hotel. Ellers er hun veldig fornøyd med at Laurene Powell Jobs, kona til avdøde Apple-guru Steve Jobs, som eier en stor andel av aksjene i produksjonsselskapet, er både sterkt klimaengasjert og svært positiv til «Bienes historie».

Les den ekstatiske anmeldelsen av «Snøsøsteren»

– Ja, alt dette er surrealistisk. Anonymous content, det er jo visstnok det aller kuleste som finnes i Hollywood nå, og de vil satse stort på serien. Og jeg blir jo helt satt ut – for når det snakkes om skuespillere og regissører – så slenger de rundt seg med de største navnene i bransjen. Det er liksom bare helt naturlig for dem at det skal bli en eller annen George Clooney eller Leonardo DiCaprio – som jo for meg høres fullstendig hypotetisk ut.

– Har du selv noen drømmeskuespillere i tankene?

– Nja, jeg har jo det. Altså jeg ser har alltid tenkt at George i «Bienes historie» har noe Tom Hanks-aktig over seg. Og ja, hvorfor ikke bare drømme om de jeg selv synes er flinkest i verden: Meryl Streep, Cate Blanchett og Emma Thompson!

Publisert: 02.07.19 kl. 08:28