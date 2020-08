OPPFØLGER TIL «TANTE ULRIKKES VEI»: Zeshan Shakar (37) er ute med sin andre roman, som tematisk er en oppfølger til supersuksessen «Tante Ulrikkes vei». Foto: Maud Lervik

Les den i ett sug! Bokanmeldelse: Zeshan Shakar: «Gul bok»

Zeshan Shakar står fram som en forfatter av de sjeldne: Han har et rikt stoff fra ulike kulturer, setter et skarpt blikk på omgivelsene og skriver med humor, alvor og varme.

Romanen «Gul bok» innbyr til lesning i ett sug.

Etter suksessen med «Tante Ulrikkes vei» er dette er den såkalte vanskelige andreboken for Zeshan Shakar. Men den testen har han tilsynelatende ikke hatt noen problemer med.

«Gul bok» fremstår gjennomarbeidet og inspirerende skrevet, samtidig som Shakar viser fram et åpenbart skjønnlitterært talent.

«Gul bok» Forfatter: Zeshan Shakar Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 287 sider Pris: 379 kr Vis mer

Her er vakre vendinger og overraskende metaforer, små og store tråder som nennsomt veves sammen, gode replikkvekslinger og lavmælte scener, sosiale og kulturelle forskjeller i fleng, samt en herlig detaljrikdom fra musikk, teknologi, slang og språk blant unge på hovedstadens østkant, og treffende observasjoner fra regjeringskvartalet.

Alt i en liten, raffinert roman.

Det handler om den nyutdannede økonomen Mani som får jobb som rådgiver i Y-blokka i Omsorgsdepartementet og bor i leilighet på Haugenstua med sin far, en førtidspensjonert taxisjåfør. Moren er død.

Mani har kjæresten Meena og regner med at de skal gifte seg en gang – når familiene en gang får vite om forholdet. Nå kjører han henne til blindsonen foran familiens hus på Høybråten for et stjålent kyss, ellers lyver de på hver sin kant og stikker unna en natt iblant. Faren peprer Mani med oppringninger og meldinger, evig bekymret.

Zeshan Shakar slo igjennom i 2017 med den kritikerroste «Tante Ulrikkes vei», en oppvekstroman – noen kalte den for den store innvandrerromanen – som han fikk Tarjei Vesaas-debutantpris for og mye annen heder.

Ja, og så massiv oppmerksomhet ble det at han på et tidspunkt måtte avvise opptreden hos Skavlan, Lindmo og i Nytt på nytt. Han hadde jo full jobb, familie og to barn og et A4-liv, som han sa i et intervju.

«Gul bok» har i seg temaer fra Shakars første bok, men er en selvstendig roman om en litt naiv Mani ute i verden – virvlet inn i yrkesliv, kjærlighetsliv og kulturelle spenn og spenninger.

Handlingen utspiller seg mellom 2010 og 2012, med bomben 22. juli 2011 som et omdreiningspunkt i romanen, med noen avstikkere bakover i tid, til hendelser i Manis familie og til kritiske øyeblikk i livet til «crewet» fra ungdomsskolen på Haugenstua, en litt skakkjørt gjeng, en av dem død av en overdose.

Mani holder kontakten med de gamle vennene, samtidig som han strever hardt med å lære seg kulturen og horisonten til sine kolleger i departementet. Han sluker Politisk kvarter, Dagsnytt 18 og aviser, mens Meena presser ham til å leie leilighet på Oslos vestkant og drømmer om Dubai. I dette krysspresset arbeider Mani med statsbudsjettet, kalt Gul bok, Prop. 1., noe han trives mer og mer med.

Romanen «Gul bok» er en sjeldenhet med sine velskrevne detaljer fra livet i forvaltningen, opplagt morsomt lesestoff (også) for departements- og direktoratsansatte, og for studenter i statsvitenskap! Statsbudsjett, saksgang og avveininger er nitid beskrevet – med glimt i øyet.

Mani blir en lojal og stolt byråkrat i offentlig forvaltning – selv om lønnen er lav og venner skryter fra det private næringsliv. Han avviser standpunkt som kolleger mener han burde ha med sin minoritetsbakgrunn, han opplever at de andre ikke skjønner hvem han er. Mani er på vei opp den sosiale rangstigen, med små og store kulturkollisjoner og verdivalg underveis.

Zeshan Shakar er en annerledes og spennende stemme som man bare glede seg til i kommende år.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes

