Rivertonprisen til Jo Nesbø – 23 år etter første gang

«Jøss, er det så lett å være best?» tenkte Jo Nesbø da han fikk prestisjekrimprisen Riverton for debutboken «Flaggermusmannen» i 1997. Men det skulle gå 23 år før krimkongen fikk prisen igjen!

I dag ble Jo Nesbøs 12. Harry Hole-roman «Kniv» kåret til fjorårets beste krimroman – og Nesbø mottok Rivertonprisen på Litteraturhuset.

– Det er helt enkelt en suveren beherskelse av mordets enkle kunst, skriver Rivertonjuryen i sin begrunnelse der de også bruker ord som «elegant utformet», «glitrende», «uhyre mangfoldig og rik» og «uhyre intelligent» i sin beskrivelse av boken som de kaller et nytt høydepunkt i rekken med Harry Hole-bøker.

Selv er Jo Nesbø mer ydmyk i dag enn han var da han fikk prisen for sin debutbok.

– Jeg fikk prisen for debutboken mi for 23 år siden, og jeg kan huske at jeg tenkte «jøss, er det så lett å være best?». Nå vet jeg jo at det ikke er det, så sånn sett er det vel mer stas nå, sier Jo Nesbø som er glad for å motta prisen for Harry Hole-bok nummer 12.

– Det er veldig fint. Det er en anerkjennelse fra kolleger og en bekreftelse på at «Kniv» er en ganske bra bok.

– Hva sier det om Harry Hole?

– Tja. At han som romanfigur er slitesterk, i alle fall, sier Nesbø til VG.

– Hva sier det om norsk krim at det er den 12. boken i en serie som blir kåret til årets beste, kommer det ingen etter deg?

– Jeg vet ikke om denne tildelingen spesielt sier noe, men generelt ligger norsk krimlitteratur på et høyt internasjonalt nivå, sier Nesbø som egentlig har vært fornøyd med de fleste av sine bøker, men har vært ekstra fornøyd med nettopp «Kniv».

Også i fjor gikk prisen til en erfaren krimforfatter som hadde vunnet prisen tidligere.

– Hva som er best er selvfølgelig sterkt subjektivt. Ikke alle, men de de fleste bøkene jeg har skrevet har jeg vært fornøyd med, og de fleste av dem har jo ikke vunnet Rivertonprisen. Men at akkurat «Kniv» får prisen, kan jeg forstå, hvis det er lov å si det sånn, ler han.

Nylig fikk han også anerkjennelse for nettopp denne boken da The Times kåret «Knife» til en av tiårets beste krimbøker.

Flere Harry Hole-bøker?

Så hvordan fortsetter nå denne sagaen om Harry Hole? Sist vi snakket sammen, sa Nesbø:

– Vi får se. Da vi forlater Harry i «Kniv» sitter han på Gardermoen, hans liv er i ruiner – og han ser opp på avgangstavlen og alle avganger som går til Bangkok, New York, Milano, Bergen og Molde. Han vet ikke hva han skal gjøre, så han triller en terning. Så det jeg kan si, er at den terningen triller fortsatt. Jeg vet ikke hva den havner på.

Men hva er stoda nå, har terningen landet for Harry Hole?

– Terningen triller fortsatt. Jeg er i gang med et par prosjekter, men ingen av dem er Harry Hole-romaner.

I stedet finpusser han på den enkeltstående krimromanen «Kongeriket» som kommer til høsten (og som tidligere har gått under navnet «Innbyggere: 990»).

NY KRIM: Her er coveret på krimboken Jo Nesbø kommer med til høsten.

– Den handler om to brødre som gjenforenes i fjellbygda hvor de vokste opp. Den ene driver bensinstasjonen, den andre er kommet hjem sammen med den nye kona si for å bygge et spa-hotell. Broren forelsker seg i svigerinnen si. Og ingen vet akkurat hvordan foreldrene deres døde. Men den nye lensmannen har begynt å snuse på gamle spor.

Til nå har man trodd at foreldrene døde i det som kan virke som en bilulykke, de kjørte utfor et stup i en Cadillac – som fortsatt ligger der. Men så dukker det hemmeligheter opp fra fortiden: Hva var det egentlig som skjedde med moren og faren?

Uten sosial kontakt

Nesbø mottok i dag sin andre Gylne revolver under Rivertonprisutdelingen på Litteraturhuset i Oslo – noen uker for sent på grunn av coronautbruddet. For Jo Nesbø har ikke corona forandret hverdagen i særlig grad.

– Nei, jeg er nok heldigere stilt enn de fleste, jeg har hjemmekontor og er uten sosial kontakt både med og uten corona-restriksjoner, sier Nesbø.

Psst! I 2016 mottok Nesbø også Rivertonklubbens ærespris for særlig innsats for norsk krimlitteratur både her hjemme og utenlands.

