Boktips: Her er fem bøker Anniken Jørgensen elsker

Hun skapte en bestselger med boken «Bare en natt til», og i sommer kommer hun med en roman om angst. Men hvilke bøker elsker Anniken «Annijor» Jørgensen selv?

Under corona-utbruddet har blogger og instagrammer Anniken Jørgensen stort sett slappet av og lest bøker. Hun tror bøker kan hjelpe mennesker - og hun er også sikker på at hennes egne bøker kan hjelpe andre: Les mer om det og hennes nye roman her!

Og da vi spurte bloggeren om hvilke bøker hun ville tipse VG-leserne om, fikk vi raskt svar:

Her er fem bøker Annijor elsker:

«The diary of an oxygen thief» av Anonymous

Har vært min favoritt siden jeg startet å lese bøker. Den er sterk, og noen ganger føler jeg den beskriver meg selv. Boken er skrevet av en anonym forfatter, og det virker ennå ikke som han er blitt avslørt. Den er sær rar og utenom det vanlige! Og handler så klart om livet, og kjærligheten og alle de feilene man gjør på veien. Boken ble utgitt i Nederland i 2006 og det sies at det er en selvbiografi. Bokens popularitet toppet seg i 2016 da den skal ha vært på Amazons topp 20-liste over mest solgte bøker. Ikke utgitt på norsk.

Khaled Hosseini: «Tusen strålende soler»

Jeg gråt, herregud jeg gråt. En av mine favorittbøker noensinne. Handler om forskjellene i samfunnet og kvinner i islam. Det store utland, og en ung kvinne som blir mishandlet - med spesielt fokus på Afghanistan som er forfatterens hjemland. Boken fikk terningkast 6 i VG da den kom i 2007 - fire år etter gjennombruddet med «Drageløperen». Både «Drageløperen» og «Tusen strålende soler» er noen av de aller mest solgte bøkene i Norge gjennom tidene.

Sally Rooney: «Alle andre»

Æææ, alle ungdommer må lese denne?! Så fin, vakker og gøy å lese. Klarte ikke legge den fra meg! Handler om usikkerheten i seg selv, å være annerledes og kjærligheten som alltid finner tilbake. Boken ble i 2018 kåret til årets roman i Irland - forfatterens hjemland. Nå skal «Alle andre» bli TV-serie på BBC!

Mattis Øybø: «Elskere»

Ahhhhh, vet ikke hvor jeg skal begynne. Denne var så fin. En av mine store favoritter. Handler om 22. juli, og de andre tingene som skjedde denne dagen. I helt andres vanlige liv, og hvordan det preget kjærligheten. Boken er norske Mattis Øybøs fjerde roman - og ble i 2016 kåret til en av årets beste bøker i VG.

Eline Lund Fjæren: «Forbruk i september»

Her kan man lese to forskjellige perspektiver av en og samme sak. Han tar med en jente hjem, et one night stand. Og hvordan vi ser på det hele. Superfin! Eline Lund Fjæren var bare 19 år da hun debuterte med «Ung kvinne, voksen mann» i 2013 - og dette er hennes tredje roman. Kom ut i 2018.

Publisert: 25.04.20 kl. 11:59

