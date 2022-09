PERSONLIG BOK: Ingebrigt Steen Jensen kommer med bok om bare to uker. Her forteller han om sykdommen som det siste året som har snudd livet på hodet.

Ingebrigt Steen Jensen i ny bok: Skriver om egen Alzheimers sykdom

For ett år siden fikk Ingebrigt Steen Jensen (67) Alzheimers diagnose, og boken «Før jeg forsvinner» er historien om å leve med det han kaller «skammens sykdom».

Boken kommer ut allerede 5. oktober, bekrefter Ingebrigt Steen Jensen overfor VG.

– Det stemmer at jeg har skrevet en bok sammen med forlegger Kjetil Kristoffersen. Vi har jobbet tett sammen om dette, sier Steen Jensen.

Hverken boken eller sykdommen som har rammet den kjente reklamemannen og forfatteren er tidligere omtalt i mediene.

– Boken handler om at jeg fikk Alzheimers diagnose for snart et år siden. Jeg har skrevet meg gjennom dette året. Det er greia, sier han til VG på telefon – og henviser til forlegger Kjetil Kristoffersen for mer informasjon om boken.

I Kristoffersen publishings bokomtale av «Før jeg forsvinner» skriver Ingebrigt Steen Jensen at dette er historien om å leve med Alzheimers sykdom:

NY BOK: Reklamemannen, forfatteren, Stabæk-tilhengeren og foredragsholderen Ingebrigt Steen Jensen kommer med bok om egen sykdom allerede 5. oktober.

«Om angsten, om tanken på at jeg snart skal dø, ikke får følge jentene mine opp kirkegulvet og ikke se barnebarna mine vokse opp. Om å innse at jeg vil bli en belastning for mine nærmeste.»

Han kaller det «skammens sykdom».

«Den vi ikke snakker om – ikke engang i bisettelsen. Men vi har ingenting å skamme oss over. Vi har ikke røkt, drukket eller ligget på sofaen mer enn alle andre.»

I forlagets tekst om boken kan vi lese at dette er virkeligheten for hundre tusen mennesker og trolig nærmere en million «pårørende». I boken utfordrer Steen Jensen oppfatningen om at det ikke finnes noen kur som virker:

«I denne boken følger jeg min egen sykdom gjennom det første året og kjenner at en annen historie er mulig. Den handler om å bruke all energi på det som gjør meg glad (og det er mye!) og unngå alt som skaper angst, uro, press og sorg.»

Ingebrigt Steen Jensen har skrevet flere bøker, blant annet bestselgeren «Ona Fyr» som solgte i vanvittige 140.000 eksemplarer.