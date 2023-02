TIDENES MEST SOLGTE: Jojo Moyes’ «Et helt halvt år» er tiårets mest solgte roman i Norge. I dag verdenslanseres hennes nye roman «I dine sko».

Ny Jojo Moyes-roman: Fengende, fiks og festlig

Velkommen til Jojo Moyes nye feelgood roman. Et ukomplisert overskudd av en bok, fengende, fiks og festlig.

Få kan skrive underholdningsromaner som Jojo Moyes.

Hun har solgt over 40 millioner eksemplarer internasjonalt, og hennes «Et helt halv år» er ifølge Bokhandlerforeningen det siste tiårets mest solgte bok i Norge.

Når hun nå er klar med ny roman – lanseres den samtidig i store deler av verden torsdag 2. februar. Den norske tittelen er «I dine sko», og boken er som vanlig godt oversatt av Eva Ulven i et fint flytende språk.

På engelsk er tittelen «Someone Else’s Shoe», og det er hva det handler om: En annens sko, og ja, en annens liv.

Storyen starter med et enkelt grep.

«I dine sko» Forfatter: Jojo Moyes Oversatt av: Eva Ulven Sjanger: Roman

To kvinner i London er på treningsstudio, en er en søkkrik amerikansk kvinne med et eventyrlig luksusliv, den andre en britisk kvinne som sliter med traurig jobb og familieliv.

Sliteren Sam Kemp får ved en feiltagelse med seg rike Nisha Cantors bag etter treningen – en dyr Marc Jakobs bag som inneholder en Chanel-jakke og et par sko med «himmelhøye» hæler, det er Christian Louboutin-slingback i rødt krokodilleskinn. Nisha får Sams simple bag med klær og sko, med det hun mener er ganske triste saker.

Og dermed snubler de to kvinnene ut i livet – og i en sprø og sjarmerende historie.

SUKSESSFORFATTER: Jojo Moyes, her fotografert i London i 2017.

Sam må rett ut for å kapre kunder for Grayside trykkeritjenester, og da hun tar på seg de røde Loubotin-skoene, da kommer avtalene!

Det er her underholdningssjangeren blir i overkant enkel, for luksusskoene blir vendepunktet for en bevisstgjøring for Sam.

Hun har en jobb med en sjef som peser henne, en arbeidsløs mann som sover dagen lang og knapt klarer å lufte bikkja, og foreldre som maser på henne. Skoene gir Sam «power» i yrkeslivet og på pub, men skaper usikkerhet hjemme.

For amerikanske Nisha faller verden i grus når hun forlater treningsstudioet. Hun avvises på luksushotellet Bentley der hun og ektemannen er booket inn i en luksussuite. Ektemannen sperrer alle kort og svarer ikke på mobil.

Og her tar storyen av, Sam kjemper for jobb og familielivet. Nisha jakter på penger for å leve, tar en jobb nederst på stigen på Bentley hotell, frådende av sinne på ektemannen som lar sin elskerinne bruke Nishas dyre garderobe.

Kan du ikke snobbete motehistorie, får du den her i Moyes humoristiske utpensling og snert.

Nisha havner blant ulovlige innvandrere og britisk underklasse og møter menneskelig varme og sympati hos kvinner som ikke eier nåla i veggen, men har flust av overskudd og myndighet og verdighet. Sam på sin side vokser når hennes liv endres.

Og de to kvinnene møtes selvsagt, for Nisha jakter aggressivt på skoene.

Hva er det med skoene? Moyes nøster opp alle tråder hun har lagt ut, og det ender – ikke uventet – godt.

Jojo Moyes fletter de to kvinnelivene sammen, som bare Moyes kan, i det som utvikler seg til et hjertelig kvinnefellesskap og tilhørende herligheter og en listig plan.

Det er ingen tungvekter i litteraturhistorien dette, her er menneskene inndelt i gode og onde, det er smerte og hjerte, og det er lettlest og lettbent Moyesk, men morsomt og fornøyelig.

Det er underholdning, og trolig nok en bestselger.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes