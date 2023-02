VIL IKKE ENDRE: Gyldendal ønsker ikke å ta inn alle endringene som er omtalt i britiske medier.

Gyldendal snur: − Uaktuelt å ta inn alle endringene

Roald Dahls norske forlag Gyldendal sier nå at de er kritiske til de omfattende endringene som gjøres av Roald Dahls bøker på engelsk.

– Vi stiller oss kritisk til omfanget av de endringene som nå er tiltenkt det britiske markedet, sier forlagssjef for barn og ungdom i Gyldendal Litteratur, Eva Thesen, i en e-post til VG.

Hun utdyper følgende:

– Vi kjenner også på en uro i forhold til den utviklingen vi ser. Det er uaktuelt å ta inn alle de endringene vi nå ser omtalt i britiske medier, sier Thesen.

Det var avisen The Telegraph som brakte nyheten om at forlaget Puffin og rettighetshaverne til Roald Dahl har gjort hundrevis av endringer i Roald Dahls barnebøker.

Bøkene skal rett og slett renskes for krenkende språk – etter at såkalte «sensitivitetslesere» på oppdrag fra forlaget har gått gjennom forfatterskapet.

ENDRES: Roald Dahl døde i 1990, 74 år gammel. Nå rensker hans eget forlag bøkene hans for krenkende språk.

Til nå har Gyldendal ikke villet uttale seg om hva de synes om endringene. Søndag bekreftet de at de vil følge opp endringene i tråd med linjen som blir lagt av rettighetsforvalteren Roald Dahl Story Company. Mandag presiserte de at endringene foreløpig kun er for det britiske markedet.

Både det spanske, nederlandske og franske forlaget til Roald Dahl har uttalt at de ikke vil foreta endringer.

Gyldendal sier nå at de vil gjøre det klart for rettighetshaverne at de ikke ønsker å ta inn alle endringene.

– Det vil være vårt utgangspunkt i vår videre dialog med rettighetshaverne. Vi er ennå ikke om bedt om å gjøre endringer for norske utgaver, men dersom det kommer, anerkjenner vi selvsagt det ansvaret vi har for å sikre at verkenes intensjoner blir godt ivaretatt i en norsk kontekst, sier Eva Thesen.

Anne Holt: – Flaut

Gyldendal-forfatter Anne Holt er en av de som har reagert kritisk på det som nå skjer med Roald Dahls barnebokklassikere i Storbritannia.

«Det er overgrep mot teksten, en forbrytelse mot forfatteren», skriver hun i en kronikk i Aftenposten. På Facebook har hun stilt følgende spørsmål om sitt eget forlag:

«Si meg, hvor ER Gyldendal her?»

KONTAKTET FORLAGET: Anne Holt er sterkt kritisk til sitt eget forlags håndtering av Roald Dahl-saken.

Til VG bekrefter Anne Holt at hun har vært i kontakt med forlaget de siste dagene.

– Det har jeg, og jeg er glad for at de nå reagerer slik de burde har reagert for mange dager siden. Dette er en sak som er av stor prinsipiell betydning, sier Anne Holt.

Hun forstår at forlaget har kontrakter å forholde seg til.

– Særlig amerikanske og britiske kontrakter kan være store og tunge. Men: Det finnes likevel prinsipper som burde slå i hjel enhver kontrakt, sier Holt og fortsetter:

– For meg handler det også om at ytringsfriheten står under et voldsomt press i hele verden. Vi ser en negativ utvikling. Da er det i hvert fall viktig at vi som har ytringsfrihet og det frie ord som plattform, har innarbeidede reflekser på dette.

– Det er rett og slett flaut at et forlag som Gyldendal ikke har det, sier Holt.