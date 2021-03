DANSK STJERNESKUDD: Danske Katrine Engberg (45) er ute med sin fjerde krimroman på norsk, og VGs anmelder mener «Vådeskudd» er noe av det beste han har lest på en god stund. Foto: Kjetil S. Andersen

God underholdning hele veien! Bokanmeldelse: Katrine Engberg: «Vådeskudd»

Fine persontegninger og gode miljøskildringer løfter denne danske krimmen opp fra den store grå massen.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Nå nettopp

«Vådeskudd» er Katrine Engbergs fjerde utgivelse på norsk, og boken er definitivt med på å bekrefte forfatterens plass i øvre halvdel av det skandinaviske krimhierarkiet.

Dette er solid, dansk kvalitet det aller meste av veien.

FAKTA: «Vådeskudd» Forfatter: Katrine Engberg Sjanger: Krim

Oversatt av: Monica Carlsen

Forlag: Strawberry

Sider: 348

Kr. 349 Vis mer

Liket av en ung mann blir en vakker morgen funnet i grabben til det store og ultramoderne søppelforbrenningsanlegget ARC i København. Er det snakk om levningene etter den nylig forsvunne 15-åringen Oscar Dreyer-Hoff? Hvis svaret er nei, hva er da identiteten til liket? Og hvor er det i så fall blitt av Oscar?

En klassisk forsvinningssak for etterforskerparet Jeppe Kørner og Anette Werner dette, og fra et ikke altfor originalt utgangspunkt klarer forfatteren Engberg å skape en både levende og engasjerende historie.

Det er ikke minst takket være gode og presise skildringer av det etter hvert ganske store persongalleriet som involveres i intrigen.

Fra den hemmelighetsfulle oppsynsmannen og hobbytaksidermologen (fugleutstopperen) Mads Teigen ved fortet Trekronor i København havn, til den mislykkede kunstneren Jennny Kaliban og videre til prosessingeniøren Kasper Skytte ved ARC. For ikke å nevne Oscars foreldre Henrik og Malin, som ser ut til å ha ganske mye å skjule for omverdenen.

Trådene mellom de involverte snor seg på mange og overraskende vis, i en handling som er smart disponert og rolig bygget opp.

Og enda er det plass til flere bifigurer som bidrar til å sette farge på handlingen, blant annet den nysgjerrige pensjonisten Esther de Laurenti som gjerne gir etterforsker Jesper Kørner gode råd.

Katrine Engberg har også en fin evne til å skildre ungdommer på troverdig vis, både gutter og jenter.

Riktignok tar forfatteren seg noen snarveier her og der, og tar i bruk enkelte ganske klisjepregede effekter. Slik som lange, skumle underjordiske ganger, eller rike hvite menn som arrogant tar seg til rette her i livet. Vi slipper heller ikke unna standardgrep som «snut med et trøblete privatliv», eller «kvinner som tiltrekkes av tause, mystiske menn».

Men dette er uansett god underholdning hele veien, og sakens oppklaring er både troverdig og samtidstilpasset.

Katrine Engberg er kort sagt noe av det beste jeg har lest av dansk krim på en god stund.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk