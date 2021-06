PRIVAT BEGRAVELSE: Lucinda Riley døde 11. februar. Familien skal holde en privat seremoni for Lucinda Riley, men det blir også en større offisiell minnestund til høsten. Foto: Astrid Waller

Lucinda Riley begraves i privat seremoni: Familien takker for støtten

Familien til Lucinda Riley ber om bidrag til forfatterens favoritt-veldedighet istedenfor blomster.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

Bestselgerforfatteren Lucinda Riley døde fredag 11. juni etter en fire år lang kamp mot kreften. Hun ble 55 år gammel.

Det vil bli holdt både en privat og en offisiell seremoni for forfatteren.

– Familien vil holde en privat begravelse nå, og til høsten vil det bli holdt en større og mer offisiell minnestund der jeg og forlagsfolk fra hele verden vil delta, opplyser salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell i Cappelen Damm til VG.

I forbindelse med begravelsen ber familien om donasjoner til organisasjonen Mary’s Meal i Lucindas minne.

«Mary’s Meals er en veldedighetsorganisasjon som leserne av «De syv søstre»-serien vet at Lucinda har støttet gjennom mange år», skriver de på Instagram.

Organisasjonen jobber for gratis skolemat og skolematprogram i flere av verdens fattige land og står daglig for over én million skolematmåltider.

Familien takker

I Instagram-meldingen takker samtidig familien for støtten de har mottatt etter Lucinda Rileys bortgang.

– Vi har hørt fra så mange lesere disse siste dagene. Tusen takk for alle de hjertevarme kondolansene. Lucinda betydde så mye for så mange, skriver familien videre.

FAMILIEN TAKKER: Her er Lucinda med mannen Stephen Riley utenfor huset i Norfolk. Foto: Nina Eirin Rangøy

Det var tidlig fredag morgen at den irske bestselgerforfatteren gikk bort. Hun etterlot seg mann og fire barn. Familien har i mange år hatt sin base i London, men hadde også et familiehjem i Norfolk.

– Vi er så lei oss for å måtte fortelle dere at Lucinda døde denne morgenen. Hun døde fredfullt omgitt av familien som betydde så mye for henne. Vi forstår at dette vil komme som et sjokk på folk flest som ikke var klar over at Lucinda har kjempet mot kreften i fire år, skrev familien i en kunngjøring.

les også Lucinda Riley er død

Den irske forfatteren opplevde en enorm suksess de siste årene med serien «De syv søstre» – også i Norge, der hun i fjor ble intet mindre enn den forfatteren som solgte aller mest bøker.

Hennes norske forlag Cappelen Damm mottok nyheten med stor sorg fredag formiddag, og salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell kan fortelle at kondolansemeldingene har strømmet på:

– Det har jo vært en enorm pågang på det vi har lagt ut i sosial medier til minne om Lucinda, og det har virket som en kondolanseprotokoll. Det som går igjen, er at mange lesere også føler at de har et nært forhold til Lucinda Riley som person. Hun fulgte opp folk hun møtte med personlige mail og var et varmt og tilstedeværende menneske, sier Gørvell.

Får vi slutten på serien?

Han har jobbet tett med Lucinda Riley og hennes forfatterskap i 10 år, og senest i mai intervjuet han Lucinda i forbindelse med lanseringen av den syvende søster-boken.

De snakket også om den åttende boken som skulle avslutte hele serien neste år, og nå knytter det seg stor spenning til om Lucindas mange lesere får vite hvordan eventyret om De syv søstre vil ende.

VERDENSLANSERING: Bare for én måned siden kom Lucinda Rileys syvende bok i serien «De syv søstre» ut over store deler av verden. Førsteopplaget i Norge var på hele 81.000 bøker – og boken har toppet Boklista siden. Bildet ble tatt av sønnen hennes Kit i den forbindelse Foto: Kit Riley

Den åttende boken skulle etter planen komme neste år, og her skulle leserne få historien om søstrenes far, Pa Salt.

Ifølge forlaget vil familien etter hvert ta en avgjørelse rundt hvordan materialet som foreligger, skal forvaltes. Lucinda Riley var kjent for å diktere bøkene sine på diktafon.

Hele fem romaner fullførte Lucinda mens hun kjempet mot sykdommen de siste fire årene, og i sjeldent åpenhjertig intervju med VG i 2019 fortalte hun om kreften.

Les intervjuet her: – Døden skremmer meg ikke

Denne uken topper Lucinda Riley den norske Boklista for femte uke på rad med «Den savnede søsteren» – den syvende boken i søsterserien. Boken topper også flere bestselgerlister rundt om i verden.

Les VGs anmeldelse av «Den savnede søsteren» her: Hjertevarmt!