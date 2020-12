SOLGTE MEST: Lucinda Riley, Lars Mytting og Kongen solgte mest bøker i Norge i år. Foto: Astrid Waller/Patrick da Silva Sæther

Årets mest solgte bøker: Hun solgte mer enn Nesbø og Kongen

Ingen over, ingen ved siden av: Irske Lucinda Riley (54) danket ut alle og solgte eller mest bøker i Norge i 2020. Sjekk hele lista her!

Publisert: Nå nettopp

Lucinda Rileys sjette bok i serien om de syv søstrene, «Solsøsteren», solgte mer enn alle andre bøker i Norge i 2020. Hun topper lista over mest solgte bøker – uansett sjanger og utgivelsesår – foran Lars Myttings roman «Hekneveven» og Harald Stanghelles bok om kong Harald, «Kongen forteller». Se hele lista nede i saken.

Krimkongen Jo Nesbø måtte dermed se seg slått av både kongen av Norge og dronningen av feelgood dette året. Lars Mytting får bli kongen av lista – med to bøker på topp 10.

Lucinda Riley jubler på e-post via forlaget:

– Det å ha skrevet den bestselgende boken i 2020 er helt spesielt for meg, sier Lucinda til VG.

Les VGs anmeldelse av boken her: Formidabel pageturner

Siste bok utsatt

Nå venter mange på den syvende og siste søstre-boken, men den kommer ikke første uken i januar som vanlig.

– Det har vært et spesielt vanskelig år for alle, og den neste boken, «Den savnede søsteren», skal publiseres noen måneder senere enn vanlig. I mai vil det bli verdenslansering samtidig i Norge og England, forteller Lucinda Riley.

VG kårer: Her er årets beste bøker

Den siste boken i serien har krevd ekstra mye av den irske forfatteren.

– «Den savnede søsteren» er mest komplekse boken jeg noensinne har skrevet, og det har krevd ekstra mye researcharbeid. Samtidig har jeg ønsket å gjøre den så perfekt som jeg kunne. Så jeg håper norske lesere kan unnskylde at den kommer i mai og ikke i januar.

Riley forteller at hun er spesielt glad for mottagelsen hun og bokserien har fått i Norge.

BESTSELGER: Den irske forfatteren Lucinda Riley (54) solgte aller mest bøker i Norge i 2020 – og hun takker alle sine norske lesere. Riley har nå solgt over 1,5 millioner bøker totalt i Norge. Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva

les også «Syv Søstre»-forfatter fikk kreft: – Døden skremmer meg ikke

– Min kjærlighetshistorie med Norge startet for mange år siden da faren min besøkte Norge og tok meg med på en innspilling av Griegs «Peer Gynt Suite». Da jeg ble invitert av Cappelen Damm til Norge på mitt aller første utenlandsbesøk som forfatter for 9 år siden, ble jeg like forelsket som min far i dette landet. Jeg bestemte meg også derfor at den andre boken i De syv søstre-serien skulle utspille seg i Norge, forteller Lucinda Riley som takker alle leserne i Norge.

Les VGs anmeldelse av den «norske» «Stormens søster» her!

Til sammen har hun solgt over 1,5 millioner bøker i Norge.

– Jeg vil virkelig si hjertelig takk til alle i Norge som er blitt med på «De syv søstre»-reisen med meg. Jeg sender min kjærlighet og de beste ønsker for et fredelig og positivt nyttår til dem alle.

... Og her er hele topplisten!

Kilde: Bokhandlerforeningen. Listen viser bøkene som solgte mest i ukene 1–51 – helt uavhengig av både sjanger, utgaver (hard/pocket er slått sammen) og utgivelsesår.

1. «Solsøsteren» av Lucinda Riley (Cappelen Damm)

2. «Hekneveven» av Lars Mytting (Gyldendal)

3. «Kongen forteller» av Harald Stanghelle (Kagge)

4. «Kongeriket» av Jo Nesbø (Aschehoug)

5. «Full spredning» av Nina Lykke (Oktober)

6. «Omgitt av idioter» av Thomas Erikson (Gyldendal) – han var også fjorårets mest solgte!

TO BØKER PÅ LISTA: Lars Myttings nye roman «Hekneveven» solgte nestmest i Norge i år, mens den første romanen i serien, «Søsterklokkene», solgte 8. mest. Foto: Patrick da Silva Sæther

7. «Hey nineteen» av Frode Øverli (Strand)

8. «Søsterklokkene» av Lars Mytting (Gyldendal)

9. «Til de voksne» av Linn Skåber (Pitch)

10. «Livet – illustrert» av Lisa Aisato (Kagge)

11. «Bare en mor» av Roy Jacobsen (Cappelen Damm)

12. «Noe tapt og noe vunnet» av Tara Westover (Gyldendal)

13. «Gul bok» av Zeshan Shakar (Gyldendal)

14. «Over horisonten» av Jojo Moyes (Bastion)

15. «Villmarksgensere» av Linka Neumann (Aschehoug)

TOPP TRE: Boken «Kongen forteller» solgte tredjemest i Norge i år. Foto: Fra boken

Topp 10 NYE bøker (utgitt i 2020)

Kilde: Bokhandlerforeningen. Listen viser salgsvinnere uke 1–51

1. «Solsøsteren» av Lucinda Riley (Cappelen Damm)

2. «Hekneveven» av Lars Mytting (Gyldendal)

3. «Kongen forteller» av Harald Stanghelle (Kagge)

4. «Kongeriket» av Jo Nesbø (Aschehoug)

5. «Hey nineteen» av Frode Øverli (Strand)

6. «Til de voksne» av Linn Skåber (Pitch forlag)

7. «Bare en mor» av Roy Jacobsen (Cappelen Damm)

8. «Gul bok» av Zeshan Shakar (Gyldendal)

9. «Hellstrøms hemmeligheter» av Eyvind Hellstrøm/Anita Rennan (Kagge)

10. «Verdenshistorie» av Terje Tvedt (J.M. Stenersens)