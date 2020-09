SKRIVER OM PSYKISK SYK MOR: Sandra Lillebøs roman «Tingenes tilstand» har fått mye oppmerksomhet de siste dagene - fordi Lillebø skriver selvbiografisk om en mor som fortsatt lever. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Utleverer sin mor - og det er helt nødvendig! Bokanmeldelse: Sandra Lillebø: «Tingenes tilstand»

Sandra Lillebøs bemerkelsesverdige debutroman utforsker det kompliserte forholdet mellom en datter og hennes psykisk syke mor.

«Å skrive om et annet menneske, en som ikke kan forsvare seg, er en form for vold», sier jeg-fortelleren i Sandra Lillebøs selvbiografiske debutroman. Utsagnet er rettet til en forfattervenn som har skrevet om sin autistiske sønn.

Nå har Sandra Lillebø selv skrevet om et levende menneske som ikke kan forsvare seg: Sin egen mor.

I møte med litteratur som åpenbart går tett på livet til forfatteren og bruker levende modeller, stilles en anmelder på ekstra prøvelser.

Debatten om hvor langt en forfatter kan gå i å utlevere andre, er komplisert og heldigvis uten fasit. Alt avhenger av formen, forfatterens sensibilitet og refleksjonsnivå. Alle har dessuten rett til å skrive sin historie. Omkostningene og konsekvensene kjenner bare den som skriver.

I «Tingenes tilstand» står uvanlig mye på spill. Lillebø, som også er journalist og kritiker, har tidligere skrevet to diktsamlinger. Hun sier det rett ut: «Jeg har skjønt nå at dersom jeg ikke skriver dette, kommer jeg aldri til å skrive noe som helst mer. Man lever først og fremst for seg selv, det er ikke unikt for en forfatter.»

Romanen sirkler inn det kompliserte forholdet mellom en datter og hennes psykisk syke mor, fra barndomsminner og slektens historie, til livet her og nå som småbarnsmamma.

Jeg-fortelleren har ved bokens begynnelse brutt kontakten med moren, forholdet tærer rett og slett for mye på egen helse: «Nå er det gått ett år siden sist jeg tok telefonen. Jeg har forstått at det er sånn det må være. De siste gangene jeg har møtt henne, har det bare tatt ti eller femten minutter før det har kjentes som om kroppen min ble fullstendig lammet.»

«Tingenes tilstand» er en roman skrevet i stor nødvendighet og med et dypt litterært alvor. Det smerter å lese om barnet som skjønner at moren ikke er som andre mødre, at det er noe som skurrer. Det er lite trøst å hente i at andre synes moren er usedvanlig pen. Erfaringene og usikkerheten forplanter seg inn i voksenlivet, morens grep føles begrensende i eget liv. Vil hun selv kunne ende opp som sin schizofrene mor og tvangsinnlagte mormor? Som kjent går sykdommen ofte i arv.

«No offense, sa psykologen i akuttpsykiatrien. Men du er faktisk for gammel til å bli schizofren.»

Det er et sårt, kjempende jeg som fører ordet i denne fragmentarisk oppbygde romanen.

Lillebø utfordrer leseren til å dra sine egne konklusjoner og fylle inn tomrommene. Hun fremstår som en utpreget tenkende og formbevisst forfatter. Teksten er full av slående innsikter og tanker om språk og skriftens betydning. Det er lenge siden jeg har lest en så sitatvennlig roman, som åpner for viktige diskusjoner og videre refleksjon, selv om jeg ikke alltid er enig i påstandene som legges frem.

«Om hun ikke er død, vil dette ta livet av henne. Jeg skriver for å drepe, eller jeg skriver for en død. Og om det er det valget står mellom, er det enkelt: Jeg velger å skrive for en død.»

Det er ingen tvil om at denne romanen har problematiske sider. Samtidig er dette først og fremst datterens fortelling og sannhet. Hun er heller ikke alene om omsorgen for moren, hennes to søsken bærer på andre sannheter og erfaringer. Lillebø er seg bevisst at romanen bare er én mulig versjon av familiens historie.

«Tingenes tilstand» er ikke en bok for alle, men den vil være sterk og gjenkjennelig lesning for andre som har levd tett på alvorlige psykiske lidelser.

Om forfatteren: Sandra Lillebø (f. 1978 i Ålesund) er bosatt i Bergen. Hun debuterte som forfatter i 2011 med diktsamlingen «Navnet på den ensomme er frigitt». I 2016 kom hennes andre bok, diktsamlingen «Alt skal skinne og blø». Lillebø har virket som journalist og kritiker i flere aviser. «Tingenes tilstand» er hennes første roman. Vis mer

